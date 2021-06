To so superge letošnjega poletja

Človek v eni sami uri vdihne več kot pol kubičnega metra zraka, polnega bakterij, virusov, pršic, vlage ter drugih dejavnikov, ki jih v prostoru ne vidimo, vplivajo pa na naše zdravje, počutje ter delovno učinkovitost. Ker večino časa preživimo v zaprtih prostorih, doma, na delovnem mestu in v različnih javnih stavbah, je kakovost notranjega zraka zelo pomembna. Hitro rastoče podjetje Lunos , ki mu iz meseca v mesec zaupa več Slovencev, ima ustrezno rešitev. V mesecu juniju imajo za vse njihove kupce prav posebno ponudbo, ki so jo oblikovali z legendarnim slovenskim podjetjem Alpina. Kot smo od podjetja že vajeni, bodo tudi tokrat dodatno nagradili svoje stranke.

Svež zrak je vedno v koraku s časom. In tudi podjetje Lunos je vedno v koraku s časom, zato so v mesecu juniju pripravili posebno akcijo za naše kupce, kjer bomo ob nakupu našega prezračevalnega sistem v vrednosti nad dva tisoč evrov vsakemu kupcu podarili športne copate Alpina.

Popolnoma pravilno je, da se trudimo čim več časa preživeti na prostem, da se zavedamo kvalitete čistega zraka na prostem, da ne onesnažujemo okolja, da dihamo svež zrak, ampak moramo se zavedati, da je zrak v zaprtih prostorih ponavadi dva- do petkrat bolj onesnažen kot zunanji. Ujetost med štiri stene s seboj prinaša cel kup težav – od zdravstvenih do psiholoških.

Seveda bi bilo najlažje ljudem priporočiti, da preživijo čim več časa v naravi, v čistem okolju, da gredo v gozd na sprehod, da se rekreirajo, ampak način življenja nam tega ne omogoča. Še vedno večino časa preživimo v zaprtih prostorih in ni nepomembno, kakšna je kvaliteta bivanja v notranjih prostorih in kakšen zrak dihamo. Številke so neizprosne: na žalost več kot 90 odstotkov vsega časa ljudje preživimo v zaprtih prostorih. Kar pomeni, da je zelo pomembno, da tudi v zaprtih prostorih ustvarimo takšno bivalno klimo, ki ni nezdrava za bivanje, kjer ni previsoka vlaga, kjer je vrednost ogljikovega dioksida napram kisiku primerna ...

LUNOS vaš dom zajamčeno in zdravo diha. Cenovno ugoden ter izjemno enostaven sistem je primeren za vgradnjo tako v starejše hiše ali stanovanja kot novogradnje. Z njim v prostorih dosežete nižjo vlažnost, preprečite nastajanje zidne plesni, kondenza in neprijetnega vonja ter si zagotovite svež zrak 24 ur na dan. Obstajajo številni dejavniki, ki vplivajo na kakovost zraka, na katere pa pogosto nimamo vpliva. Poskrbimo lahko za stalno pritekanje svežega zraka pri nas doma in si s tem zagotovimo kar najboljšo kakovost bivanja. S prezračevalnim sistemomvaš dom zajamčeno in zdravo diha. Cenovno ugoden ter izjemno enostaven sistem je primeren za vgradnjo tako v starejše hiše ali stanovanja kot novogradnje. Z njim v prostorih dosežete nižjo vlažnost, preprečite nastajanje zidne plesni, kondenza in neprijetnega vonja ter si zagotovite svež zrak 24 ur na dan.

V treh urah se porabi ves vitalni kisik, potreben za kvalitetno spanje

Svež zrak, 24 ur na dan, lahko pri moderni gradnji dosežete izključno z vgradnjo kvalitetnega prezračevalnega sistema, ki brez vašega razmišljanja poskrbi za maksimalno ugodno bivalno klimo.

V obdobju epidemije covid-19 je bil pomen kakovostnega zraka v zaprtih, bivalnih prostorih še toliko bolj izrazit. "Tukaj je najbolj problematična spalnica. Na to marsikdaj pozabimo. Mi smo pred časom s strokovnjaki izvedli meritve, ki so pokazale, da dva zakonca, partnerja, v povprečno veliki slovenski spalnici v treh urah porabita ves vitalni kisik, ki je potreben za kvalitetno spanje in za reanimacijo organizma preko nočnega počitka, ki nas ohranja zdrave in spočite ter dobre volje čez dan. To ne pomeni, da bo kdo v slovenski spalnici umrl, je pa kvaliteta zraka gotovo slaba. Obenem tudi nihče ne bo vstajal sredi noči z namenom odpiranja oken, ko je zunaj pozimi minus deset stopinj Celzija, pa še toliko manj," pove Milan Kuster, direktor podjetja Lunos.

