Nazaj v šolo: velik popust za produkt, ki ga uporabljamo praktično vsi

Foto: Arhiv ponudnika

Omejen čas lahko s kodo BP62 dobite doživljenjsko licenco za Microsoft Office Professional 2021 za samo 28,99 € (redna cena 299 €). Microsoft Office Professional 2021 vključuje programe Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Teams, OneNote, Publisher in Access ter vam zagotavlja vse, kar potrebujete za opravljanje osebnih in poklicnih nalog. Doživljenjska licenca pomeni, da se vam ne bo treba ukvarjati s prekinitvami storitev ali obnovitvami naročnine, torej boste lahko vnaprej načrtovali svojo porabo in dolgoročno prihranili pri stroških. Če ne potrebujete vseh dodatkov, si oglejte to ponudbo za MS Office 2019 Professional, ki stane samo 20 € in ponuja vse funkcije, razen Teams.

62-odstotni popust na Microsoft Office(koda: BP62)

Ni se vam treba odpovedati svojemu zanesljivemu, starejšemu računalniku in si omisliti povsem novega. Novo življenje mu lahko vdahnete tako, da operacijski sistem posodobite na najnovejšo in najboljšo različico Microsofta Windows 11 Professional, ki je zdaj v prodaji za samo 13,66 € (redna cena 199 €) s kodo BP50 na Keysoffu. Operacijski sistem Windows 11 Pro je prilagojen sodobnim profesionalcem, saj ponuja brezhiben vmesnik in napredne varnostne funkcije, kot so biometrična prijava, TPM 2.0 in Smart App Control. DirectX 12 Ultimate ustvarjalcem vsebin in igričarjem zagotavlja osupljivo grafiko. Copilot je s pomočjo umetne inteligence lahko vaš osebni robotski pomočnik, ki odgovarja na poizvedbe, povzema spletne strani, pomaga pri kodiranju in še več.

50-odstotni popust na operacijske sisteme Windows(koda: BP50)

62-odstotni popust na še več Officeov in pakete(koda: BP62)

Veliki paketi, nepremagljive cene

50-odstotni popust na še več različic operacijskega sistema Windows(koda: BP50)

Računalniška orodja (brez kode za popust)