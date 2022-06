Hitro in preprosto do plaže na domačem dvorišču!

Oglasno sporočilo

Torej, kaj vse potrebujete? Najprej seveda kralja hitre poletne osvežitve, vir neskončne zabave na vsakem pikniku in popoln plavalni poligon za najmlajše: montažni bazen. A ne kar vsakega, za domači dopustniški raj potrebujete nekaj posebnega …

Montažni bazen: izberite tistega pravega!

Na primer enega izmed modelov Bestway®, znamke, ki predstavlja sinonim za kakovostno bazensko tehniko po dostopnih cenah, od bazenov z napihljivim robom do pravih plavalnih orjakov z močno jekleno konstrukcijo. Eden takšnih je tudi nesporni prvi zvezdnik letošnjega poletja, model Power Steel™ Swim Vista Series™ Oval z vzorcem kamna in filtrsko črpalko na pesek. Ta vas bo navdušil že na pogled: zunaj ga krasi potisk v obliki kamna, notranje stene in dno pa začarajo z realističnim mozaikom. S takšnim elegantnim montažnim bazenom bo vaša poletna oaza nekaj čisto posebnega.

Šteje pa seveda tudi praktičnost: s skoraj petimi metri dolžine in tremi metri širine bo prostora za čofotanje več kot dovolj, po zaslugi močne jeklene konstrukcije, odporne proti rjavenju, in sten iz materiala Tritech™ pa bo zabava trajala še veliko sezon. In še najboljše: nova linija bazenov Power Steel™ Swim Vista Series™ se ponaša s kar dvema bočnima oknoma, skozi katere lahko naši mladi delfinčki spremljajo okolico, starši pa jih imajo še lažje na očeh …

Pripravite teren za svoj sanjski bazen

Saj veste: dobra priprava je ključ do uspeha, in to še kako velja pri postavljanju montažnega bazena. Najprej skrbno analizirajte okolico in poiščite čim bolj raven teren, po možnosti proč od dreves, da ne bo bazen vsakih pet minut poln listja ali iglic. Iz žepa potegnite meter in preverite, ali teren ponuja dovolj prostora za bazen, črpalko, lestev, ležalnike, morda domači bar za koktajle …

Je prostor za domačo plažo izbran? Odlično! Zdaj lahko svoj bazen še sestavite. Če izberete model Bestway®, lahko pozabite na orodje. Pomembno je le, da je površina popolnoma vodoravna ter da z nje odstranite ostre predmete (kamenje, veje …). Nato le še sledite navodilom, ampak nikar ne preskakujte korakov!

In če se vam pri postavljanju ali vzdrževanju svojega kopalnega zvezdnika kje zatakne, ima Bestway® še eno odlično rešitev: službo za pomoč uporabnikom, imenovano Podporni center Bestway®, kjer vam bodo z veseljem postregli z dodatnimi tehničnimi nasveti.

Zadnja faza: vrt spremenite v raj

Na vrsti je še najslajše: opremljanje okolice montažnega bazena, ki iz domačega kopališča naredi mini dopustniško oazo.

Vaš bazen stoji sredi travnika? Naj do njega vodi ljubka potka iz tlakovcev ali lesenih deščic, lahko tudi iz kamenčkov. Svojo plažo lahko "ogradite" tudi z nizkimi grmički ali cipresami, za tisti pravi mediteranski občutek pa vsekakor dodajte še kakšen bor, cedro, oljko ali limonovec. Kako igličasto drevesce lahko zasadite tudi v lonec, da ga po potrebi lažje premaknete.

Tistih pravih užitkarjev ni treba opominjati na ležalnike, a velja poudariti tudi na zaščito pred soncem! Prenosen senčnik spada med osnove, najmlajši pa bodo neskončno uživali tudi v šotoru za na plažo.

In zdaj še pika na i: sploh če ste ljubitelj medsosedskih druženj, poletnih zabav in piknikov, vsekakor poskrbite za domači bar na prostem, lahko tudi mini zunanjo kuhinjo z žarom. Za začetek je dovolj že preprost pult z omarico za kozarce in mini hladilnikom za pijačo in prigrizke – da vam ne bo treba po vsako malenkost smukniti v hišo.

Pazite le, da bodo električne naprave, vključno z napeljavo, dovolj oddaljene od bazena.

Oblecite kopalke in akcija!

Tisto najpomembnejše smo seveda prihranili za konec: za popoln užitek, odklop in neskončno zabavo je ključno … Pravzaprav ste ključni vi! Sprostite se, za trenutek odmislite skrbi in si v družbi najdražjih razgrnite brisače okrog bazena ali čez ležalnike. Pripravite si najljubše poletno osvežilo in preprosto uživajte! Zagotavljamo vam, da je popoln dopust povsod tam, kjer vam ga uspe pričarati – tudi pred domačo hišo!

