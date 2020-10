Igralka pokazala izklesano telo svojega fanta #video

Rebel Wilson je zaljubljena do ušes. Srce ji je ukradel devet let mlajši milijonar Jacob Busch, s katerim se pravkar mudi na počitnicah v Mehiki. Zvezdnica je objavila tudi nekaj fotografij z romantičnega oddiha, na katerih ponosno pozira ob svojem izklesanem izbrancu.

Leto 2020 je 40-letni Rebel Wilson prineslo veliko dobrega. Novo, vitkejše telo ter boljše fizično in psihično počutje, ki sta bila posledica odločitve, da se enkrat za vselej znebi odvečnih kilogramov in slabih prehranjevalnih navad. Zaljubila pa se je tudi v Jacoba Buscha, s katerim sta, po objavah na družbenih omrežjih sodeč, zaljubljena do ušes.

"To je prvi moški, ki razume njen smisel za humor in njeno osebnost. Nekdo, ki ima svoje življenje in je uspešen in ki se ne boji njenega uspeha. Je podjetnik, in oba sta osredotočena na svoje posle," je pred kratkim za portal People povedal vir, ki je blizu igralki.

Prvič sta se kot par v javnosti pojavila 24. septembra, ko sta se udeležila prireditve za zdravo okolje v Monte Carlu in se tudi prvič skupaj sprehodila po rdeči preprogi ter nastavila fotografskim objektivom. Od takrat pa igralka svojega novega srčnega izbranca tudi večkrat pokaže na družbenem omrežju.

Utrinke z dopusta v Mehiki redno deli na svojem Instagramu, na objavah pa sta oba z Jacobom večinoma v kopalkah. Mnoge sledilke so pod fotografijami zapisale, da je videti odlično in da se tudi same po njenem navdihu trudijo izgubiti odvečne kilograme. Seveda pa ni neopaženo ostalo izklesano telo njenega novega fanta, s katerim sta se fotografirala na plaži.

Nekaj njunih skupnih fotografij si lahko ogledate tudi v videu na vrhu članka.

