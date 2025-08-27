Sreda, 27. 8. 2025, 15.10
20 minut
Nagradna igra: S.Dogodki
Izberi svoj najljubši dogodek in osvoji VIP vstopnici za tradicionalni božični koncert Magnifica #NagradnaIgra
V Sloveniji se dogaja ogromno – ti pa moraš izbrati le en dogodek, ki ti je najbolj všeč in že si v igri za nagrade!
Pobrskaj po dogodkih in povej, kateri je tvoj najljubši.
Navodila za sodelovanje:
- Pobrskaj po dogodkih na S.Dogodki
- Izberi svoj najljubši dogodek in kopiraj njegov spletni naslov (url) v obrazec,
- Pusti svoj e-naslov in oddaj prijavo
Nagrade: Med vsemi sodelujočimi bomo izžrebali dobitnika dveh VIP vstopnic za Magnificov božični koncert, ki bo letos, 25. decembra v Areni Stožice in druge super nagrade!
Nagradna igra poteka do 10.10.2025. Žrebanje bo 13.10.2025 . Zmagovalci bodo obveščeni po e-pošti.