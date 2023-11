Mali čuvaji z živahnim karakterjem, ki so videti kot majhen oblak

Pomeranci so po karakterju drzni, radovedni in samozavestni.

Med manjše pse uvrščamo eno od trenutno najbolj priljubljenih pasem psov: to so pomeranci (imenovani tudi pomeranski špici). So izredno družabni, radovedni in igrivi. Prav zato so čudoviti spremljevalec človeku. Prepoznavni so po svoji dolgi in izjemni dlaki, zaradi katere so videti kot majhen oblak.

Niso bili vedno tako majhni

Pomeranci naj bi bili potomci nemškega špitza. Poimenovani so po regiji Pomeranija, ki obsega del današnje severne Poljske in severovzhodne Nemčije, kjer so jih vzrejali na začetku. Sprva so bili ti psi večji, kot jih poznamo danes, a je v 19. stoletju, med vladavino kraljice Viktorije v Angliji, pasma doživela spremembo. Med priljubljenimi psi kraljice Viktorije je bil tudi majhen pomeranec, ki je hitro postal popularen med ljudmi. Od takrat naprej so rejci pasme izbirali le manjše pse za parjenje. Tako je pasma v nekaj desetletjih postala za polovico manjša in jo kot takšno poznamo še danes.

Čudovit izgled

Kljub svoji majhni rasti ti psi izžarevajo samozavest in so zelo živahni. Prepoznamo jih po lisici podobnem obrazu in bogatem, debelem kožuhu. Obraz krasijo velike, svetle oči in majhna, pokončna ušesa, ki prispevajo k njihovemu prikupnemu videzu. Ena glavnih značilnosti pomerancev je njihova dlaka, ki je dvoslojna. Spodnji sloj je gost in mehak, zgornji pa je daljši in raven ter jim daje puhast videz. Za ohranjanje zdrave in čiste dlake sta nujni redna nega in striženje. Pomeranci imajo različne barve kožuha. Poznamo črne, čokoladno rjave, srebrne, bele in marelične.

Živijo med 12 in 16 let. Podobno kot druge pasme svojo mladostno živahnost ohranjajo tudi, ko so starejši. Tehtajo od 2 do 3 kilograme in v višino merijo nekje med 18 in 22 centimetrov. Ker so tako drobni, jim zadostuje krajši sprehod.

Majhen pes, velika osebnost

Pomeranci so po karakterju drzni, radovedni in samozavestni. So izredno družabni in uživajo v človeški družbi. Predvsem radi imajo interaktivne igre, saj na ta način porabijo energijo, ki je imajo na pretek. Znani so tudi po svoji zvesti naravi. Na svoje lastnike se močno navežejo. So tudi učinkoviti čuvaji, ker imajo za tako majno pasmo precej močen lajež.

Zdravstvene težave

Kot vse pasme so tudi pomeranci nagnjeni k določenim zdravstvenim težavam. Te vključujejo težave z zobmi in kolaps sapnika. Z rednimi veterinarskimi pregledi, uravnoteženo prehrano in ustrezno nego zob lahko k dobremu počutju našega psa prispevamo veliko in mu prihranimo marsikatero težavo.

V tako majhni pasmi so združeni bogata zgodovina, čudovit videz in živahen karakter. Ne glede na to, ali krasijo dvorane palač ali pa se igrajo na vrtovih hiš, pa so pomeranci izredno očarljivi psi, ki svojim lastnikom prinašajo nepopisno srečo in izvrstno družbo.

