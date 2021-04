Top trendi vrtnega pohištva, ki bodo zaznamovali to sezono

Nič ni lepšega kot posedanje na balkonu, vrtičku ali terasi ob božanju pomladnih sončnih žarkov. Pravo vrtno pohištvo naredi dni na prostem še prijetnejše in poskrbi, da vrt v sončnem vremenu še bolj zasije. A da je udobje zares takšno, kakršnega si zaslužite, je treba izbrati dobro in primerno vrtno garnituro, ki bo udobna, izdelana iz primernih materialov in bo vizualno dopolnjevala siceršnjo podobo naše okolice.

Duša doma!

Tudi letos bo vprašanje urejanja kotička za posedanje na vrtu, balkonu ali terasi, druženje, kulinarične presežke zelo priljubljena tema. Kako tudi ne, ko pa so vrt, terasa ali balkon duša doma, sploh v toplejših delih leta. Pomen omenjenih kotičkov smo dodobra spoznali v minulem letu. Ko smo bili omejeni na okolico svojega doma, so ti prostori postajali srce družabnega dogajanja. Prostor, ki je ponujal tako potrebno sprostitev in uživanje v naravi na svežem zraku.

Glede na to, da se bomo verjetno še nekaj časa srečevali z omejitvami druženja, je pomembno, da si doma ustvarimo čim boljši kotiček za preživljanje prostega časa z družino, ožjimi prijatelji ali pa za delo in šolanje od doma.

Na vrtu, balkonu ali terasi spomladi in poleti preživimo ogromno časa, ne nazadnje si tam poiščemo tudi zatočišče pred vročino. To je tudi prostor, kjer kraljuje žar in ustvarjamo kulinarične presežke v toplejšem delu leta. Dovolj razlogov za to, da je investicija v vam ljubo vrtno pohištvo še kako smiselna, kajne? Upravičena pa je tudi želja, da je vrtno pohištvo na vrtu, balkonu ali terasi videti kar najbolje in po vašem okusu.

Da vas druženja s prijatelji, sorodniki s soncem obsijanimi popoldnevi ali dolgimi poletnimi nočmi ne bodo ujeli nepripravljene, vam predstavljamo nekaj namigov, koristnih nasvetov za izbiro vrtnega pohištva ter nekaj čudovitih predlogov in trendov.

Vse potrebno za svoj najlepši zunanji kotiček dobite v prodajalnah OBI, kjer so na voljo kompleti vrtnega pohištva ali raznoliki individualni kosi, ki bodo lepo zaključili celoto vrtne okolice. Del ponudbe lahko preverite na tej povezavi, pravo zakladnico ponudbe pa boste našli v njihovih prodajalnah.

#1 Udobje in še enkrat udobje

Letos bodo prevladovali sodobni, enostavni, a obenem tudi elegantni stili vrtnega pohištva s klasičnimi oblikami in natančnimi, gladkim, čistimi linijami. Kuboidne mize, klasični, pravokotni stoli in zofe so bolj modni kot kdajkoli prej, ne glede na vse, pa bodo glavni trend sezone, ko gre za vrtno pohištvo, večfunkcijski, večnamenski kosi in predvsem udobje.

Razumljivo, čedalje več časa preživljamo doma, zato si želimo tudi v okolici doma na prostem ustvariti udoben podaljšek svoje notranjosti. Prostor, kjer se bomo v miru sprostili in si na nek način pričarali počitniško vzdušje kar na "dvorišču". Dodatno udobje lahko zagotovite z visečimi stoli, ki bodo poskrbeli za prijetno pozibavanje ob hladni pijači. Če so postavljeni na ustrezno mesto, lahko ob primerni izbiri postanejo zelo priljubljen prostor na vrtu.

Kaj pa blazine? V trgovinah OBI imate na izbiro blazine iz naravnih in plastičnih materialov. Prve so bolj zračne in udobne, druge pa se hitreje sušijo. Če nimate nadstreška, upoštevajte, da jih morate pospraviti. Rešitev je lahko zunanji zaboj za shranjevanje.

Vrtna garnitura Morenci (komplet); 4-delna vrtna garnitura za udobno sedenje z vključeno jedilno mizo.

