Inšpektorat: Zlorabe osumljenega vzgojitelja nismo suspendirali, smo pa zaščitili otroke

Včeraj smo poročali, da sta tako policija kot tudi tožilstvo po naših informacijah zavrgla prijavo Združenja proti spolnemu zlorabljanju zoper vzgojitelja v enem od slovenskih vrtcev, ki naj bi spolno zlorabljal štiriletno deklico.

Čeprav je Radio Slovenija nekaj dni po medijskem razkritju primera sredi maja poročal, da naj bi kaznivega dejanja osumljenega vzgojitelja inšpektorat suspendiral, so nam zdaj povedali, da tega niso storili.

Kot pravijo, za tako potezo niso imeli podlage, saj je pogoj za suspenz utemeljen sum kaznivega dejanja. Ta pogoj je izpolnjen, ko je za neko dejanje vložena kazenska ovadba ali pa obtožnica. Kot smo poročali, se v tej zadevi to ni zgodilo, policija in tožilstvo sta prijavo zavrgla.

Odredili ukrepe za "varnost in zaščito vseh otrok"

V katerem vrtcu so se dogajale nepravilnosti, ni znano. Glede na to, da je primer obravnavalo ljubljansko tožilstvo, pa gre najverjetneje za enega od vrtcev na območju Ljubljane. Foto: Bor Slana Na inšpektoratu pravijo, da zaradi udeleženosti otrok podrobnejših informacij ne morejo razkrivati, saj bi s tem lahko razkrili tudi vrtec in posledično žrtve. Povedo pa, da so takoj po medijskem razkritju vrtcu naložili ukrepe, ki "so in še vedno zagotavljajo varnost in zaščito morebitnih žrtev oziroma vseh otrok".

Kot je poročal Pop TV, je pred tem že ravnatelj vrtca vzgojitelja premestil - a šele dva tedna po tem, ko je izvedel za domnevne zlorabe. Tudi po premestitvi pa naj bi se vzgojitelj še vedno srečaval s štiriletno deklico in ostal v stiku z otroki.

Na inšpektoratu so v odgovoru na naša vprašanja ponovili še, da inšpektorat "v nobenem primeru ne tolerira nobenih pojavnih oblik nasilja, in bomo v vseh primerih z izvajanjem različnih ukrepov zmeraj naredili vse, da zaščitimo morebitne žrtve".