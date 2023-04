Od odpadkov do bogastva: Zakaj bi morali vsi pridelovati svoj kompost?

Odpadki, ki sicer spreminjajo naše podnebje, so lahko tudi koristni. Foto: Shutterstock

Biološki odpadki, ki niso primerno kompostirani, namreč predstavljajo veliko breme za lokalno okolje in celoten planet, saj lahko sproščajo toplogredne pline, ki so 25-krat močnejši od ogljikovega dioksida. Zanimivo pa je, da lahko kemične procese, ki nastanejo ob razgradnji bioloških odpadkov, uporabimo v svojo korist.

Biološki odpadki, kot so ostanki hrane, vrtni odpadki, papir in drugi organski materiali, so lahko vir bogate in hranljive zemlje, ki jo lahko uporabimo za gojenje rastlin na našem domačem vrtu ali balkonu. S tem ne le zmanjšamo obremenitev okolja, ampak tudi izboljšamo kakovost zemlje. Kompostiranje je tudi ekonomsko ugodna rešitev, saj lahko prihranimo pri stroških ravnanja z odpadki. Ločeno zbiranje bioloških odpadkov lahko zmanjša stroške odvoza odpadkov in odlaganja na odlagališča. Poleg tega se lahko kompost uporablja kot alternativa umetnim gnojilom, kar zmanjšuje stroške za kmetovalce in vrtnarje. Zato je kompostiranje izjemno pomemben korak k trajnostnemu načinu življenja in ohranjanju planeta za prihodnje generacije.

Z ustvarjanjem lastnega komposta lahko zmanjšamo stroške nakupa umetnih gnojil in hkrati zagotovimo zdravo in hranljivo zemljo za svoje rastline. Kompostiranje je preprost postopek, ki ga lahko izvajamo doma in ne zahteva veliko časa ali naporov. Potrebujemo le primerno posodo za kompostiranje, nekaj organskih materialov in nekaj osnovnega znanja. V tem članku bomo proučili, kako se lotiti kompostiranja, kakšne materiale lahko uporabimo za kompost in kako lahko uporabimo končni izdelek za vrtnarjenje. Ne čakajte na spremembe – sami postanite sprememba. Začnite pridelovati svoj kompost danes in poskrbite za boljši jutri!

Slovenija: koliko odpadkov "pridela" ena oseba? Nepravilno odstranjeni biološki odpadki na odlagališčih gnijejo in predstavljajo resen okoljski problem. Več kot polovica bioloških odpadkov – to so kuhinjski odpadki, vrtni odpad, listje, ostanki hrane, papirnati prtički in podobno – nastane v gospodinjstvih. V Sloveniji se letno proizvede približno 820 tisoč ton komunalnih odpadkov, od tega je približno 40 odstotkov bioloških odpadkov. To pomeni, da se v Sloveniji letno proizvede približno 328 tisoč ton bioloških odpadkov, kar znaša približno 140 kilogramov na osebo. Zato se v Sloveniji spodbuja ločeno zbiranje bioloških odpadkov ter njihovo predelavo, na primer v kompost ali bioplin. Na ta način se lahko zmanjša količina odpadkov, ki končajo na odlagališčih, in zmanjša negativen vpliv na okolje.

Kompostiranje: ko naravi tudi nekaj vrnemo

Foto: Shutterstock

Kompostiranje je najobičajnejša možnost biološke obdelave zelenih odpadkov in lesenega materiala. To je aerobni postopek, ki poteka s pomočjo kisika, pri katerem se biološki odpadki, kot so ostanki hrane, vrtni odpadki in listje, razgradijo v hranljivo snov za rastline. S kompostiranjem kuhinjskih odpadkov naravi vrnemo organsko maso, ki smo jo porabili za pripravo hrane.

Končni izdelek je kompost – temen, drobljiv material z vonjem po zemlji, ki je bogat z hranili, kot so dušik, fosfor in kalij, za boljšo rast rastlin. Kompostiranje tako pomaga izboljšati kakovost tal v vrtovih ali rastlinjakih, s kompostom izboljšamo zračnost, vodno zadrževalno sposobnost in strukturo tal.