#2 Materiali: pleteno pohištvo je v modi

Kaj pa material? Leseno, pleteno, aluminijasto ali železno vrtno pohištvo? Vsak od naštetih materialov ima svoje prednosti, po priljubljenosti pa tudi letos izstopa pohištvo iz naravnih materialov, ki je priljubljeno zaradi združljivosti z naravnim okoljem. Nedvomno sledi naravi tudi oblikovanje vrtnega pohištva, (nenapisano) pravilo pa veleva, da naj bi materiali sledili prostoru same umestitve. Da je vrtno pohištvo velikokrat prav leseno, ni presenetljivo, saj se naravni materiali z naravo samo enostavno spojijo.

Veliki trendi sezone bodo tudi pleteno pohištvo in dekorativni kosi iz ratana, ki bodo v vašem domu pričarali mediteransko vzdušje in poustvarili pravi dopustniški raj. Prav vrtna garnitura iz nekoč zelo priljubljenega ratana se v zadnjih letih postopoma vrača v posodobljenih in prenovljenih izvedbah ter podobi.

A tudi pohištva iz železa ne gre kar spregledati. To ima poseben nostalgično-filigranski šarm preteklih let in predstavlja klasiko vrtnega pohištva. Takšno pohištvo v različnih oblikah in vzorcih je priljubljeno že vrsto let ter bo vedno v trendu. Njegova glavna odlika? Trajnost, zanesljivost, preprosta nega in vzdrževanje. Vas ne prepriča njegova hladnost? Dopolnite pohištvo iz železa s smiselnimi in barvitimi dodatki, rastlinami v okrasnih loncih.

Vrtna garnitura Edna: 4-delna garnitura primerna za balkon, teraso ali vrt. Pravokotna miza ima zaobljene robove in je opremljena z zatemnjeno stekleno ploščo v temno sivi barvi. Kot material je uporabljen robusten jekleni okvir s pokrovom iz vrvi. Medtem ko sta prevleka in okvir v zeleni barvi, imajo noge videz svetlega lesa.

#3 Kot v dnevni sobi: prepletanje notranjih in zunanjih prostorov

Ena od smernic, ki jih lahko letos upoštevate pri opremljanju terase, vrta ali okolice, je ta, da vrtno pohištvo spominja na tisto, ki je v notranjih prostorih, oziroma skuša tega posnemati. Trend prepletanja zunanjih in notranjih prostorov v zadnjih letih postopoma raste, tudi letos pa bo na področju vrtnih garnitur še kako prisoten.

Pri ustvarjanju kosov vrtne garniture se po drugi strani uporabljajo materiali, ki so odporni proti zunanjim vplivom. Današnji tehnološko napredni materiali namreč omogočajo nastanek mogočnega in trpežnega pohištva, ki uspešno kljubuje obrabi ob slabših vremenskih razmerah, tovrstna zasnova pa omogoča uporabo tako na prostem kot v zaprtih prostorih.

Vrtna garnitura Junee; 4-delna garnitura primerna za teraso ali vrt. Miza navdušuje s svojo mizo iz akacijevega lesa s certifikatom FSC®. Barvno usklajeni sedeži so izdelani iz ročno tkanega polirattana, okvir je iz jekla.

#4 Barve: poleg ustaljenih zemeljskih odtenkov razmislite o živahnejših barvah

Ko govorimo o barvah, so že vrsto let priljubljeni naravni barvni odtenki. Na tem področju prevladujejo zemeljski, kremni odtenki, bež in rjava barva, ki se zlahka vključijo v obstoječe in tudi v vsako vrtno okolje ter mu dodajo eleganten videz. Velja omeniti različne nianse zemeljskih odtenkov, predvsem sive, na čelu z antracitno barvo, ki je že leta in leta z razlogom stalnica vrtne okolice širom Slovenije. Tudi vrtno pohištvo v beli barvi letos kraljuje, moč pa ga je opaziti tudi na različnih internetnih straneh, kjer si lahko poiščemo navdih za opremljanje doma in okolice.

Poleg obstoječih naravnih odtenkov pa letos bodo letos priljubljeni in v trendu tudi kosi pohištva v nekoliko bolj živahnih in barvitih odtenkih. Živahnejše barve se lahko uporabimo pri dodatkih, predvsem pri sedežnih blazinah, senčnikih in zunanjih preprogah, ki podobi vrtne okolice dodajo tisto piko na i. In s katerimi barvami velja na tem področju letos eksperimentirati? Okusi so različni, vsekakor pa z barvami, kot so rdeča, zelena, rumena, modra, rožnata in turkizna, ne boste zgrešili.

