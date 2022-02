Vse več Slovencev se odloči za tovrstni način ogrevanja

Toplotne črpalke so primerne tako za novogradnje kot tudi za obnove in radiatorsko ogrevanje.

Toplotne črpalke so primerne tako za novogradnje kot tudi za obnove in radiatorsko ogrevanje. Foto: Getty Images

Kako hitro narastejo stroški ogrevanja, se zavemo v najhladnejšem delu leta. Ogrevanje s toplotno črpalko pa je udobno in cenovno ugodno tudi pri nizkih zunanjih temperaturah, če ima ta ustrezno moč.

Rast cen je v zadnjem letu neustavljiva in nepredvidljiva, s čimer smo se seznanili na vseh področjih našega življenja. Da ponudba toplotne črpalke izgleda ugodnejša in konkurenčnejša, številni ponudniki ponudijo toplotno črpalko nižje moči. Ta je z vidika začetne investicije seveda tudi cenejša in končna ponudba s tem ugodnejša, a ne bo dosegla potrebne moči in grelnega števila (COP) pri zimskih temperaturah. Zato k ponudbi dodajo še vgradnjo elektro grelca ustrezne električne moči, s čimer skupno moč toplotne črpalke povečajo. Z vidika investicije je seveda takšna ponudba cenejša, a koliko višje stroške bo povzročilo nenehno dodatno delovanje elektro grelca pri temperaturah, ko se spustijo pod ničlo?

Redna uporaba dodatnega elektro grelca kot vira ogrevanja pa v teh primerih vodi v očitno povišanje stroškov električne energije ob rednem delovanju toplotne črpalke. Stroški ogrevanja so tako višji vsak mesec in razlika v nižji začetni investiciji hitro skopni.

Zato pri ponudniku vedno preverimo, kdaj elektro grelec deluje in da je moč ogrevanja toplotne črpalke zadostna glede na pogoje ob nizkih zimskih temperaturah in ne samo ob ugodnih nad ničlo.

Namen elektro grelca ni njegovo nenehno delovanje, temveč zgolj dodatna zaščita v primeru izrednih situacij. Na to moramo biti pozorni ob nakupu toplotne črpalke.

V Orci zaupajo zunanjim enotam Mitsubishi Electric, ki samostojno delujejo tudi pri izjemno nizkih zunanjih temperaturah. Prava sposobnost delovanja toplotne črpalke se pokaže, ko se temperature spustijo globoko pod ledišče. Grelno število toplotnih črpalk z padanjem zunanjih temperatur prav tako pada, kot pada tudi izhodna moč toplotne črpalke. Zato zahtevajte tehnične podatke prodajalcev in se prepričajte o doseženi potrebni moči tudi v ekstremnih razmerah.

Pri Orca toplotnih črpalkah serijska vgradnja elektro grelca služi dodatni varnosti – za primere ekstremnih temperatur, ko se te spustijo tudi do minus 25 stopinj Celzija, ali v primeru morebitne napake v delovanju, da nikoli ne ostanete na mrzlem do njene odprave. Namen elektro grelca torej ni njegovo nenehno delovanje, temveč samo zaščita v primeru izjemnih situacij, in to je dejstvo, na katerega morate biti pozorni ob samem nakupu toplotne črpalke.

S toplotno črpalko Orca do najnižjih stroškov ogrevanja

Toplotne črpalke za ogrevanje Orca zrak-voda v svoji kakovosti in delovanju presegajo najstrožje evropske standarde, kar dokazujejo tudi certifikati najpomembnejših neodvisnih strokovnih institucij v Evropski uniji. Toplotne črpalke Orca so primerne tako za novogradnje kot za obnove in radiatorsko ogrevanje. Proizvedene so v Sloveniji in narejene iz najkakovostnejših komponent evropskih proizvajalcev. Delujejo z izredno visokim izkoristkom do kar 420 odstotkov. To pomeni, da za vsako porabljeno enoto električne energije ustvarijo kar 4,2 enote toplotne energije. Toplotna črpalka vam lahko prinese kar do 75 odstotkov prihrankov več kot drugi ogrevalni sistemi, hkrati pa za svoje delovanje uporablja obnovljive vire energije ter deluje popolnoma brez emisij.

Upravljanje toplotne črpalke Orca so razvili slovenski strokovnjaki in ga prilagodili slovenskim razmeram. Prednost toplotnih črpalk Orca je tudi v tem, da lasten razvoj zagotavlja optimalne prihranke in udobje ne glede na to, iz katerega konca Slovenije prihajajo.

Toplotne črpalke za ogrevanje Orca zrak-voda v svoji kakovosti in delovanju visoko presegajo najstrožje evropske standarde.

Toplotne črpalke zrak-voda veljajo za najugodnejše in zaradi enostavne namestitve ter vzdrževanja se zanje odloči največ uporabnikov. Njihova montaža ne zahteva vrtanja vrtin ali polaganja horizontalnih kolektorjev, kar pri sistemih zemlja-voda ali voda-voda močno zviša višino finančnih vložkov.

Se tudi vi odločate za nakup toplotne črpalke? Pošljite povpraševanje in že prihajajočo sezono znižajte stroške ogrevanja.