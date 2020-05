Stavbno pohištvo slovenskega porekla, ki polepša vsak dom

Okna so eden najpomembnejših delov našega stanovanja, za katera velja, da s svojimi številnimi lastnostmi vplivajo na zdravo in ugodno bivalno okolje – na porabo energije, osvetljenost prostorov in na kakovost zraka v prostoru.

Življenjska doba oken je odvisna od kakovosti okovja, materiala okenskega okvirja in tipa stekel. Stara okna so energetsko potratna, ne zadržujejo hrupa iz okolice in ne ustrezajo estetskim zahtevam, zaradi katerih je bivanje kakovostnejše.

Kakovostna okna imajo življenjsko dobo več desetletij. Po določenem času pa jih je vendarle treba zamenjati. A kako se v poplavi različnih vrst oken odločiti za prava?

Lesena, aluminijasta ali PVC okna?

Odločitev o pravih oknih bo najbolj pravilna, če boste izbrali pomoč strokovnjakov, ki vam bodo brezplačno opravili izmere in svetovanje na objektu.

Preden se odločite za menjavo oken, vas bogata izbira različnih okvirjev lahko zmede. Najprej se morate odločiti med lesenimi, PVC ali aluminijastimi okni. V zadnjih letih kakovostna okna s PVC, lesenimi ali aluminjastimi okvirji dosegajo že zelo podobne vrednosti zvočne in toplotne izolativnosti.

Okna iz umetnih materialov, kot sta plastika ali aluminij, so kljub pričakovanju, okolju prijazna, saj so izdelana v skladu s smernicami za reciklažo. Ob poteku njihove življenjske dobe jih lahko v celoti ponovno reciklirate. PVC je tudi bolj vzdržljiv in ima daljšo življenjsko dobo, zato se večina kupcev odloča za PVC okna.

Prednosti oken iz PVC profilov so številne: PVC je dober izolator, z visoko odpornostjo proti vlagi, ne zahteva posebnega vzdrževanja, kot material pa je prijeten za oko in na otip.

Večino teh lastnosti ima tudi les, ki je poleg tega še naravni material. S sodobnimi premazi na vodni osnovi je njegova "življenjska doba" podaljšana, saj ne potrebuje toliko vzdrževanja kot v preteklosti. Tudi sodobna lesena okna so dober toplotni izolator, kar je potrjeno z odličnimi rezultati v prihranku energije, prav tako pa omogočajo zdrav in energetsko varčen življenjski slog. Lesena okna je treba bolj negovati in vzdrževati kot okna iz plastike. Boljša lesena okna potrebujejo obnovo premazov vsakih šest do osem let.

Za stanovanjske objekte vam priporočamo, da izberete PVC ali lesena okna. Aluminijasta okna so bolj primerna za poslovne objekte.





Strokovnjaki podjetja AJM ponujajo izmere in svetovanje na domu. So izjemno odzivni, saj se zavedajo, da kupec ob odločitvi za nakup novih oken potrebuje predvsem hiter in strokoven nasvet ter vso podporo.

Dvo- ali trislojna zasteklitev?

Strokovni sodelavec pregleda stavbo in vam predlaga najprimernejšo rešitev – od izbire vrste okna do primernih dodatkov.

Ko izberete okvir, je treba določiti tudi zasteklitev, ki ima pomembno vlogo pri udobju v prostoru, saj zagotavlja njegovo osvetljenost, hkrati pa je od nje odvisna tudi zvočna izolacija prostora. Dober izbor bodo okna z ožjimi okvirji, saj povečujejo svetlo površino okna. Danes je trislojna zasteklitev pri večini ponudnikov oken že standard, zato brez oklevanja izberite okna s trislojno zasteklitvijo. Nudijo boljšo zvočno in toplotno izolacijo. Današnja okna imajo, v primerjavi s preteklimi, načeloma ožje profile, zato pri trislojnih oknih ne prihaja več do izgube svetlobe.

Za čim manjše toplotne izgube

Okna morajo biti tudi energetsko varčna, saj stavba skozi okna izgubi tudi do 25 odstotkov toplotne energije.

