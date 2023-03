S toplotno črpalko do učinkovitega ogrevanja doma

Oglasno sporočilo

Toplotne črpalke so vse bolj priljubljena izbira za ogrevanje domov. To ni presenečenje, saj so preproste, energetsko učinkovite in prijazne do okolja ter lahko bistveno zmanjšajo stroške energije.

Približno 70 odstotkov energije v gospodinjstvih porabimo za namen ogrevanja in hlajenja doma, zato je ključno, da pri izbiri sistema za ogrevanje upoštevamo njegovo energetsko učinkovitost. Učinkovit sistem lahko znatno zmanjša porabo energije za ogrevanje in s tem tudi račun za energijo. V zadnjih letih je bil prihranek energije še posebej pomemben zaradi naraščajočih cen energije. Preden se odločite za izbiro ali zamenjavo vira ogrevanja, je priporočljivo opraviti analizo in ugotoviti, kateri način ogrevanja je najprimernejši za vaše gospodinjstvo, da bo bivanje zares udobno in brezskrbno.

Zakaj se toplotne črpalke vse bolj uveljavljajo kot način ogrevanja doma?

Toplotna črpalka izkorišča energijo iz okolice, zato ne potrebuje veliko električne energije za delovanje. Z drugimi besedami, za vsak vložen kilovat energije lahko pridobite od dva do pet kilovatov toplote, zaradi česar je energetsko učinkovita izbira. Toplotna črpalka je do okolja prijazen način ogrevanja, saj ne oddaja izpustov in s tem ne onesnažuje okolja. Prav tako je obnovljiv vir energije, saj izkorišča toploto iz okolice, kot so zrak, voda ali zemlja. Zaradi vseh teh prednosti je toplotna črpalka vse bolj priljubljena izbira za ogrevanje gospodinjstev.

Primerna za vse tipe hiš

V Petrolu poudarjajo, da je toplotna črpalka primerna za ogrevanje vseh tipov hiš, tako novih kot tudi starejših. Lahko se uporablja tako za ogrevanje prostorov kot tudi sanitarne vode. Čeprav so stroški nakupa in namestitve toplotne črpalke običajno višji kot pri drugih načinih ogrevanja, vam bo dolgoročno prinesla prihranke na računih za energijo. Ker je zelo preprosta za uporabo, ne potrebuje veliko vzdrževanja – ko je enkrat nameščena, kar vam prihrani čas in denar. Ne potrebuje energenta, ki bi ga bilo treba skladiščiti, kar prihrani veliko prostora. Kot energetski vir pa izkorišča površinsko ali talno vodo, zemeljsko toploto, energijo sonca ali zunanjega zraka – odvisno od razmer in želja lastnika.

Ob nakupu preverite možnosti spodbud Eko sklada

Investiranje v do okolja prijazne ogrevalne toplotne črpalke zrak/voda se obrestuje, saj spadajo med tehnologije, ki uporabljajo obnovljive vire energije. Za takšne naložbe je mogoče zaprositi tudi za nepovratna sredstva, ki jih Eko sklad razpisuje vsako leto. Na primer za vgradnjo toplotne črpalke zrak/voda v novogradnjo je mogoče pridobiti subvencijo Eko sklada v višini 20 odstotkov vrednosti naložbe, vendar ne več kot tisoč evrov. Na višino vpliva tudi dejavnik zamenjave kurilne naprave z do okolja prijazno toplotno črpalko, za kar lahko pridobite nepovratna sredstva v višini do 40 odstotkov vrednosti naložbe oziroma največ 2.500 evrov. Zato se je vredno pozanimati o možnostih pridobitve subvencij.

V Petrolu priporočajo, da se pred nakupom energetske rešitve posvetujete s strokovnjakom, ki vam bo pomagal izbrati optimalno rešitev glede na vaše potrebe in proračun. Ponudbo lahko preverite na spletni strani. V času trajanja sejma Dom, ki bo od 22. do 26. marca na Gospodarskem razstavišču, lahko izkoristite priložnost za energetsko svetovanje kar na sejmu, kjer vam bodo Petrolovi energetski svetovalci predstavili več o toplotnih črpalkah, sončnih elektrarnah in drugih energetskih rešitvah. Ker so v Petrolu predani temu, da povezujejo energijo v vašem domu, so v času sejma pripravili posebno ponudbo. Ob nakupu kompleksne energetske rešitve, kot sta ogrevalna toplotna črpalka ali sončna elektrarna, vam bodo podarili bon v vrednosti 300 evrov za nakup druge energetske rešitve.

Poskrbijo za celovito storitev Pri nakupu toplotne črpalke je Petrol prava izbira, saj ponuja široko izbiro blagovnih znamk, kot so Daikin, Panasonic, Mitsubushi in druge. V marčevskem katalogu čakajo člane Petrol kluba energetske rešitve po posebej ugodni ceni. Pri nakupu v Petrolu lahko računate na celovito storitev, ki vključuje energetsko svetovanje, priklop (v primeru odločitve) in možnosti zavarovanja. Imetnikom plačilne kartice Petrol klub je na voljo ugodno Petrol financiranje do sedem let, brez obveznega pologa in brez obresti, kar vključuje tudi zavarovanje. Če torej razmišljate o nakupu toplotne črpalke, ne odlašajte, preverite ponudbo ali pa se oglasite na sejmu Dom na Petrolovem razstavnem prostoru.

