V Arboretumu Volčji Potok že 20. slovenski dan vrtnic

Zaradi mednarodne dejavnosti društva Ljubiteljev vrtnic Slovenije, ki skupaj z arboretumom dogodek tudi organizira, je rožne vrtove Arboretuma Volčji Potok nagradila svetovna vrtničarska skupnost in jim na svetovnem kongresu leta 2022 podelila priznanje za vrtno odličnost, so zapisali na spletni strani arboretuma.

Pester spremljevalni program

Arboretum v juniju zaznamujejo vrtnice, ki so v parku v štirih različnih rozarijih. Mesec vrtnic bodo v arboretumu obogatili s pestrim spremljevalnim programom, ki bo po navedbah organizatorjev navduševal tako vrtnarske ljubitelje kot poznavalce teh lepih in dišečih rastlin.

Foto: STA



Prav tako bo na ogled razstava Zgodovinske vrtnice, ki ponuja vpogled v bogato zbirko vrtnic arboretuma. Obiskovalcem so na voljo vrtnične avdiozgodbe, do katerih lahko s pomočjo QR-kod dostopajo pri razstavah Slovenske vrtnice, EU v vrtnicah, Znamenite vrtnice in Rožni vrt Marije Auersperg Attems. Prek QR-kod so dostopne tudi informacije o sortah vrtnic v Spodnjem rozariju ter informacije o vrtnicah v rožnem vrtu Papeške vrtnice, pojasnjujejo v arboretumu.

Prav tako Arboretum Volčji Potok razpisuje fotonatečaj, katerega rdeča nit so njihove vrtnice, so še zapisali.