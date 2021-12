Kako svojemu kosmatincu pokažete, da ga imate radi

S skoraj nič truda uspe hišnim ljubljenčkom v naša življenja prinesti veliko veselja in igrivosti. Spravljajo nas v smeh, nas tolažijo in so vedno tam za nas, ne glede na vse. Njihova brezpogojna ljubezen pomeni več kot le družbo. Hišni ljubljenčki lahko zmanjšajo stres in prinašajo srečo.

Vsi lastniki psa ali mačke pa se poleg vseh radosti, ki pridejo s prihodom kosmatega prijatelja v vaš dom, zavedate tudi odgovornosti in skrbi, ki jo lastništvo male živali prinaša. Še tako nezahteven kuža potrebuje vašo pozornost in čas.

Hišni ljubljenček je član družine

Če imate doma mačko ali psa, imate z njim zagotovo tudi močno čustveno povezavo. Vsak odnos med živaljo in lastnikom je edinstven in ima številne prednosti. Marsikateremu tudi spremeni življenje na bolje. Navezanost na domačo žival ima vpliv na počutje ljudi in celo pomaga povezovati družinske člane, gradi višjo raven empatije in pomaga nižati stres.

Mačke in pse vedno bolj obravnavamo kot del družine. Z njimi se vsakodnevno družimo, hodimo na sprehode, se z njimi igramo in celo pogovarjamo. Razmišljanje o živalih kot o družinskih članih lahko skrb zanje naredi manj stresno in utrujajočo. In kadarkoli skrbite zanj, se poveča navezanost na hišnega ljubljenčka in gradi pozitiven odnos z njim. Ljubezen jim lahko izkažete na najrazličnejše načine.

Kakovostna in uravnotežena prehrana je ključna za njihovo zadovoljstvo in dobro kondicijo

Z uravnoteženo hrano, ki vsebuje vse potrebne vitamine in minerale, poskrbite najprej za dobro počutje svojega hišnega ljubljenčka. Le uravnotežena prehrana bo zagotovila vse, kar vaš pes in mačka vsak dan potrebujeta. Z ustrezno prehrano poskrbite za zadovoljstvo svojega kosmatega prijatelja in za njegovo dobro fizično pripravljenost.

Hišni ljubljenčki imajo v različnih življenjskih obdobjih različne potrebe. Ključno je, da vaša mačka ali pes že od malih tačk uživata uravnoteženo prehrano z vsemi dodatki, ki so pomembni za njihov zdrav razvoj.

Hrana PURINA® PRO PLAN® je rezultat najnovejših odkritij Pri Purini z nami delijo njihovo strokovno znanje o prehrani in negi ter se trudijo razumeti nekatera zdravstvena stanja vaših ljubljenčkov, zato pripravljajo hrano brez umetnih arom, barvil in konzervansov, izdelano iz najbolj kakovostnega mesa ter obogateno z naravnimi dodatki, kot so spirulina, špinača, olivno in laneno olje, kolostrum za mladiče ter ustrezni vitamini in minerali. Izdelki so prilagojeni tako določenim stanjem, kot so občutljiva prebava, alergije, kastrirane oziroma sterilizirane živali, bolezni ledvic, bolezni srca, sladkorna bolezen, epilepsija, ter življenjski dobi in velikosti vašega hišnega ljubljenčka.

Naučite se njihovega jezika

Vsaka žival komunicira na svoj način. Najboljši način, da svojemu kosmatemu prijatelju poveste, da ga imate radi, je, da prepoznate, kaj je zanj ljubeče vedenje. Večina hišnih ljubljenčkov obožuje, da jih čohate, poskrbite le, da jih božate po tistem delu telesa, kjer jim je to všeč. Tudi igranje s psom ali mačko je odličen način, da živali pokažete, da jo imate radi. Poleg časa, ki ji ga boste namenili, bo takšno igranje zabava za oba. Poskrbelo pa bo tudi za zadovoljstvo in dobro počutje hišnega ljubljenčka.

Spustite jih v svoj prostor

Dovoljenje, da vaš ljubljenček pride v vaš osebni prostor, je zanj potrditev, da ga imate radi, in pomaga razvijati močno vez z njim. Ali vaš pes želi spati v vaši postelji? Ne glede na to, ali mu to dovolite ali ne, je razlog, zakaj se vam želi pridružiti, preprost – ima vas rad in vam želi biti blizu. Ko leži ob vas, občuti varnost in toplino. S tem, ko jim dovolite v svoj osebni prostor, jim pokažete zaupanje in naklonjenost.

Poskrbite za njihovo nego in zdravje

Poskrbite za redno nego in krtačenje dlake svojega psa, to mu bo omogočilo, da se bo iz dneva v dan počutil dobro. Ne pozabite na redne veterinarske preglede, ki bodo poskrbeli za ohranjanje njegovega zdravja in moči.