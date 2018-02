Hudo poškodovani pešec v bolnišnici umrl

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na cesti Hlebce–Lesce se je okoli 5.30 zgodila huda prometna nesreča, v kateri sta bila udeležena voznik osebnega avtomobila in pešec. Pešec je v nesreči utrpel hude telesne poškodbe, odpeljali so ga v bolnišnico, so sporočili gorenjski policisti. Cesta je bila zaradi nesreče tri ure zaprta.

Okoliščine nesreče kažejo, da je voznik v pešca trčil na svojem voznem pasu, ko se je peljal v smeri Lesc. Pešec je bil oblečen v temna oblačila. O nesreči in odgovornosti zanjo gorenjski prometni policisti še vodijo postopek, so sporočili s Policijske uprave Kranj.

Pešec je letošnja druga smrtna žrtev na gorenjskih cestah. Januarja je v Bohinju umrl voznik avtomobila. V prvih dveh mesecih lanskega leta sta prav tako umrla dva udeleženca.