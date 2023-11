Sonce je energija prihodnosti

S sončno energijo do trajnih prihrankov

Ta okolju prijazna in trajnostna izbira je v zadnjem času postala priljubljena rešitev za proizvodnjo električne energije v slovenskih gospodinjstvih.

Sončna elektrarna ni koristna le za naše okolje, ampak tudi za našo denarnico. Gre za smiselno in dolgoročno naložbo, ki se v povprečju povrne v sedmih letih. Po namestitvi sončne elektrarne lahko na svojih mesečnih računih za elektriko prihranite do 75 odstotkov, kar je prepričljiv razlog, da se odločite za namestitev sončne elektrarne na svoji strehi.

Foto: GEN-i

Zaupanje v zanesljivega ponudnika sončnih elektrarn

GEN-I Sonce se ponaša z vodilnim položajem na področju sončnih elektrarn v Sloveniji. Do danes so postavili že več kot osem tisoč mikro sončnih elektrarn za gospodinjstva in male podjetnike. Njihova ekipa strokovnjakov vas spremlja na vsakem koraku, od začetnega svetovanja do končne montaže in vzdrževanja sončne elektrarne. Njihovo dolgoletno znanje in izkušnje pa jamčijo za visoko kakovostno storitev.

Foto: GEN-i Še en dodaten razlog, zakaj izbrati GEN-I Sonce, pa je možnost ugodnega kreditiranja, ki ga ponujajo do konca letošnjega leta. Vsem, ki želite z izgradnjo sončne elektrarne ujeti sistem obračunavanja energije netmetering, omogočajo ugodno kreditiranje z odplačevanjem za obdobje sedem let in fiksno petodstotno obrestno mero.

Na njihovi spletni strani lahko najdete vse potrebne informacije o postavitvi sončne elektrarne. Na spletnem obrazcu za ponudbo vam bodo zagotovili pravo rešitev glede na vaše potrebe. Prav tako boste tam našli informacije o ceni sončne elektrarne in možnost naročila ogleda lokacije, kjer boste prejeli vse potrebne informacije o postopku in mogočih subvencijah.