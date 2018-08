Uredite si stanovanje v mansardi s pomočjo sodobne tehnologije

Dobro izkoriščena mansarda pomeni velik doprinos k bivalni površini. Podstrešne prostore lahko preuredimo v katerikoli bivalni prostor, ki z dobro naravno osvetlitvijo zagotavlja visoko kakovost bivanja.

Med urejanjem mansarde se nam vedno porajajo različna vprašanja:

Kako je videti prostor, če pustim del strešne konstrukcije viden?

Imamo nizek parapetni zid. Ali bo mansarda dovolj prostorna za štiričlansko družino?

Ne predstavljam si, kako bi bilo, če ne bi naredili stropa v mansardi, ampak pustili odprto do špice.

Kam postaviti kuhinjske elemente v mansardi?

Odprta vrata mansard

Foto: Velux

Obiskali smo lastnike mansard po Sloveniji in naredili fotografije v 360-stopinjski tehniki. Na voljo so vam prek posebne aplikacije za telefone ali na spletni strani.

Sprehodite se po prostorih ali pa pod gumbom "i" poiščite posebne nasvete. Za še bolj realen sprehod lahko naročite brezplačna VR-očala.

Sami izrišite svojo mansardo

Foto: Velux

Na voljo je tudi preprosta aplikacija za pametne telefone, ki oblikuje posamezen prostor in hkrati vizualizira pravi učinek dnevne svetlobe. Rezultat izrisa je simulacija prostora s pohištvom in okni v 360-stopinjski tehnologiji.

Izris prejmete na svoj telefon in tudi ta aplikacija ponuja možnost ogleda s pomočjo 3D-očal.

Aplikacija je narejena z namenom, da uporabnik dodaja in odvzema okna v prostoru ter si tako lažje predstavlja, kaj posamezno okno pomeni za prostor. Vse to z namenom narediti prijetne in svetle bivalne prostore z dovolj naravne svetlobe. Kajti naravna svetloba je ključna za naše zdravje in delovanje.