Epilepsija pri psih: v tem primeru moramo nujno obiskati veterinarja #video

Znaki epilepsije pri psih so izraženi podobno kot pri ljudeh, spremembe pri obnašanju pa lahko opazimo že pred napadom, saj se pes tik pred napadom začne vesti nenavadno. Dr. vet. med. Natalija Hercog Gerbec opozarja, da moramo med epileptičnim napadom psa predvsem ostati mirni in paziti, da se kuža ne poškoduje. "Lahko ga tudi stisnemo k sebi," pravi in opozarja, da bo kuža po takšnem napadu izredno utrujen. Traja lahko več ur ali celo dni, da si povsem opomore.

Epileptični napad psa je praviloma bolj strašljiv za lastnika kot za psa, ki se napada ne zaveda. Telo mu preplavijo krči in je nezavesten. Napadi, ki jim pravimo tudi božjast, so resnično nevarni šele takrat, ko so zaporedni. Takrat moramo nujno obiskati veterinarja, da z zdravili prekine krče in ugotovi vzrok epilepsije ter jo primerno zdravi.

Po epileptičnem napadu je pasje telo pregreto, zato moramo poskrbeti, da ga ohladimo in damo v miren prostor, kjer ni zvočnih in svetlobnih dražljajev, da ne bi še s tem spodbudili novega napada. Psa prav tako v naslednjih dneh ne obremenjujemo pretirano.