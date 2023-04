Kako preprečiti vnetje ušes pri psu?

Vnetje ušes je pri psih zelo pogosta zdravstvena težava. Najpogostejši sta vnetji zunanjega sluhovoda in srednjega ušesa. V veterinarskih ambulantah predstavlja vnetje pasjih ušes kar 15 odstotkov vseh težav, zaradi katerih lastniki psov iščejo veterinarsko pomoč.

Kaj povzroča vnetje ušes pri psih?

Zunanji sluhovod pri psih je zaradi svoje anatomije in mikroklimatskih pogojev idealno gojišče za razvoj glivic in bakterij. Vzrokov je veliko: alergije, zunanji zajedavci, vlaga, dlake, ušesno maslo, semena trav in drugi tujki, umazanija ter avtoimunske bolezni. Ti dejavniki porušijo ravnovesje v ušesni mikroflori, s čimer se začnejo razraščati patogene bakterije in glivice.

Foto: Shutterstock

Znaki, ki lahko nakazujejo na vnetje ušes: stresanje z glavo,

praskanje po ušesih in glavi,

pordelost ušes,

občutljivost na dotik v predelu uhljev,

spremenjen in neprijeten vonj iz ušesa,

lahko se pojavi tudi izcedek ter

pojav krast okrog uhljev.

Delujte preventivno in preprečite razvoj vnetja ušes

Foto: Shutterstock

Pri psih, ki so poleti veliko v vodi, se potapljajo z glavo, je nujno, da po plavanju sluhovode osušite, najboljše pa je, da vanje aplicirate prašek za pasja ušesa, ki nase veže vlago, in tako preprečuje vnetja. Vsaj dvakrat na mesec oziroma pogosteje pri psih, ki imajo ponavljajoča se vnetja ušes. Za čiščenje nikoli ne uporabljajte palčk za ušesa, pač pa čistilne raztopine. Izbrano raztopino nalijete v sluhovod, ki ga nato masirate eno minuto, da tekočina steče navzdol. Šele potem dovolite, da si pes otrese glavo. Ker bo tekočina skupaj z ušesnim maslom in umazanijo letela naokoli, ta postopek opravite zunaj. Preostanek izločka, ki je pritekel iz sluhovoda, obrišite s kosom vate, a le tako globoko, kot lahko sežete s prstom.

Foto: Shutterstock

Foto: Shutterstock

