V živo: otvoritev enega največjih projektov na Štajerskem

Na Štajerskem bo z današnjim dnem zaživel nov, izjemen projekt. Znano slovensko podjetje MIK Celje bo obstoječi ponudbi njihovih unikatnih prezračevalnih sistemov dodalo vizionarski objekt, ki bo celostno obravnaval pomen kakovosti bivanja in ljudem ponujal rešitve. Franci Pliberšek, lastnik in generalni direktor podjetja MIK Celje, je z omenjenim projektom dokazal, da je vizionar v pravem pomenu besede in da ideje, ki jih ima v svojih mislih, ne ostanejo le tam ali le zapisane na papirju, pač pa jih s svojo ekipo tudi uresniči. V sklopu objekta bodo delovali Razvojni center MIK, Inštitut dr. Petra Novaka in podjetje prezračevalnih naprav MIKrovent. Ta mejnik ni pomemben zgolj za podjetje. Je prelomnica tudi za okolje, v katerem se nahaja, lokalno, državno in nenazadnje tudi regionalno.

Problematika današnjega časa

Ob rojstvu je jasno samo eno. Začetek in konec naših življenj. Vse, kar se nam zgodi na poti, pa je stvar izbire. Naše izbire. Tudi tiste o kakovosti zraka, ki ga vdihujemo. Živimo v času, ki ga vse prepogosto narekuje hiter ritem življenja. Vseskozi smo vpeti v številne obveznosti, utrip hitenja v zaprtih prostorih, postavljamo si te in one cilje na osebni in karierni ravni, jih zasledujemo in kakovost našega življenja velikokrat ocenjujemo skozi uspešnost doseženih mejnikov. Smo se v procesu ustvarjanja "izgubili" in premalo pozornosti namenili nekaterim ključnim dejavnikom, osnovam? Kakšna je kakovost našega bivanja na tisti najbolj prvinski ravni? Kako izboljšati kakovost našega bivanja? Da, vse se začne z dihanjem in čistim zrakom. In zrak v naših domovih je od pet- do šestkrat bolj onesnažen kot zunanji.

Podjetje MIK Celje je že leta dejavno na področju ustvarjanja zdravega bivalnega okolja in si prizadeva za zagotavljanje višje kakovosti zraka. Njihov cilj je zavarovati zdravje otrok in odraslih, zagotoviti zdrav način bivanja ter se izogniti ustvarjanju sindroma bolnih hiš, stanovanj, šol, bolnišnic in domov za starostnike.

(Le majhen) del njihovega ozaveščanja je tudi film Airless Era, ki odlično prikaže probleme današnjega časa, ko ljudje večino časa preživimo v zaprtih prostorih, pri tem pa je notranji zrak tudi do šestkrat bolj onesnažen kot zunaj. Ljudje se soočajo z vse več zdravstvenimi težavami, kot so bolezni dihal (astma, bronhitis, pljučni rak ...), alergije, kapi ter rak, njihova korelacija (vir: Svetovna zdravstvena organizacija) s slabo kakovostjo zraka v zaprtih prostorih pa je skrb vzbujajoča.

Po nekaterih podatkih je v Sloveniji zaradi neustreznega zraka v prostorih že več kot 50 tisoč domov oziroma bivalnih enot neprimernih za bivanje. Če ni ustrezne zamenjave zraka, se notranji zrak zasiti in ne more več sprejemati vlage. Posledice so nastali črni madeži, ki se nabirajo na stenah bivalnih prostorov, kaj šele v naših pljučih in dihalih.

Poskrbite, da bo vaš dom pravilno prezračevan

Da, dobro prezračen prostor je eden najpomembnejših dejavnikov za prijetno in zdravo bivanje v zaprtem prostoru, arhitektura stavb pa ima pomemben vpliv na naše zdravje, dobro počutje in delovno učinkovitost. Mnogi uporabniki, pa tudi ponudniki stavbnega pohištva, dajejo preveč pozornosti toplotni izolaciji, pri tem pa pozabijo na pomen prezračevanja. Svež zrak je v prostoru nujno potreben za naše zdravje, obenem pa si želimo varčevati tudi z energijo.

