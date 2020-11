Vrhunske energetske rešitve za vaš dom

Ko razmišljamo o ogrevanju doma in sanitarne vode, se danes najpogosteje spoprijemamo z dilemo: kako poiskati pravi način, ki bo tako prijazen do okolja kot tudi do naših financ.

Predstavljamo vam dve rešitvi, ki prepričata iz več razlogov: sta prijazni do okolja, sta enostavni za uporabo in vzdrževanje ter ne nazadnje – poskrbita za prihranke. Govorimo o toplotni črpalki in sončni elektrarni. Lahko se odločite za eno ali drugo, lahko pa tvorita odličen duo.

Toplotne črpalke vam zagotavljajo prijazen način ogrevanja prostorov, lahko pa izberemo takšne, ki bodo poskrbele tudi za toplo vodo.

Delujejo zelo enostavno, saj izkoriščajo toplote iz okolice, ki jo pretvorijo v energijo, ki je potrebna za ogrevanje doma ali sanitarne vode.

Omogočajo varčnejši in okolju prijaznejši način ogrevanja, saj za delovanje uporabljajo obnovljive vire energije, kot so zrak, zemlja in voda. Toplotne črpalke so enostavne za upravljanje in uporabo, delujejo tiho in ne potrebujejo veliko vzdrževanja. Imajo pa še eno izredno praktično prednost: ne zahtevajo energenta, ki bi ga bilo treba skladiščiti, zato prihranite tudi veliko prostora.

Pričakujete pa lahko približno tudi do 60 odstotkov prihranka v primerjavi z starim, dotrajanim ogrevalnim sistemom.

Pri Petrolu vam bodo nakup in izbiro toplotne črpalke olajšali z brezplačnim energetskim svetovanjem in strokovno ponudbo rešitev za vaš dom, ki so popolnoma prilagojene vašim željam in potrebam. Poleg tega vam zagotavljajo tudi dostavo, montažo, vzdrževanje, ugodno financiranje (brez pologa in obresti do 5 let), s katerim pridobite tudi zavarovanje.

In kar je za marsikoga izjemno pomembno, za vas bodo izkušeni svetovalci poskrbeli za pripravo dokumentacije za pridobitev nepovratnih sredstev Eko sklada. Z Energetskim centrom in izkušeno ekipo strokovnjakov lahko zagotovo na enem mestu dobite prav vse, kar je potrebno, da se boste pozimi greli udobneje in ceneje.

Za vgradnjo okolju prijazne ogrevalne toplotne črpalke zrak/voda, na primer, lahko za novogradnjo pridobite subvencijo Eko sklada v višini 20 odstotkov vrednosti naložbe oziroma največ 1000 evrov. Tisti, ki boste s toplotno črpalko zamenjali kurilno napravo, pa lahko pridobite nepovratna sredstva v višini od 40 do 50 odstotkov vrednosti naložbe oziroma največ 2500 evrov.

Poceni elektrika za kupce energetskih rešitev

Pri Petrolu vam vse energetske rešitve ponujamo pod eno streho. Pri nakupu toplotne črpalke vam za 1 leto ponujajo tudi nižjo ceno električne energije. Ko se akcijska cena elektrike izteče, pa za do denarnice prijazen račun poskrbite z unovčenjem zbranih Zlatih točk - te dobite za vsako položnico elektrike!