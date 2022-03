Bioklimatske pergole Pirnar za uživanje v vseh letnih časih

Oglasno sporočilo

Življenje je zunaj! Razširite svoj zunanji bivalni prostor in odkrijte nove razsežnosti svojega doma. Pod bioklimatskimi pergolami Pirnar boste lahko v svojih najljubših aktivnostih uživali skozi vse leto, saj so robustne, sodobne, elegantne in nepremagljive v vseh vremenskih situacijah.

Ko si vzamemo čas za družino in prijatelje

Pergola ob vaši hiši ustvari prav posebno vzdušje, obenem pa estetsko dopolni videz vašega domovanja. Pod njo boste doživeli najlepša družinska kosila, najboljše zabave s prijatelji in nepozabne romantične večere v dvoje. Odlično nas ščitijo pred vetrom, soncem, dežjem in mrazom. Z različnimi možnostmi postavitve se povsem prilagodijo vašim željam in potrebam.

Oddih, ki si ga zaslužite. Pod bioklimatsko pergolo Pirnar boste doživeli nepozabne trenutke svojega življenja.

Vrhunska pergola Pirnar je odlična izbira kot nadstrešek za teraso, zimski vrt ali prostor ob bazenu

Bioklimatska pergola Pirnar je veliko več kot le klasična izbira med pergolami, saj zagotavlja nadzorovano senčenje in popolno zaščito pred dežjem. Izjemno trda konstrukcija omogoča postavitve večjih dimenzij celo v prostostoječi različici. Minimalistična oblika s čistimi površinami brez vidnih dodatkov elegantno poudari arhitekturo vaše hiše.

Odlikuje jo: Trdna konstrukcija dimenzije 120 x 120 milimetrov.

Izredno široki profili, ki preprečujejo prelivanje vode tudi ob močnejšem nalivu.

Zelo velike dimenzije, do 6,5 x 6,5 metra.

Učinkovito tesnjenje s popolno vodotesnostjo po celotni pergoli, od lamel do tal.

Najlepše kosilo in nepozabno druženje je zunaj. Pod lamelno pergolo Pirnar.

Lamelna pergola Pirnar v izvedbi Grande za večji pokrit vrt, terase hotelov in restavracij

Podvojite svojo hišo z bioklimatsko pergolo Pirnar v izvedbi Grande, ki je hkrati ena najrobustnejših pergol na trgu. Z možnostjo postavitve v izjemnih dimenzijah lahko prostor pred stanovanjsko hišo odpre v sproščujočo oazo. Še posebej primerna je za območja z zahtevnejšimi vremenskimi razmerami, predvsem pa ustvarja osupljivo dopolnitev hotelom, restavracijam ali trgovskim središčem, kjer pokrije in zaščiti velika območja z več stebri.

Odlikuje jo: Okrepljena konstrukcija dimenzije 160 x 160 milimetrov.

Izredno široki profili, ki preprečujejo prelivanje vode tudi ob močnejšem nalivu.

Izjemna velikost do 7,2 x 7,2 metra dolžine brez dodatnih stebrov, zaradi česar je ena največjih na trgu.

Vnaprej izdelana modularna konstrukcija brez dodatnega vrtanja ali rezanja.

Učinkovito tesnjenje s popolno vodotesnostjo po celotni pergoli, od lamel do tal.

Minimalistična oblika s čistimi površinami brez vidnih dodatkov.

Pergola Pirnar v izjemni izvedbi Grande bo podvojila vašo dnevno sobo, teraso ali jedilnico.

Pergola Pirnar v izvedbi Static za vaš priljubljeni zunanji kotiček

Pirnar pergola v izvedbi Static s fiksnimi nakloni lamel predstavlja osnovo za senčenje in jo najpogosteje uporabljamo kot nadstrešek za naš najljubši zunanji prostor ali funkcionalno dopolnitev ob hiši, ki nam lahko služi za različne praktične aktivnosti. Mogoče jo je nadgraditi s senčnimi tkaninami, polikarbonatnimi ali steklenimi paneli. Gre za model, ki predstavlja najboljšo kakovost v tem cenovnem razredu.

Odlikuje jo: Velike dimenzije, do 6,0 x 4,8 metra.

Jasne, estetsko izčiščene minimalistične linije brez vidnih priključnih točk.

Enostavna namestitev brez drenaže ali električnega priključka.

Pergola Pirnar v izvedbi Static elegantno poudari arhitekturo vaše hiše.

Možnosti veličastnih postavitev, ki se prilagodijo vašim potrebam

Enostaven sistem sestavljanja z modularnimi profili omogoča več konstrukcijskih postavitev pergol Pirnar glede na specifiko objekta in vaše potrebe:

prostostoječa,

stenska,

vgradna,

pergola po meri.

Bogata izbira dodatne opreme za največje udobje bivanja

S širokim izborom najsodobnejše dodatne opreme boste svojo pergolo spremenili v izjemen zunanji bivalni prostor.

VRTLJIVE IN ELEKTRIČNO NASTAVLJIVE LAMELE

Estetske lamele zagotavljajo neposredno zaščito pred dežjem, soncem in vetrom, so motorizirane in električno nastavljive pod različnimi koti (0–135 stopinj). Edinstven in patentiran sistem vrtenja z brezhibnim in tihim delovanjem je popolnoma skrit v eni izmed lamel.

STANDARD – ravna lamela in osnova v vseh izvedbah.

MAX – pod kotom zaobljena lamela in na voljo kot nadgradnja.

VELIKA IZBIRA BARV

Pergolo Pirnar lahko izbirate v različnih barvah po barvni karti. Med najbolj priljubljenimi so antracitna siva, bela in temnorjava. Mogoče so tudi barve v različnih odtenkih sive, zlata, črna ali škrlatno rdeča.

OSVETLITEV LED

Z različnimi oblikami osvetlitve in možnostmi zatemnitve boste pod pergolo Pirnar preživeli nešteto nepozabnih večerov. LED-osvetlitev lahko na pergolo namestite na okvirju ali na lamelah. Osvetlitev na okvirju je lahko vidna ali skrita.

SENČILA ZIP

Sodobna senčila iz močnih tkanin pokrijejo večje površine brez dodatne vmesne podpore. Z učinkovitim senčenjem boste brezkompromisno uživali na soncu. Tudi mrčes, veter in dež so v trenutku stvar preteklosti, saj lahko na senčilo namestite tkanino proti mrčesu.

DRSNI PANELI

V konstrukcijo pergole je mogoče vstaviti drsne pokončne panele, s katerim ustvarite učinkovito bočno senčenje, predvsem na delih, ki so bolj izpostavljeni soncu. Paneli so na voljo v treh širinah, in sicer 900, 1000 in 1.100 milimetrov.

DRSNI STEKLENIMI PANELI

Obogatite svojo pergolo z minimalističnimi in funkcionalnimi drsnimi steklenimi paneli in jo pretvorite v optimalni bioklimatski prostor. Zagotavlja učinkovito odpornost proti močnemu vetru, obenem pa optimalno prepušča sončne žarke.

Nikjer drugje ne boste zasledili tako oblikovno dovršene, trdne, trajne in udobne pergole.

Naj vas pergole Pirnar navdušijo v živo. Oglejte si jih v Pirnarjevih razstavnih salonih v Ljubljani, Mariboru in Kopru.

Naročnik oglasnega sporočila je Pirnar, d. o. o.