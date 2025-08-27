Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Siol.net

Sreda,
27. 8. 2025,
15.10

Osveženo pred

20 minut

Sreda, 27. 8. 2025, 15.10

Nagradna igra: S.Dogodki

Izberi svoj najljubši dogodek in osvoji VIP vstopnici za tradicionalni božični koncert Magnifica #NagradnaIgra

Siol.net

S.Dogodki

V Sloveniji se dogaja ogromno – ti pa moraš izbrati le en dogodek, ki ti je najbolj všeč in že si v igri za nagrade!

Pobrskaj po dogodkih in povej, kateri je tvoj najljubši.

Navodila za sodelovanje:

  1. Pobrskaj po dogodkih na S.Dogodki
  2. Izberi svoj najljubši dogodek in kopiraj njegov spletni naslov (url) v obrazec,
  3. Pusti svoj e-naslov in oddaj prijavo

Nagrade: Med vsemi sodelujočimi bomo izžrebali dobitnika dveh VIP vstopnic za Magnificov božični koncert, ki bo letos, 25. decembra v Areni Stožice in druge super nagrade! 

Nagradna igra poteka do 10.10.2025. Žrebanje bo 13.10.2025 . Zmagovalci bodo obveščeni po e-pošti.

