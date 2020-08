Za popoln notranji dizajn – hitra prenova za vse okuse

Naj bo vse na svojem mestu. Estetsko, elegantno, svetlo in praktično - to so glavni elementi popolne kopalnice.

Naj vas misel na prenovo ne prestraši, ampak se vanjo podajte s kančkom ustvarjalnosti in veliko optimizma. Čeprav se vam takšna opravila zdijo neverjetno težavna, je v resnici pot do podobe stanovanja, ki jo morda občudujete na družabnih omrežjih, veliko bolj preprosta.

Dovolj je, da se dobro pripravite, se poglobite v načrtovanje in skrbno izberete tako izvajalce kot vse materiale.

Da bo petje v kopalnici še bolj fantastično

Izboljšajte svoje počutje med vsakodnevno rutino v kopalnici. Kako? Da jo pomladite, prenovite in podarite kanček vaše osebnosti.

Prvi korak pri vsaki prenovi, ne samo kopalnice, je, da najprej določite proračun, ki ga imate na voljo. Na podlagi tega boste določili tako obseg del kot izbiro materialov za ureditev prostorov.

Pomembno je, da pri iskanju sloga kopalnice izberete takšnega, ki vam bo služil več let, hkrati pa vam bo zagotavljal odlično vzdušje. Da, če je treba, tudi vzbudil glasbenega pevca v vas!

Sodobna zasnova kopalnice je sicer minimalistična in hkrati tudi topla, kar pričarajo predvsem dodatki in detajli iz lesa. Bela je večinoma osnovna barva, ki jo lahko dopolnjujete tako s kontrasti kot z nežnimi barvnimi komponentami.

Najbolj priljubljena in moderna izbira za tla so gres plošče v različnih odtenkih. Gre za izjemno odporne keramične ploščice iz kompaktne, trdne in neporozne gline. Od klasičnih keramičnih ploščic se razlikujejo predvsem po večji odpornosti proti umazaniji in mehanskim poškodbam.

Učinek popolne elegance - svetlo in šik. To je učinek, ki ga lahko dosežete s talnimi in stenskimi oblogami iz gres ploščic.

Svojevrsten učinek boste dosegli z izbiro gres ploščic v videzu naravnega kamna, ki bodo vaši novi kopalnici dodale kanček elegantne prefinjenosti. Sicer lahko izbirate med različnimi barvnimi odtenki, vsak bo v prostor vnesel svojevrsten značaj.

Prav posebno modno funkcijo v sodobnih kopalnicah ima tudi sanitarna oprema: ostre in elegantne linije ter prevladujoča bela barva – to so elementi, ki bodo vašo kopalnico spremenili v sodoben prostor, v katerem se boste še raje zadrževali.

Najnovejši hit na tem področju je tako imenovana viseča straniščna školjka brez roba, katere glavna prednost je enostavnejše čiščenje in manj bakterij, ki se običajno zadržujejo pod robom. Te WC-školjke so običajno tudi varčnejše, saj za temeljito izplakovanje zadostuje manj vode kot pri običajnih školjkah.

Kontrast, ki vedno zmaga: bela eleganca umivalnika in klasična toplina lesa.

Pri opremi kopalnice so vedno bolj v ospredju tudi nasadni umivalniki, ki so postali pravi modni dodatek v kopalnici.

In ko boste razmišljali o tuš kabini, izberite takšno, ki bo predvsem dovolj prostorna in bo omogočala hitro in preprosto čiščenje.

V trgovinah OBI Ljubljana, Kranj, Celje, Maribor in Koper vam bodo njihovi strokovnjaki pripravili 3D izris vaše nove kopalnice, ki je popolnoma prilagojena vašim željam in potrebam. Pri tem bodo upoštevali tako specifike vašega doma kot stavbnega pohištva. Ker imajo bogate izkušnje z načrtovanjem prostorov, vam bodo izdelali optimalen načrt sanitarnih elementov in kompleksnih vzorcev ploščic različnih velikosti. To je idealen način, da si svojo kopalnico ogledate, še preden bo izdelana, saj vam jo bodo lahko izrisali kar v 3D-različici.

Sodobna tla za topel trendovski slog

Še pred zimo lahko poskrbite še za eno osvežitev doma, ki bo v trenutku nadgradila videz vaših prostorov. Z menjavo tal boste lahko dosegli dvoje: prostoru dodali prepotrebno toplino in mu hkrati dodali še nekaj sveže pomladitve.

Vinilne talne obloge so popolna imitacija lesa. V stanovanju pričarajo popoln videz sodobnosti.

Vinilne talne obloge so primerne tako za sodobno zasnovana stanovanja kot tudi za bolj klasična.

Potrebujete še več idej za prenovo? Obiščite najbližjo trgovino OBI, kjer so pripravili prav posebne akcijske cene materialov za prenovo vašega doma. Prelistajte najnovejši letak in zavihajte rokave! Strokovnjaki OBI vam bodo svetovali in pomagali, da boste pričarali nov videz v vsakem prostoru.

Pravi preporod pri prenovi tal so v zadnjih letih dosegle vinilne talne plošče. Zaradi svoje raznovrstnosti barv in stilov omogočajo brezskrbno zasnovo prostorov, najbolj pa prepričajo njihove glavne značilnosti:

Enostavno vzdrževanje

Vrhunska imitacija lesa

Tihe in tople

Primerne tudi za vlažne prostore - tudi za kopalnice in kuhinje

Nizka vgradna višina

Laminat je klasična alternativa parketu - topel in preprost za vzdrževanje.

Še vedno zelo priljubljena in enostavna talna obloga je tudi laminat, ki ga odlikujeta predvsem nizka cena in preprosto polaganje – tudi na že obstoječo talno oblogo.

Še pred zimo: izboljšajte si izolacijo

Zadnji kamenček v mozaiku vaše poznopoletne prenove je lahko tudi menjava oken in vrat. Tako boste poskrbeli za toplejšo in bolj brezskrbno zimo.

Skozi stara in dotrajana okna ter vhodna vrata namreč uhaja ogromno energije. Nova okna pa ne bodo poskrbela samo za to, da vam pozimi toplota ne bi uhajala na ulico, ampak vam bodo omogočila tudi boljšo zvočno izolacijo in ne nazadnje bodo v vaše prostore spustila več zunanje svetlobe.

Na trgu lahko izbirate predvsem med lesenimi, PVC ali aluminijastimi okni, ki imajo precej podobno toplotno in zvočno izolativnost. Strokovnjaki svetujejo, da se pri izbiri okvirjev za dom osredotočajte bolj na PVC ali les, aluminij priporočajo predvsem pri poslovnih oziroma industrijskih stavbah.

S steklenimi drsnimi vrati prostoru dodamo več svetlobe in elegance.

Stenske obloge lahko stilsko izboljšajo vaš interier.

Pika na i vašim prenovljenim prostorom bodo dodala tudi nova notranja vrata, prepleskane stene ali stene, obložene s trendovskimi oblogami, nove preproge, zavese in manjši dekorativni dodatki za dom.