Kako torej pravilno zračiti? S tem, da malo odpremo okno ali celo tako, da je zgoraj priprto, bomo v zimskem času zgolj ohladili stene v prostoru, v poletnem času pa stene v prostoru dodatno ogreli, posledica česar bo naslednje: svež zrak, ki bo vstopal v prostor, bomo v zimskem času dodatno hladili zaradi hladnih sten in obratno v poletnem času.

Rešitev? Da bi energetsko prihranili tudi pri prezračevanju in s tem zagotovili potreben svež zrak, uveljavljeno slovensko podjetje MIK Celje na trgu ponuja prezračevalne naprave, ki poskrbijo za zdravju prijaznejšo atmosfero v ambientih. Z vgraditvijo takšne naprave zagotavljate svež zrak v prostoru skozi ves dan, ne da bi pri tem utrpeli omembe vredne izgube toplote ali hladnega zraka poleti.

Med Slovenci je za dotok svežega zraka v zaprte prostore že leta priljubljena rešitev lokalni prezračevalni sistem MIKrovent®, ki z do 87 odstotki rekuperacije toplote zraka pri stoodstotni izmenjavi zraka zagotavlja najbolj inovativno in varčno rešitev za lokalno prezračevanje. Vas zanima več o izdelku MIKrovent?

Vizionarski objekt, ki bo celostno obravnaval kakovost bivanja

V MIK-u Celje vseskozi stremijo k izpolnjevanju ključnega poslanstva: izboljšati kakovost bivanja v prostorih in objektih, v katere vgrajujejo svoje stavbno pohištvo in prezračevanje. S svojo ponudbo, izdelki, poslanstvom, vizijo že leta in leta zasledujejo visoko kakovost bivanja, v zadnjem času pa so pri tem naredili še korak naprej. Ali kar več njih. O čem je govora?

Napočil je čas, ko bodo slavnostno odprli vizionarski objekt, ki bo celostno obravnaval pomen kakovosti bivanja in je obenem eden večjih na področju kakovosti bivanja v evropskem prostoru. V njegovem sklopu bodo delovali Razvojni center MIK, Inštitut dr. Petra Novaka in podjetje prezračevalnih naprav MIKrovent.

"Gre za enega največjih projektov na Štajerskem, v katerem bodo odlični pogoji za delo in snovanje novih izumov. S tem bomo prispevali tudi k bolj živahnemu gospodarskemu utripu, ki bo v Celju na več ravneh povečal blaginjo občanov," povedo v podjetju MIK Celje.

Podjetje MIK Celje, ki se ukvarja z razvojem in proizvodnjo prezračevalnih sistemov, bo slavnostno odprlo nov MIK-ov razvojni center in Inštitut dr. Petra Novaka.

Velikopotezna ideja (in poklon), ki ni ostala le na papirju

Franci Pliberšek, lastnik in generalni direktor podjetja MIK Celje, je z omenjenim projektom dokazal, da je vizionar v pravem pomenu besede. MIKrovent so tako začeli razvijati leta 2007, skupaj z njegovim nekdanjim profesorjem s Fakultete za strojništvo dr. Petrom Novakom. Prav zadnji je bil pravzaprav idejni oče prezračevalnega sistema MIKrovent, ki ga je družba na trg dala pred 13 leti.

Kot pove direktor podjetja MIK Celje, je vizijo o inštitutu dobil pred tremi leti, v končni fazi pa inštitut predstavlja poklon danes žal pokojnemu slovenskemu strojnemu inženirju in strokovnjaku za toplotno tehniko in energetiko dr. Petru Novaku.

Namen Razvojnega centra MIK in Inštituta dr. Petra Novaka je okrepiti razvoj naprav MIKrovent in nasploh ponuditi ljudem rešitve za kakovostno bivanje. Velik poudarek nove pridobitve bo na sodelovanju z mladimi in razvoju naprednih tehnologij. Poslanstvo razvojnega centra in inštituta bo na kakovosti bivanja z vseh vidikov, primarno na kakovosti zraka, velika pozornost pa bo namenjena tudi virom, kot so voda, energija, zemlja, hrana … Inštitut bo največji tovrstni v regiji in se bo raziskovalno ter celostno ukvarjal s kakovostjo bivanja doma, v pisarnah, šolah, domovih za starejše in drugod. Prav tako bo prostor namenjen startupom, ki bodo podaljšana roka razvoja inovativnih tehnoloških rešitev za kakovost bivanja, v prvi vrsti kakovosti zraka.

