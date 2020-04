Sprostite se v svojem zunanjem domu

Oglasno sporočilo

Dvorišča in vrtovi se čedalje bolj spreminjajo v zunanje bivalne prostore. Vrt postaja zasebna oaza z bivalnim pohištvom, vrtnimi savnami in zelenimi kotički. Terasa je kakor rastlinjak z lončnicami ali pergolami, ki zagotavljajo zasebnost in odganjajo radovedne poglede. Prisotnost vode s subtilnim žuborenjem vodnjaka pomirja in poživlja. Diskretno postavljene svetilke in zastrta razsvetljava ustvarijo prijetno vzdušje.

Okrevanje in sprostitev

Izraz "pametni vrt" se pogosto sliši v povezavi s sprostitvijo na vrtu. Ob avtomatizaciji navadno pomislimo na stroje in hrup, vendar robotske kosilnice GARDENA in namakalni sistemi delajo na vrtu tiho in popolnoma samostojno. Izpolnijo našo željo po večji kakovosti življenja in dobrega počutja. Nadzor sodobnih izdelkov in sistemov preprosto upravljate s pomočjo daljinskega upravljalnika ali pametne aplikacije GARDENA.

Foto: Gardena

"Inteligentni vrt" je nastavitev pametnih izdelkov Gardena, ki jih nadzirate in upravljate prek aplikacije.

Delajo, medtem ko vi počivate

S pametno aplikacijo GARDENA lahko od koderkoli prevzamete nadzor nad delovanjem robotskih kosilnic, upravljanjem namakanja, senzorjev za nadzor vlažnosti tal in osvetlitvijo vrta. GARDENA smart system lahko povežete tudi z nekaterimi napravami in storitvami pametnega doma (aplikacije in naprave se povežejo s povezavo po IFTTT). GARDENA smart system ponuja skoraj neskončno paleto posameznih funkcij.

Foto: Gardena

Po napornih delovnih dneh vam čas za sproščanje na vrtu zagotovi potrebno regeneracijo. GARDENA smart system bo za vas prevzel oskrbo vašega vrta.

Aprila je vremenska zmeda

Spomladi, predvsem meseca aprila, smo deležni "muhastih" dni, ki vrtnarjem precej otežujejo delo. Preseneti nas lahko vse od zmrzali pa do poletnih temperatur. GARDENA ponuja pametne rešitve, s katerimi vrtnarji ohranjajo svoje vrtove pod nadzorom tudi v primeru nenadnih vremenskih sprememb. Če se spomladanski dnevi prelevijo v zimski mraz, bo pametni senzor zaznal spremembe temperatur in vas prek aplikacije s tem seznanil. Omogoči, da se ustrezno odzovete in spravite rastline ali vrtno opremo na varno.

Maja se sonce končno prebudi

Ko postane sonce stalnica ne nebu, dobijo vrtnarji nove ideje za oblikovanje vrta. Nadzor namakanja skrbi za prilagodljivo in individualno načrtovanje namakanja tal. Omogoča, da sveže položeno travo ali na novo posajene rastline zaščitite pred izsušitvijo.

Foto: Gardena

Pametni senzor se namesti v tla ob rastline, kjer meri talno vlago, zunanjo temperaturo in jakost svetlobe.

Junija raste vse precej hitreje

Pomladanski meseci so najpomembnejši za rast trave. Bistvenega pomena sta tako nenehno namakanje kakor tudi dosledna košnja. Robotske kosilnice GARDENA SILENO zagotavljajo zdravo in dvakrat hitrejšo rast trate. Redna košnja iz različnih smeri prispeva k boljši rasti, mulčenje pa vrača potrebna hranila nazaj na travnik. Le pravilno oskrbljena trata je pripravljena na vročo poletno sezono.

Foto: Gardena

Zaradi velikega povpraševanja po robotskih kosilnicah GARDENA smo se tudi letos odločili, da vam omogočimo prihranek denarja. Ob nakupu robotske kosilnice GARDENA vam delno povrnemo kupnino!

Promocija velja za nakup izdelkov SILENO city, SILENO life, SILENO, SILENO+, ter smart Začetni set od 15. 4. 2020 do 15. 7. 2020.

V promociji vam ponujamo kosilnice SILENO city* za majhne, SILENO life*, SILENO, ter SILENO+* za srednje ali velike vrtove ter smart Začetni set* za košnjo trave in avtomatizirano oskrbo vrta. Potrošniku, ki kupi izdelek v času akcije in ga registrira na spletu, bomo delno povrnili kupnino. Informacije o pogojih sodelovanja so na voljo na prodajnih mestih in na spletni strani GARDENA.

GARDENA že več kot 50 let skrbi za poenostavitev življenja strastnih vrtnarjev. Širok nabor izdelkov ponuja inovativne rešitve in sisteme za zalivanje, nego vrta, dreves, grmov ter vse za obdelavo tal. Danes je GARDENA vodilni evropski dobavitelj visokokakovostnega vrtnarskega orodja v več kot 80 državah po vsem svetu.

