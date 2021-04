Tako bo vaš balkonski vrtiček zablestel v polnem sijaju

Ko se poslovimo od aprila in pozdravimo maj, balkone in okenske police po vsej Sloveniji v veliki meri zavzamejo balkonske rastline. To je hkrati tudi čas, ko prihaja eden in edini - Praznik rastlin v OBI-ju. Edini praznik, s katerega lahko odnesete izbrane rastline, ki vam jih bodo že v trgovini posadili v korita. Pridete? Prinesite svoje korito za rože ali ga kupite v trgovinah OBI, kjer je na voljo tudi resnično pisana paleta različnih rož in raznovrstnih rastlin. Za kakovostno zemljo poskrbijo kar v OBI-ju, kjer za vas rože tudi posadijo.

Vabljeni/-a na praznik rastlin! KDAJ? 28.-30. april KJE? V vseh trgovinah OBI po Sloveniji. Odenite svoj balkon, teraso ali gredice v barve pomladi, navdih pa poiščite med rožicami v letaku trgovine OBI in v njihovih vrtnih centrih. S seboj imejte še korita ali jih kupite pri njih, saj vam v tem času izbrane rožice brezplačno (po vaših željah) posadijo kar v OBI-ju. Tamkajšnji strokovnjaki vam bodo na voljo tudi za različne nasvete, ki vam bodo to pomlad prišli še kako prav. Sodelujte v nagradni igri. Na koncu prispevka lahko sodelujete tudi v nagradni igri, v kateri lahko z malo sreče osvojite bon v vrednosti 20 evrov, ki ga lahko unovčite v trgovinah OBI.

Številne možnosti za kreativnost

Zdaj je na vas "zgolj" to, da se odločite, katere rastline oziroma cvetlice bodo to pomlad krasile vaše domovanje ter kako jih glede na različne kriterije, ki jih pri tem velja upoštevati, kombinirati in lično postaviti v svoj dom.

Zasajen balkon bo vaša zelena oaza, polepšal pa bo tudi bližnjo okolico. Od svežih barvnih konceptov do harmonične igre oblik: rože vam ponujajo številne priložnosti, da postanete kreativni. Velja pa se vprašati, kaj kombinirati in kako posaditi, da bodo zasaditve primerne za lego, kos spremenljivim vremenskim razmeram, a še vedno zanimive in modne, hkrati pa nam ne bodo jemale preveč časa in potrpežljivosti.

Ker je dobra priprava že pol uspeha, se sprehodite in preglejte, kje bi želeli prostor popestriti z rastlinami. Pri tem pa si lahko zastavite nekaj ključnih vprašanj, o katerih pišemo (poudarek na cvetlicah in rožah) v nadaljevanju prispevka.

#Tradicionalno s pridihom modernosti

Marsikomu so pomemben vidik različni trendi in lično vizualno kombiniranje rastlin. Si želite tradicionalne ali moderne zasaditve in kaj letos za balkonske cvetlice narekujejo smernice?

Še vedno so moderni tradicionalni "kosi", ki jih velja kombinirati z nekoliko modernejšim pridihom. Naravne, tradicionalne zasaditve, kot so pelargonije, fuksije in begonije, so še vedno v modi.

Številni iz leta v leto ostajajo pri že znanih balkonskih rastlinah, ki jim za popestritev dodajo dobro sosedo za moderen učinek – tradicionalne lepotice bodo ob dodatku drobno cvetočih cvetlic gotovo še lepše. Pomembno je predvsem, da so zasaditve čim bolj preproste za vzdrževanje in ravno prav bujne. Izbirati zato velja manj zahtevne rastline in mešane kombinacije v skladnih barvah. Osnovna rastlina naj bo preizkušena, temu pa dodajajte novejše in manj znane.

Ustrezna razporeditev Pri balkonskih cvetličnih koritih velja posebna razporeditev: viseče rastline morajo gledati naprej ali na stran, vodilne rastline, kot so pelargonije ali fuksije, pa nazaj. Tipične gorske rastline, kot so marjetice, lahko posadite vmes. V ozkih cvetličnih koritih jih posadite drugo za drugo. A preden jih posadite, postopek raje poskusite na "suhem".

#Dodajte uporabne rastline in upoštevajte dobre medsosedske odnose

Del trendov je tudi to, da med cvetoče lepotice zasadite uporabne rastline - zaradi tega vam bo zasaditev še bolj ljuba. Bi si torej poleg cvetlic radi uredili še zeliščni ali zelenjavni vrtiček? Zakaj pa ne kar vse skupaj, torej mešanico okusa in zdravja, v kateri bodo cvetlice za dušo kot vizualni in dišeči balzam?

Vzgoja zelenjave in zelišč doma ima več prednosti. Omogoča vam, da so okusne, sveže in predvsem zdrave sestavine za kuho in pripravo prigrizkov ves čas pri roki, poleg tega pa natančno veste, kako so bile pridelane, tako da jih lahko uživate brez različnih pomislekov. To še posebej cenijo v mestih, kjer stanovalci nimajo vrta ali zunanjega prostora, kjer bi gojili zelenjavo. Tudi če živite v središču mesta in če imate le majhen balkon, si lahko pridelate sezonsko zelenjavo in na dosegu boste imeli vedno dovolj svežih zelišč.