Kompost se največ uporablja v kmetijstvu, za urejanje krajine, proizvodnjo rastnih substratov in prsti, za sanacijo tal ali prekritje odlagališč odpadkov ter za zasebne potrošnike.

Poleg prednosti, ki jih kompostiranje ponuja za rastline, ima tudi druge prednosti za okolje. Z zmanjševanjem količine odpadkov, ki končajo na odlagališčih, se zmanjšuje negativen vpliv na okolje, saj biološki odpadki, ki gnijejo na odlagališčih, proizvajajo metan, ki je močan toplogredni plin. Kompostiranje tako prispeva k zmanjšanju emisij toplogrednih plinov in pomaga pri boju proti podnebnim spremembam. Poleg tega lahko kompostiranje izboljša tudi kakovost zraka, saj se s tem zmanjša potreba po prevozu odpadkov na odlagališča ali sežigalnice. Poleg tega kompostiranje zmanjšuje potrebo po umetnih gnojilih in pesticidih v kmetijstvu, saj kompost vsebuje naravne hranilne snovi, ki izboljšujejo zdravje tal in rastline.

Preprost in učinkovit korak za vsakogar: kompostiranje bioloških odpadkov

Kompostiranje bioloških odpadkov je preprost korak za zmanjšanje odpadkov, ki je dostopen vsem. Za izvajanje kompostiranja ne potrebujemo veliko prostora, posebne opreme ali znanja. To lahko postane tudi odlična priložnost za učenje in aktivacijo najmlajših članov družine.

Običajno traja od tri do šest mesecev, da se biološki odpadki spremenijo v zrel kompost po tradicionalnih metodah. Vendar pa je kompostiranje bokashi proces, ki traja le od dva do tri mesecev, saj se uporablja dodatek efektivnih mikroorganizmov, ki pospešijo proces. Kompostiranje bokashi poteka kot anaerobna fermentacija brez kisika, pri kateri delujejo efektivni mikroorganizmi, kot so fotosintezne bakterije, mlečnokislinske bakterije, kvasovke, aktinomicete in encimsko aktivne glive.

V podjetju Skaza so razvili poseben kuhinjski kompostnik Bokashi Organko, ki je odličen pripomoček za kompostiranje bokashi. S tem priročnim kompostnikom bomo preprosto in učinkovito spremenili biološke odpadke v hranljiv kompost za svoje rastline. Poleg tega je Bokashi Organko primeren za uporabo v stanovanjih, saj je ličen in priročen, zato ga lahko postavimo tudi na kuhinjski pult. Z uporabo Bokashi Organka bomo nadgradili svoj življenjski slog s trajnostnim in odgovornim odnosom do okolja, hkrati pa bomo zmanjšali količino odpadkov, ki jih oddajamo v smeti.

Kako kompostiranje koristi okolju in vašemu žepu?

Foto: Ana Kovač

Kompostiranje je odličen način, da zmanjšate onesnaževanje okolja, saj se količina odpadkov, ki končajo na odlagališčih, zmanjša. S tem zmanjšujemo nevarnost za okolje, saj se pri razpadanju odpadkov na odlagališčih sproščajo toplogredni plini, ki prispevajo k podnebnim spremembam. Poleg tega pa s kompostom pridobimo naravno gnojilo, ki izboljšuje strukturo tal in vsebuje hranila za boljšo rast rastlin, kar pa pomeni bolj zdravo in kakovostno pridelano hrano.

Kompostiranje lahko zmanjša stroške odvoza smeti in nakupa komercialnih gnojil za rastline. Namesto komercialnih gnojil lahko uporabimo kompost in tako prihranimo. Poleg tega pa je kompostiranje pomemben korak k prehodu v bolj trajnostno življenje. Z ločevanjem bioloških odpadkov in kompostiranjem lahko prispevamo k boljšemu okolju ter pripomoremo k bolj trajnostnemu načinu življenja. Zato se odločite za kompostiranje in s tem naredite korak k trajnostnemu ravnanju z odpadki in k boljšemu okolju.

Kompostiranje je pomembno za ohranjanje okolja in trajnostni razvoj. Ločeno zbiranje bioloških odpadkov in njihovo kompostiranje je preprost način, kako lahko vsak posameznik prispeva k boljšemu okolju in zmanjšuje svoj ogljični odtis.