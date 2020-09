Afriško prašičjo kugo potrdili še pri 29 divjih svinjah na vzhodu Nemčije

Na vzhodu Nemčije so pri 29 divjih svinjah potrdili primer afriške prašičje kuge, so danes sporočili iz tamkajšnjega ministrstva za kmetijstvo. Prvi primer so potrdili 10. septembra, nekaj držav pa je že uvedlo prepoved uvoza svinjine iz Nemčije.

Bolezen izvira iz afriške celine in se je že razširila v Evropo in Azijo. Kot izpostavlja nemška tiskovna agencija dpa, ni nevarna za ljudi, je pa skoraj vedno usodna za prašiče, saj proti bolezni ni cepiva ali zdravila, piše STA.

Kitajska, Južna Koreja, Singapur, Brazilija in Argentina so že uvedle prepoved na uvoz svinjine iz Nemčije, potem ko so prvi primer Nemci potrdili 10. septembra.

"Bolezen v Sloveniji še ni ugotovljena"

Pred afriško prašičjo kugo svarita tudi ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin. "Bolezen v Sloveniji še ni ugotovljena, vendar pa predstavlja njeno širjenje iz vzhoda proti zahodu vse večje tveganje za domače in divje prašiče v Sloveniji," so opozorili še piše STA.