Vrtna garnitura Carleton Alu. Nianse zemeljskih odtenkov, predvsem sive, na čelu z antracitno barvo, so že leta in leta z razlogom stalnica vrtne okolice.

#5 Vsestransko uporabni prostori in kosi vrtnega pohištva

Izredno priljubljen trend v letošnji sezoni bo tudi vsestranskost in celoletna uporabnost pohištva. Razmišljati pa velja tudi v smeri, kako vrtni podaljšek doma z različnimi dodatki spremeniti v prostor, ki bo uporaben skozi vse letne čase.

Bolj kot kdajkoli prej je pomembno, da si na vrtu, balkonu ali terasi ustvarite čudovit, a obenem tudi funkcionalen prostor, ki bo še povečal udobje kvadratnih metrov vašega doma.

Vprašanje, ki si ga velja zastaviti pred nakupom

Da. Videz in trendi so vsekakor pomembni, a ti naj ne bodo edino merilo nakupa.

Pred nakupom se velja odločiti, kaj vam je pomembno: ali pohištvo kot tako ali narava vaše okolice? Želite, da je vrtno pohištvo glavni "igralec" vašega vrtne okolice, ali naj "zgolj" dopolnjuje siceršnjo podobo vašega vrta? V tem primeru se je smotrno odločiti za vrtno pohištvo v subtilnejših in nežnih barvah. Ključna vprašanja? Pred nakupom temeljito izmerite prostor, kjer ste predvideli postavitev vrtne garniture, in koliko prostora imate ter kako je ta oblikovan. Ali je to dolg in ozek balkon ali široka in prostorna terasa?

Vrtna garnitura Hillston; 5-delna garnitura je primerna za vrt, teraso ali balkon. Dve klubski mizici okrogle oblike sta narejeni iz jekla antracitne barve. Okvirji sedežnega pohištva so izdelani iz istega materiala. Kombinirajo se z ročno tkanim poli ratanom v naravni barvi, ki navduši s svojimi "vremensko odpornimi lastnostmi". Udobne blazinice in blazine, izdelane s prevlekami iz bež poliestra, zagotavljajo udobje.

V mislih določite, kam bi pohištvo postavili pohištvo. Pri tem bodite pozorni na udobje, zagotovite pa si tudi prostor za shranjevanje. Poskrbite, da boste imeli prostor za shranjevanje zunanjega pohištva čez zimo ali vsaj za shranjevanje blazin in drugih tkanin.

Pri nakupu je pomembno tudi to, da je vrtno pohištvo izdelano iz kakovostnih in trpežnih materialov, saj vam bo služilo še vrsto let. Prav tako je pomembno, da je zunanje pohištvene elemente enostavno čistiti in vzdrževati. Na tej povezavi najdete nasvete glede vzdrževanja garnitur.

Katero vrtno garnituro izbrati?

Razmisliti tudi morate o tem, kaj si želite: je to jedilnica na prostem, udoben kavč za branje knjig ali dva fotelja za neskončne kavice z ljubo polovico in pogovore s prijatelji? Če imate na razpolago velik vrt, izberite večjo večdelno sedežno garnituro z dvo- ali trosedom, posameznimi stoli in klubsko mizico. Če želiš v toplih mesecih kosila in večerje prestaviti na prosto, izberi vrtno garnituro z jedilno mizo.

Za manjše terase ali balkon so v prodajalnah OBI na voljo seti za dve osebi, ki jih lahko kombinirate z jedilno ali klubsko mizo. Za piko na i dodajte viseči stol ali mrežo. Mizico ali klop pa lahko uporabite tudi kot stojalo za rože. Želite vrtno pohištvo prestavljati? Izberite garnituro iz lažjega materiala, dobra izbira so tudi zložljivi stoli in miza.

Balkonsko pohištvo Wilmington, ki ga odlikuje kakovostna izdelava iz evkaliptusovega lesa s certifikatom FSC®. Komplet je zložljiv.

Z nekaj domiselnosti pri izboru vrtne garniture, vizije, kako naj bi bil prostor videti v celoti, si lahko ustvarite resnično zavidanje vredno oazo na svežem zraku. Dodatki cvetlic, zelenja in "funkcionalnosti", kot so ogenj (žari), voda, smiselne in ljubke razsvetljave, pa bodo prostoru dodali novo dimenzijo.