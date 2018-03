"Balkanski bojevniki" pričakujejo oprostitev

Po kar 128 obravnavah se je danes končalo ponovljeno sojenje v zadevi Balkanski bojevnik. Obtoženci, za katere tožilstvo skupaj zahteva skoraj 125 let zapora, so imeli danes še zadnjič možnost nagovoriti sodišče. Vsi po vrsti so zanikali obtožbe in zatrdili, da so nedolžni, zato pričakujejo oprostilno sodbo. Izrek sodbe bo v torek opoldne.

Zgodba se vleče že osem let, od maja 2010, ko so obtožene aretirali v filmski akciji. Leto kasneje se je začelo sojenje, zaradi izločitve velikega dela dokazov pa je večina lahko odkorakala na prostost. Višje sodišče je prvostopenjsko oprostilno sodbo razveljavilo, novo sojenje se je začelo pred skoraj natanko dvema letoma.

Tožilstvo bi Tošića v zapor poslalo za skoraj 20 let

Specializirano tožilstvo je zahtevalo podobno visoke kazni kot na prvem sojenju. Domnevnega vodjo slovenskega dela mednarodnega narkokartela Dragana Tošića bi za zapahe poslalo za 19 let in sedem mesecev. Skupaj zahteva slabih 125 let kazni.

Za šest obtožencev, ki jim grozijo najvišje kazni, je tožilstvo predlagalo pripor do pravnomočnosti sodbe, češ da so begosumni. Obramba in obtoženi to ostro zavračajo. V vsem času, ko so na prostosti, bi že lahko pobegnili, če bi to nameravali, so ponavljali drug za drugim. Glede predloga za pripor se bo sodišče izreklo v torek, ko bo izreklo sodbo.

Dragan Tošić (desno) trdi, da ni begosumen in da mu sodišče pripora ne bi smelo odrediti tudi zato, ker je redno obiskoval vsa sojenja. Foto: Matej Leskovšek

Usoden zaseg dveh ton kokaina

Tožilstvo petnajstim obtoženim, in sicer Valterju Abramoviću, Draganu Beljkašu, Petru Khermayerju, Boštjanu Kopčiču, Miralemu Luceviću, Mirzetu Luceviću, Đemajliju Mandjuki, Tadeju Poljaku, Jakobu Remškarju, Suzani Remškar, Draganu Tošiću, Robertu Šabiću, Marku Bubliću, Sandri Udrih in Dejanu Zupanu, očita storitev kaznivih dejanj neupravičene proizvodnje in prometa z mamili ter sodelovanja v Šarićevi združbi.

Združba naj bi v Južni Ameriki odkupovala kokain in ga na čezoceanskih ladjah prevažala do italijanskih pristanišč ter ga nato skladiščila v stanovanjih po severni Italiji. Prav zaseg dveh ton kokaina na jahti v Urugvaju oktobra 2009 je preiskovalcem omogočil, da so svojo preiskavo razširili in iskali preprodajalce iz različnih držav.

Na prejšnjem sojenju je sodni senat novembra 2012 za krive spoznal štiri obtožence, ki so delovali v Italiji - Anesa Selmana, Bublića, Udrihovo in Zupana. Preostali so po izločitvi dokazov, pridobljenih v Sloveniji in Srbiji, odkorakali na prostost. V ponovljenem sojenju so se na zatožni klopi ob prvič oproščenih znašli tudi Bublić, Zupan in Udrihova, ki jim tokrat specializirano tožilstvo očita še hudodelsko združevanje, za kar prvič niso bili obsojeni.