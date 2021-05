Piknik sezona: spoznajte poletne trende in nasvete za urejen vrt

Za vas smo pregledali na desetine profilov vrtnih vplivnežev na Instagramu, usedli se na številne vrtne naslanjače in prelistali najnovejše vrtne revije. Vse zato, da bi jih našli. Poletni trendi in nasveti za urejen vrt so pred vami!

Uživanje na vrtu se začne z urejeno trato

Še preden spoznate trende, velja nekaj pozornosti nameniti sami obnovi trate. Z urejanjem, obnavljanjem in negovanjem trate začnemo po redni jutranji temperaturi, ki je vsaj šest stopinj Celzija. Takrat se zelenica ustrezno posuši, jutranja slana pa več ne zmrzuje zdravih travnih bilk. Sicer lahko s korakanjem po zelenici poškodujemo celice rastline.

Trato pred obnovo dobro pregrabimo s pahljačastimi grabljami, ki odstranijo vse odmrle in gnijoče ostanke, zagotovijo pa tudi nujno prezračevanje zelenice in zmanjšanje zbitosti tal, kar koreninam omogoči globljo rast. Nato odstranimo ves plevel in mah ter določimo mesta, ki potrebujejo nujno obnovo. Po izbiri travne mešanice nas čaka dognojevanje, in že v nekaj tednih lahko pričakamo novo zelenico.

Pomembno predpoletno opravilo je tudi čiščenje vrtnih poti in ograj. Umazane kamnite in betonske plošče ter tlakovce operemo z visokotlačnim curkom vode ali s sirkovo krtačo. Na peščenih poteh po potrebi nasujemo nov pesek, v morebitnih vodnjakih, ribnikih ali bazenih pa preverimo kakovost vode.

Poleti je najlepša dnevna soba zunaj

Dnevne sobe so bile v preteklih mesecih naše pisarne, igrišča, restavracije in tudi koncertne dvorane! Poletni meseci pa nam nudijo priložnost, da kar največji del dneva preživimo zunaj, na svojem vrtu. Številni lastniki bodo tako svoje terase dopolnili z najrazličnejšimi kotički − za posedanje, druženje, telovadbo ali pa za sproščujoče branje.

S pomočjo teh kotičkov lahko kar največ časa preživimo pod milim nebom. S pomočjo najrazličnejših lončnic, grmičkov kot tudi osvetljave, zvočnih sistemov in nadstreškov lahko na nevpadljiv način združimo notranjost hiše in zunanjost. V teh kotičkih bomo tako našli elegantno vrtno pohištvo in vrtne gugalnice nevtralnih zemeljskih odtenkov barv, ki bodo kos tako poletnemu dežju kot tudi pripeki.

Ključno vrtno pohištvo tega poletja: čakajo nas poletje, druženja, zato bodo mnogi stavili na nakup večje jedilne vrtne mize z do 12 sedeži, iz aluminija, akacije ali lesa, minimalističnega ali rustikalnega videza.

Iz rastlinjaka do žara in na vrtno mizo!

Rastlinjaki bodo letos med bolj pogostimi vrtnimi naložbami. Zakaj? Rastlinjaki na naše krožnike prinašajo najrazličnejšo domačo zelenjavo. Vse leto! V rastlinjakih lahko gojimo tudi občutljivejše rastline, zaradi zgodnjega sajenja pa je seveda tudi pridelek zgodnejši, pobiramo pa ga lahko še dolgo po tem, ko so gredice na prostem že opustele.

Izberite svoja semena in uživajte v zaščiti, ki jo nudijo rastlinjaki. Debelejši okvirji rastlinjakov, praviloma iz aluminija, lesa ali jekla, namreč zagotavljajo vašim vrtninam in sadju zaščito proti udarcem in toči. Ščetkasti trakovi za zapiranje vrat pa preprečujejo, da bi v rastlinjak prihajala umazanija ali hladen veter. Ko je sonce visoko, pa lahko na rastlinjakih namestimo senčila. Tako so vrtnine zavarovane pred vročino in ožigi.