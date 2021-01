Bodo tako videti vrtovi in njive prihodnosti? #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Zamisel, s katero bi lahko rešili pomanjkanje obdelovalnih površin in občutno zmanjšali porabo vode za obdelovanje.

Vertikalni vrtovi niso nov koncept, toda prototip, ki ga je kmetijsko-tehnološko podjetje Plenty iz San Francisca pred kratkim predstavilo, prinaša nekaj revolucionarnih rešitev, ki bi lahko pomenile svetovno prihodnost kmetijstva.

Kot trdijo, njihova vertikalna kmetija zasede 99 odstotkov manj površine kot običajni vrtovi oziroma njive, za njeno obdelovanje pa je potrebnih 95 odstotkov manj vode kot pri klasičnem pridelovanju vrtnin.

Poglejte:

Ker je v zaprtem, nadzorovanem okolju, je tudi ne prizadenejo vremenske ujme, pretirane padavine ali suša ter ekstremne temperature. Porabo vode na vertikalnih "poljih", svetlobo in temperaturo nadzira umetna inteligenca, so še pojasnili v kalifornijskem podjetju, pri skrbi za pridelek si pomagajo z roboti in droni.

Plentyjeva vertikalna kmetija stoji na 8.000 kvadratnih metrih, ob tem pa je mogoče na njej pridelati enako količino pridelka, kot bi ga na treh kvadratnih kilometrih običajnih, horizontalnih njiv.

"V času, ko pandemija, požari in orkani ovirajo preskrbo s hrano, bi lahko na ta način zagotovili stabilno prehransko verigo," so še poudarili v podjetju, s tem pa prepričali tudi nekaj zvenečih imen. Za večstomilijonsko investicijo v Plenty sta se namreč med drugim odločila prvi mož Amazona Jeff Bezos in nekdanji direktor Googla Eric Schmidt.

