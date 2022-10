S kretnjo prsta iz hlajenja v ogrevanje

Klimatske naprave se uporabljajo za klimatizacijo prostorov vse leto. V stanovanjske in manjše poslovne prostore se najpogosteje vgrajujejo stenske klimatske naprave v deljeni izvedbi (split sistem), kjer je ena notranja enota povezana na eno zunanjo enoto prek bakrene in električne inštalacije. Usposobljeni monter s certifikatom za ravnanje s klimatskimi napravami, ki vsebujejo fluorirane pline, namestitev opravi v enem dnevu, kar predstavlja enostavno rešitev za hlajenje ali ogrevanje prostorov.

Manjši porabnik električne energije

Klimatske naprave so manjši porabnik električne energije saj za delovanje iz elektro omrežja koristijo le manjši del energije, večji del toplote pa črpajo iz ozračja s pomočjo tehnologije toplotnih črpalk, ki izkorišča kemijske lastnosti freonov. Pred nakupom ni dovolj preveriti samo energijski razred saj je učinkovitost njihovega delovanja odvisna od lastnosti ter geografske lege objekta ter ustreznega dimenzioniranja, mesta namestitve v prostoru in zunanjih temperatur.

Za zimsko ogrevanje bolj primerne so klimatske naprave, ki jih je proizvajalec razvil in testiral za delovanje pri izjemno nizkih zimskih temperaturah. Območje delovanja stenskih klimatskih naprav je informacija, ki jo morate preveriti pred izbiro klimatske naprave, če jo želite uporabljati za ogrevanje.

Ogrevanje tudi ob nizkih zunanjih temperaturah

Območje ogrevanja modelov, ki jih je Mitsubishi Electric razvil posebej za ogrevanje:

MSZ-AP z zunanjo enoto serije VGH ogreva do -20 °C zunanje temperature

MSZ-FT z zunanjo enoto serije VGHZ ogreva do -25 °C zunanje temperature

MSZ-LN z zunanjo enoto serije VGHZ ogreva do -25 °C zunanje temperature

Z nižanjem zunanjih temperatur se niža tudi energijska učinkovitost, zato ni dovolj pregledati samo tehnične podatke ampak načrtovati potrebe s svetovanjem monterja neposredno na objektu.

Za klimatizacijo večjega števila prostorov so vsekakor primernejši multi sistemi z več notranjimi enotami povezanimi na eno zunanjo enoto. Poleg stenskih enot MITSUBISHI ELECTRIC ponuja tudi talne, stropne, kanalske in kasetne klimatske naprave s širokim razponom moči, ki se pogosteje uporabljajo v poslovnih objektih. Za klimatizacijo večjih objektov in prostorov se uporabljajo tako imenovani VRF sistemi. Kvaliteta zraka v večjih objektih je nujen bivalni element, zato se VRF sistem načrtuje in dimenzionira skupaj z arhitekturo objekta.

Enostavno upravljanje

Ogrevanje uporabnik enostavno zažene in upravlja s kretnjo prsta prek daljinskega upravljalnika ali s pomočjo aplikacije »MELCloud« delovanje nadzira tudi iz oddaljene lokacije.

V kolikor klimatska naprava ni že serijsko pripravljena za nadzor v oblaku, se jo lahko dodatno opremi z uporabniškim Wi-Fi vmesnikom.