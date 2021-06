Barvanje zbiralnika vode bi se skoraj končalo tragično

Barvanje sten zidanega zbiralnika vode na Stražni v Novem mestu se je skoraj usodno končalo za 66-letnika in 42-letnika. Moška sta zaradi hlapov izgubila zavest. Pomoč je uspel poiskati njun 20-letni pomočnik, gasilci pa so ju pravočasno rešili iz zbiralnika. Vse tri so odpeljali v bolnišnico na opazovanje, so sporočili s PU Novo mesto.

Trojica se je tekom postopka saniranja zidanega zbiralnika vode, globokega približno štiri metre, lotila barvanja sten. Predhodno so jih premazali z zaščitnim premazom, temu je sledilo barvanje z barvo za ceste, so zapisali na Policijski upravi Novo mesto.

Ko sta 66-letnik in 42-letnik zaradi hlapov izgubila zavest, je 20-letnik, ki jima je pomagal, po lestvi splezal iz zbiralnika in o dogodku obvestil sosede, ti pa so poklicali pomoč. Gasilci so uspeli oba moška pravočasno rešiti iz zbiralnika. Ekipa nujne medicinske pomoči z zdravnikom je vsem trem nudila prvo pomoč, nato pa so jih odpeljali v bolnišnico, kjer so ostali na opazovanju, so še zapisali na policiji.

Preberite še: