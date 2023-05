Ali je hranjenje z doma pripravljeno hrano primerno za pasje in mačje mladiče?

Le malo stvari je tako prikupnih kot leglo mladičev. Te majhne kosmate kepice zahtevajo posebno skrb in pozornost, če želimo, da odrastejo v zdrave in srečne živali. Lastniki pasjih in mačjih mladičev morajo že zelo zgodaj razumeti pomen nege in skrbi za mladiče ter se seznaniti s tem, kako jim zagotoviti najboljše mogoče pogoje za odraščanje.

Foto: Shutterstock

Priprava hrane za hišnega ljubljenčka je lahko prijeten proces, vendar je treba biti pozoren na določene dejavnike, da bi zagotovili, da je hrana, s katero hranite svojo mačko ali psa, varna, hranljiva in primerna za njihove prehranske potrebe. Neuravnotežena prehrana jim lahko povzroči številne težave.

Raziskava* iz leta 2013 je pokazala, da je bilo samo pet odstotkov obrokov, ki so jih lastniki hišnih ljubljenčkov pripravili sami, uravnoteženih in popolnih, kar 95 odstotkov od 200 receptov pa je predstavljalo hrano brez ustrezne količine vsaj enega ključnega hranila, medtem ko je več kot 83 odstotkov receptov vsebovalo neustrezno količino več hranil. Ob upoštevanju te statistike je jasno, da je doma težko pripraviti hrano, ki bi vsebovala popolno in uravnoteženo količino potrebnih hranil.

Hrana, ki jim jo ponudite, mora vsebovati uravnoteženo količino hranil, kot so beljakovine, maščobe, ogljikovi hidrati, vitamini in minerali. Prav tako je pomembno upoštevati prehranske potrebe vaše živali, ki se lahko razlikujejo glede na starost, pasmo, spol, aktivnost in življenjski slog.

Foto: Shutterstock

Pasji in mačji mladiči imajo posebne potrebe pri prehrani

Mladiči so v procesu rasti in razvoja, zato potrebujejo prehrano, ki jim mora zagotoviti vsa potrebna hranila v vsakem njihovem obdobju odraščanja, da imajo najbolj optimalne pogoje za rast in razvoj mišic, kosti in organov.

Ko mladič odrašča, se razvijajo tudi njegova čutila za vonj, okus in občutek dotika v ustih, pri čemer je občutek dotika v ustih za hišnega ljubljenčka v času obroka zelo pomemben. Tekstura hrane igra pomembno vlogo pri njihovi izkušnji ob obroku, saj spodbudi njihovo radovednost in apetit. Če mu ponudite različne senzorične izkušnje, lahko obroke naredite še bolj zanimive. Za vsako stopnjo rasti namenska suha in mokra hrana prinaša določene koristi za zdravje vašega ljubljenčka.

Foto: Shutterstock

Mladiči potrebujejo tudi veliko več pozornosti in skrbi. Potrebujejo pogostejše obroke, pogosteje morajo na stranišče in potrebujejo več igre in socializacije z ljudmi in drugimi živalmi. Poleg tega imajo mladiči pogosto posebne potrebe glede varnosti in učenja, ki jih morajo lastniki upoštevati.

Kako nahraniti novorojenega pasjega mladiča?

Če imate doma novorojene mladiče, verjetno spoznavate vse radosti lastništva drobne, piskajoče kepice dlak. V prvih tednih življenja so pasji mladiči povsem odvisni od svoje matere. Njeno mleko jim daje vse, kar potrebujejo prve tri tedne svojega življenja. Čeprav novorojeni psi ne vidijo, nagonsko najdejo materino mleko. Dojijo se vsakih nekaj ur, preostali čas pa spijo.

Foto: Shutterstock

Če pasji mladič ne more dobiti materinega mleka je potreben mlečni nadomestek kot je ROYAL CANIN Babydog milk, ki je po sestavi kar najbolj podoben mleku psice. Ima visoko vsebnost energije in izbranih visoko prebavljivih beljakovin ter prilagojeno vsebnost laktoze.

Ob rojstvu so mačji mladiči povsem nemočni

V prvih tednih življenja mačji mladiči zelo hitro rastejo in se razvijajo. Pri približno treh tednih začnejo odpirati oči. Začnejo se igrati, raziskovati svojo okolico in razvijajo motorične sposobnosti. V tem intenzivnem obdobju prilagajanja na svet je izjemnega pomena, da jim ponudite prehrano, ki vsebuje lahko prebavljive beljakovine, s čimer zagotovite ustrezno presnovo. Pozorno izbrana hranila pomagajo podpreti naravno odpornost mladičev.

Pogostost hranjenja mačjega mladiča je odvisna od njegove starosti. Sprva jé pogosteje, po treh tednih je dovolj na od štiri do šest ur, po treh mesecih pa naj ima na voljo tri hranjenja, ki so enakomerno razporejena čez dan.

Foto: Shutterstock

Vključno s telesno aktivnostjo, socializacijo in rednimi obiski pri veterinarju ji zagotovite, da bo zrasla v srečno in zdravo odraslo mačko.

