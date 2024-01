Snežni lepotci iz Sibirije

Samojedi imajo čudovit bel kožuh, ki navdušuje ljubitelje psov po vsem svetu. Pasma izvira iz Sibirije. Nomadska ljudstva so jih uporabljala pri paši jelenov in za vleko sani. Danes samojedi ne slovijo le zaradi svojih delovnih sposobnosti, ampak tudi zaradi očarljivega značaja in veličastnega zunanjega videza.

Luksuzen kožuh

Kožuh samojedov je dvodelen. Zunanja dlaka je ravna in groba, poddlaka pa je mehka in izolirna. Ta luksuzni plašč jim služi kot zaščita pred izrednimi vremenskimi razmerami arktičnega območja, zato je pasma primerna predvsem za hladnejše podnebje. Dlaka je še gostejša okoli vratu, da jih varuje pred vetrom in snegom. Izredno prikupna lastnost samojedov je njihov "nasmeh", saj so pogosto videti, kot da bi se smehljali. Zaradi tega videti prijateljski in odprti. Imajo tudi tople, svetleče oči, obrobljene s črno. Njihova ušesa so majhna in zašiljena, zato je videti, kot da so v stalni pripravljenosti.

Imajo močno, mišičasto telo. Rep je dolg in zavit čez hrbet. Videz samojeda je harmonična kombinacija elegance in funkcionalnosti.

So prijazni in pametni

Znani so po družabnem značaju in ljubezni do človeške družbe. So izvrstni družinski ljubljenčki, saj imajo radi otroke. Na splošno so odprti tudi do tujcev. Kljub temu pa so se pri pasmi ohranile tudi delovne sposobnosti njihovih prednikov. So zelo inteligentni in primerni za treniranje. Odlično se izkažejo v pasjih športih in drugih aktivnostih. A je pomembno vedeti tudi, da so po naravi neodvisni, zato zahtevajo veliko potrpežljivosti pri treniranju.

Samojedi imajo ogromno energije, kar je posledica njihove zgodovine dela v težkih zimskih razmerah. Da bi bili srečni in zdravi, je potrebna redna vadba. Tu gre lahko za hitro hojo, tek ali pa igro na domačem dvorišču. Na dan potrebujejo vsaj dve uri gibanja. S tem preprečimo, da bi se dolgočasili in posledično vedli destruktivno.

Samojedi so zelo inteligentni in primerni za treniranje. Foto: Shutterstock

Nega kožuha

Nega samojedov zahteva predanost in doslednost. Bistvenega pomena je redno krtačenje. Tako dlako ohranjamo zdravo in preprečimo vozlanje. Dlaka jim izpada vse leto, močneje ob sezonskih spremembah. Čeprav je nega zahtevna, ima tudi svoje prednosti – krepi se vez med psom in lastnikom.

Samojed je veličastna pasma z bogato zgodovino. So ljubeči in inteligentni družinski spremljevalci, ki zahtevajo nego, šolanje in veliko gibanja. S svojim ljubkim nasmehom pa lahko v vsak dom prinesejo veselje in ljubezen.