Upoštevati velja predvsem pravilo dobrih sosedov. Med zelenjavo posadite cvetoče rastline. Cvetlice bodo odganjale škodljivce ter privabljale čebele in naravne sovražnike škodljivcev. Zasaditve v loncih kombinirate enako, kot bi jih na gredah, torej upoštevate dobre in slabe sosede. Pri sajenju pazite, da imajo rastline, ki jih nameravate saditi skupaj, enake ali podobne potrebe.

#Rastline, ki so prijazne do čebel

Obvezna vsebina zasaditev naj bodo tudi rastline, ki privlačijo čebele in metulje. Ker so čebele nujne za naš blagor, lahko tudi z zasaditvijo različnih rastlin na vrtu poskrbite za njihovo ohranitev. Zavedanje, da je vsaka cvetoča roža lahko paša za lačne čebele, je izjemno pomembno.

#Barve

Kaj pa barve? Barvna kombinacija je odvisna predvsem od ozadja, barve posod in seveda vašega okusa. V priznani poljudno-strokovna reviji Gaia z aktualnimi vrtnarskimi temami najbolj priznanih vrtnarskih strokovnjakov glede barv svetujejo naslednje.

Topli odtenki rumene, oranžne in rdeče barve posvetlijo in ustvarijo središčno točko balkona. Uporabite jih za poživitev dolgočasnih delov balkonov ali pa z njimi preusmerite pogled z neprivlačnih elementov. Odlični so ob nevtralnem belem ali sivem ozadju. S hladnimi barvami vizualno povečate manjša območja, dajejo pa tudi občutek sproščenosti in umirjenosti.

Najlažje je sicer kombinirati sorodne barve, ki so si blizu v barvnem krogu, in sestavljati ton v tonu. Izberite eno nosilno barvo ter dodajajte svetlejše in temnejše tone. Na primer: izberite več odtenkov iste barve, kot so oranžna, rdečeoranžna in rožnatooranžna. Najprej izberite prevladujočo barvo, ki jo zatem dopolnite s sorodnimi toni. Prevladujoča barva naj krasi cvetove največjih in najbujnejših cvetlic.

Združevanje komplementarnih barv, ki so na nasprotnih straneh barvne palete, je bolj zahtevno, a na ta način lahko poudarite lepoto obeh odtenkov. Združite vijoličaste in rumene ali oranžne odtenke, modre in oranžne ali rdeče. Zelena barva je lahko naravno polnilo in v vseh zasaditvah deluje nevtralno.

Na splošno velja vsekakor upoštevati lastne želje, svoj navdih in barve okolice.

#Sončna ali senčna lega?

Gledano v celoti je ključno predvsem upoštevanje lege zasaditve. Lega vašega balkona vpliva na izbor rož. Iščete rastline za svoj prečudovit sončen južni balkon? Pri njihovi izbiri morate biti pozorni na intenzivnost sevanja sončnih žarkov. Če rastline ves dan, tudi opoldne, stojijo na sončnem mestu, morajo dobro prenašati sonce. Med tovrstne rastline štejemo ivanjščice, dalije ali bidens.

Dejstvo je, da ima večina rož rada sonce. Tiste, ki ljubijo sonce, bodo tam najbolj uspevale. Res je, da bodo številne uspevale tudi v kotičkih, kamor sončki žarki ne prodrejo, a bodo tam manj cvetele. Po drugi strani rastline za senčno lego, izpostavljene soncu, lahko doživijo opekline in tudi propadejo.

Tudi za polsenčne kotičke se najdejo ustrezne rastline. Nekaj ur jutranjega ali večernega sonca blagodejno vpliva na naslednje vrste: vodenke nova gvineja, murka ali glavinec. Vodenke, fuksije ali gomoljaste begonije pa imajo raje kotičke, ki so ves dan v senci, pod drevesi ali grmovjem.

In kaj vam za letošnjo sezono predlagamo mi?

Prijateljice sonca

Za sončne lege so primerne rastline, kot so: pelargonija (enojni ali dvojni cvet), petunije, surfinija, bidens, milijon zvončki, verbena, sedum ali homulica, delosperma, gorenjski nagelj (viseči), zelišča (sivka, rožmarin), kapski meseček.

Pelargonije so ene od najstarejših okenskih in balkonskih rastlin.

Tudi petunija je primerna za sončne in vroče lege.

Lahko se odločite za kombinacije več različnih rastlin skupaj; npr. zvončice, petunije in verbene.

Surfinije so izjemno bujno rastoče balkonske rastline.

Delosperma je primerna za vroče lege, suha, peščena tla, dobro prenaša vročino. Gre za trajnico z obilnim in bujnim cvetenjem, primerno tudi za skalnjake.

Prijateljice sence

Za senčne lege so primerne rastline, kot so: vodenka, fuksija, sladki krompir, moljevka in različne vrste begonije - bolivijska begonija, gomoljasta begonija in begonija zmajevo krilo. Senco vam bodo lepo polepšale tudi hortenzije.

Hortenzije so čudovite grmovnice, ki polepšajo marsikatero senco.

Fuksije so čudovite rastline.

Begonija zmajeva krila je ena najpogostejših rastlin na okenskih policah in balkonih.

Prijateljice čebel

V trgovinah OBI boste našli velik izbor do čebel prijaznih rastlin. Pri izbiri bodite pozorni na oznako čebelice. Prijateljice čebel so to sezono pri vas doma lahko: dalija, heliotrop, razprostrta žametnica, grobeljnik, japonska mirta, lobelija in druge.

Dalije.

Heliotrop.

Grobeljnik.