Ne samo v spalnici - kakovosten zrak v naših domovih je osnova, temelj vsega, njegov pomen je večplasten, odraža se na številnih področjih, na splošno pa vpliva na zdravje, počutje in delovno učinkovitost. Prezračevanje našega doma je potrebno približno tako kot dihanje pri človeku. Zrak se enostavno izrabi, koncentracija ogljikovega dioksida v primerjavi s kisikom se dvigne in treba ga je zamenjati. Ta proces mora teči nenehno, ne glede na letni čas.

Preskok miselnosti

"Koronavirus je prinesel veliko slabih reči, a v tem obdobju smo opazili, da so se ljudje resnično začeli bolj zavedati nekaterih reči, o katerih pred tem nismo razmišljali. Mednje gotovo sodi kakovost zraka. Zavedati smo se začeli, da se sreča skriva v majhnih stvareh, da so včasih pomembne drobne stvari, ki smo si jih še vedno lahko privoščili. Veliko več časa smo preživeli v zaprtih prostorih, na koncu koncev smo se tam več družili, bili smo primorani v to. V tem času je marsikdo bolj kot kadarkoli prej občutil tudi ta problem z (ne)kvalitetnim zrakom. Ni nam vseeno, kakšna je kvaliteta bivanj v vašem domu," nadaljuje direktor podjetja Lunos.

Vgradnja prezračevalnega sistema Lunos poskrbi za stalni pritok svežega zraka in odvajanje izrabljenega. "Decentralni prezračevalni sistem je najboljša rešitev, da se rešimo prekomerne vlage, zatohlosti in škodljivega zraka. Vgradnja decentralnega prezračevalnega sistema poskrbi, da so izmenjave zraka kontrolirane (ne preveč in ne premalo), da pri tem ne izgubljamo dragocene energije in tako poskrbimo za zdravje stanovalcev ter objekta. Ob tem tudi ni toplotnih izgub: temperatura notranjega prostora se ohranja, pozimi prostora ne podhlajamo, poleti pa vročina ostane zunaj. Z energetsko učinkovito izmenjavo zraka poskrbimo za zdravo bivalno klimo, za boljše počutje, boljše zdravje. Na koncu koncev so naši prezračevalni sistemi najboljša obramba pred vsakovrstnimi virusi, ne samo pred covid-19. To velja tako za domove v katerih živimo kot tudi za javne objekte, pisarne, joga centre, telovadnice, vrtce, šole in vse ostale prostore, kjer se pač toliko časa zadržujemo," razloži izkušeni podjetnik.

Prezračevalne sistem Lunos odlikuje tudi dostopna cena, možnost vgradnje kadarkoli (tudi v obstoječe objekte), neslišno delovanje, najboljši filtrni sistem (tudi proti cvetnemu prahu), enostavna vgradnja in nizki obratovalni stroški. Prihranki energije so med 25 in 30 odstotki v primerjavi z odpiranjem oken.

V času, ko se neprijetni ukrepi sproščajo in nam je končno omogočeno vsaj približno normalno življenje, so tudi v podjetju Lunos (kot jim je v navadi) pripravili aktivnosti, s katerimi bodo še dodatno nadgradili svoje kupce. "Ni nam vseeno za to, kako živite, kako kakšen zrak dihate. Ni nam vseeno, ali ste zdravi ali bolni. Naše poslanstvo ni samo prodaja prezračevalnih sistemov, naše poslanstvo je, da dvigujemo kvaliteto življenja slehernega Slovenca. Svež zrak je vedno v koraku s časom. In tudi podjetje Lunos je vedno v koraku s časom, zato smo v mesecu juniju pripravili posebno akcijo za naše kupce, kjer bomo ob nakupu našega prezračevalnega sistem v vrednosti nad dva tisoč evrov vsakemu kupcu podarili športne copate Alpina. To je približno povprečna vrednost našega prezračevalnega sistema po posameznem kupcu. Če bo kdo kupil prezračevalne sisteme za štiri tisoč evrov, bo dobil dva para teh čudovit copat. Tako, da bodo lahko šli Slovenci lahkih nog naokrog, v naravo, na svež zrak, da se bodo nadihali, da bodo zdravi in da bodo živeli v skladu z filozofijo podjetja Lunos, ki skrbi za kvaliteto bivanja slehernega Slovenca," sklene sogovornik.