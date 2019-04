To so nominiranci za Naj blok v Ljubljani #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

"Z akcijo Naj blok v Ljubljani spodbujamo stanovalce, ki živijo v večstanovanjskih stavbah, da po svojih najboljših močeh vsakodnevno pripomorejo k temu, da njihov blok odraža čisto, urejeno in okolju prijazno sobivanje," so pojasnili v Mestni občini Ljubljana, ki letos že tretjič prireja izbor Naj bloka.

Pogoji izbora

V akcijo vključujejo četrtne skupnosti MOL, ki svoje predloge blokov izbirajo na podlagi naslednjih pogojev: večinski lastniki morajo biti etažni lastniki stanovanj, stanovanjskih enot mora biti vsaj deset, urejenost zunanje okolice bloka (pozimi očiščena okolica, poleti urejene zelenice bloka oziroma njegova okolica …), notranja urejenost bloka, energetska učinkovitost bloka in če ima blok zelenico, ta ne sme biti preoblikovana v parkirišče.

Letošnji finalisti Foto: MOL

Kriteriji ocenjevanja

Kakšen je zunanji videz bloka?

Ali je barva fasade skladna z okoljem oziroma je njena obnova izvedena v originalni barvi?

Ali je blok energetsko učinkovit?

Ali so stavbno pohištvo in senčila v bloku enotna?

Ali je videz bloka neokrnjen? V primeru zasteklitev balkonov pa so te izvedene na enoten način.

Ali so na fasadah klimatske naprave?

Ali se na hodnikih in v skupnih prostorih uporabljajo varčne sijalke in senzorji za luči?

Ali je okolica bloka urejena?

Ali ima blok urejen dostop za osebe z oviranostmi?

Ali prebivalci skrbijo za ozelenitev svojih balkonov in podobno (rože, zelišča, dišavnice …)?

Ali so notranji skupni prostori bloka urejeni?

Ali ima blok urejeno skupinsko zbirno mesto za odpadke?

Ali ima blok urejeno kolesarnico?

Ali so intervencijske poti proste (omogočen dostop za gasilce, reševalce)?

Nagrade: plaketa, zastava, vrtnice in cenejša elektrika

Stanovalci zmagovalnega bloka bodo prejeli plaketo, zastavo, 20 sadik vrtnice Ljubljana ter ugodnejšo ponudbo elektrike javnega podjetja Energetika Ljubljana za skupne prostore v bloku.

Ob premierni izvedbi akcije so slavili stanovalci stolpnice na Topniški 45, lani so naziv Naj bloka odnesli stanovalci bloka na Smoletovi 12, 12a in 12b.

