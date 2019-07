Gorenjski policisti opozarjajo: V vozilih ne puščajte denarnic, pisemskih ovojnic in denarja

Gorenjski kriminalisti so v soboto na Spodnjem Brniku obravnavali več vlomov v vozila, v petek pa v Škofji Loki tudi poskus vloma v gostinski obrat. Na Spodnjem Brniku so nepridipravi včeraj popoldne in zvečer z naviranjem vrat vlomili v kar šest vozil. V dveh primerih so odtujili denar in bančne kartice.