Od Celja in Osla do Miamija in Toronta – simulacija podnebnih lokacij svetu

Razvojni inštitut Petra Novaka v Vojniku se razteza na 6.400 kvadratnih metrov površin. Gre za enega najbolj energetsko varčnih objektov – stavba ima geosonde, lastno sončno elektrarno, prezračevalne naprave, v njej pa bo sčasoma zaposlitev našlo sto ljudi.

V sklopu razvojnega centra že delujejo testne komore, kjer ustvarjajo različne klimatske pogoje, s katerimi simulirajo vse podnebne lokacije po svetu, od Celja in Osla do Miamija in Toronta. Sodobno opremljeni prostori in strokovnjaki bodo ustvarjali inovacijski ekosistem, ki bo, kot že omenjeno, omogočil vrhunsko okolje tako za mlade kot tudi za uveljavljene razvojne kadre, ki bodo sledili skupnemu poslanstvu po kakovosti bivanja.

Razvojni center bo razdeljen na razvoj in proizvodnjo, Inštitut dr. Petra Novaka pa bo imel veliko konferenčno sobo in snemalni studio, kjer bodo večinoma potekala izobraževanja, ozaveščanja in družabni dogodki.

Franci Pliberšek: "Pomembno je, da se ljudje začnemo zavedati pomena kakovosti zraka v prostorih in da dobimo informacije, ki so relevantne in resnične. Nova pridobitev bo omogočila prav to." Foto: Klemen Korenjak

"Informacije, ki so relevantne in resnične"

"Pomembno je, da se ljudje začnemo zavedati pomena kakovosti zraka v prostorih in da dobimo informacije, ki so relevantne in resnične. Ravno zaradi tega bo eden izmed glavnih stebrov inštituta tudi ozaveščanje o kakovosti bivanja, predvsem zraka, vode in kakovostne hrane ter mentalnega zdravja," povedo v podjetju MIK Celje.

Gledano v celoti, bo MIK-ov inštitut dr. Petra Novaka stremel k ustvarjanju inovacij, ki bodo vodile do boljšega življenja in trajnostne prihodnosti. Ključni cilj Razvojnega centra MIK je ustvariti trajnostno in tehnološko napredno okolje, ki bo v središče postavilo izboljšanje kakovosti bivanja. S kombinacijo proizvodnje prezračevalnih sistemov in razvojnega inkubatorja za startupe bodo omogočili razvoj, testiranje in uvajanje inovacij, ki bodo spodbudile udobje, zdravje in trajnostno bivanje.

Razvojni center bo izjemen dodatek najbolj inovativni in varčni rešitvi za lokalno prezračevanje

Prihodnost nedvomno prinaša številne novosti pri gradnji, tako z vidika stroškov rabe energije in vključitve naravnih virov kot tudi zagotavljanja vseživljenjskega varčnega vzdrževanja. Prav je, da imamo na tej poti pravega partnerja.

Novonastali razvojni center bo nedvomno izjemen dodatek k obstoječi ponudbi podjetja MIK Celje na področju prezračevanja, v prvi vrsti njihovega lokalnega prezračevalnega sistema MIKrovent®, ki v vaš bivalni prostor neprestano dovaja svež zrak s stoodstotno izmenjavo zraka pri zaprtih oknih in poskrbi za do 95-odstotno ohranjanje toplote od prezračevanja vašega bivalnega prostora. Kljub zračenju v hladnejših dneh se vaš prostor ne ohlaja, medtem ko se poleti ne segreva. To uporabniku omogoča višje energijske prihranke pri ogrevanju oziroma hlajenju prostora.

Gledano v celoti, bo MIK-ov inštitut dr. Petra Novaka stremel k ustvarjanju inovacij, ki bodo vodile do boljšega življenja in trajnostne prihodnosti.