Skupna toplotna prehodnost okna Uw (skupaj za okvir in steklo ) naj znaša manj kot 1,6 W/m²K. Toplotna prehodnost se označuje s koeficientom U oziroma Uw (window) za okna in Ug (glass) za stekla ter se meri z enoto W/m2K. W/m2K (vati na kvadratni meter po stopinji Kelvina). To je koeficient, ki nam pove, koliko toplotnega toka (v vatih) steče na kvadratni meter pri temperaturni razliki ene stopinje Kelvina. Toplotno prehodnost U = 1 W/m2K ima snov, skozi katero na kvadratni meter površine pri temperaturni razliki ene stopinje Kelvina prehaja en vat (W) toplote.

Najprimernejša okna za vas vam bo svetoval proizvajalec, ki ga boste izbrali.



Zelo pomembni dodatki

Prava okna in vrata vam nudijo prvovrstno estetsko izkušnjo in udobje bivanja. Pomembni sestavni deli okna so še okovje in tesnila. Kakovostno okovje zagotavlja dobro protivlomno zaščito, tesnila pa preprečujejo vdor vode in izgubo toplote.

Nekateri ponudniki ponujajo okna z dvojnim tesnjenjem, boljši pa že v standardu tri trajnoelastična tesnila.

Kakovostno okovje zagotavlja enostavno uporabo oken in dobro tesnitev še dolgo po vgradnji.

Pri okovju je v osnovi na voljo klasično montirano okovje, z nekaj doplačila oziroma pri boljših oknih pa je lahko okovje skrito v okvirju okna, kar vpliva na varnost, pripomore pa tudi k lepši, celostni podobi okna.

Vgradnja kot zadnje, a najpomembnejše dejanje

Da AJM izvaja kakovostno montažo, dokazuje prejem že sedmega Znaka kakovosti v graditeljstvu za montažo stavbnega pohištva, ki ga izdaja zavod ZRMK iz Ljubljane. Le kakovostna in strokovna vgradnja zagotavlja vrhunski izdelek. Zato jo je najbolje prepustiti strokovnjakom. AJM izvaja dve vrsti montaže: klasično in po standardu RAL.

Montaža RAL je usklajena z najsodobnejšimi smernicami za montažo stavbnega pohištva. Zanjo je značilno, da zagotavlja optimalno tesnjenje med oknom in zidom ter na tak način preprečuje vdor hladnega zraka od zunaj in zmanjša izgubo energije.

Prednosti oken AJM:

- So sodobnega videza, izravnanih, čistih linij. - Izdelana so iz kakovostnih komponent; odlični PVC profili in kakovosten slovenski les. - Številni modeli tako za klasično izolirane objekte, kot za energijsko varčne gradnje. - Nudijo kar trikratno zaščito: toplotno, zvočno in protivlomno.

Dolgoročna naložba v varnost

Pri podjetju AJM nudijo pestro paleto različnih linij in modelov vhodnih vrat. Za vsaka od njih zagotavljajo varnost, zanesljivost, vrhunsko kakovost.

V podjetju AJM poleg oken izdelujejo tudi vhodna vrata. Vhodna vrata so tisti del stanovanja, ki naredi prvi vtis o njegovem lastniku. Za prostore, kjer se vrata pogosto odpirajo, priporočajo vrata iz aluminija.

Vhodna vrata AJM imajo pomembne varnostne komponente, ki zagotavljajo izboljšano standardno stopnjo varnosti. V vse linije je vključeno že serijsko: trikratno zaklepanje po višini, od tega dvakrat z masivnim kavljem, trije masivni tečaji, kljuka z varnostnim ščitom z vijaki na notranji strani, cilindrični vložek s posebno identifikacijsko kartico, ki preprečuje podvajanje ključev, 2-slojno varnostno kaljeno steklo na zunanji strani modelov s steklom.

Z vgradnjo ustreznega stavbnega pohištva lahko pridobite tudi državno subvencijo.

Natančno izdelana okna in vrata bodo dodatno polepšala vaše domovanje.