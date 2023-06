Preprečimo inflacijo s pametno investicijo!

Oglasno sporočilo

Tudi finančni svetovalci opozarjajo, da je v času inflacije treba pametno investirati, zato je smiselno že danes razmisliti, kako bi še pred začetkom nove ogrevalne sezone zmanjšali stroške. Evropski trg toplotnih črpalk (med 16 državami je tudi Slovenija) je po podatkih Evropskega združenja za toplotne črpalke (EHPA) leta 2022 dosegel nov rekord s približno tremi milijoni prodanih enot.

To je še en dokaz, da se vse več ljudi zaveda, da je investicija v toplotno črpalko pametna naložba. Poleg tega, da se investicija v nekaj letih povrne, se krepi tudi zavedanje, da je toplotna črpalka najboljši način ogrevanja. To nakazujejo tudi podatki Eko sklada, saj je bilo leta 2022 dodeljenih rekordnih 7.775 spodbud za toplotne črpalke, kar je približno 28 odstotkov več kot leto prej. Glede na to, da smo že stopili v drugo polovico leta, se bo treba odločiti hitro, kajti projekcije za leto 2023 kažejo, da bo ta preskok še večji, zato pohitite, da subvencije ne poidejo.

Termo Shopova misija: Ogrejmo Slovenijo!

V Termo Shopu so se odločili, da kot eden izmed največjih ponudnikov energetskih rešitev stopijo korak naprej in pripomorejo k temu, da bo prehod na ogrevanje s toplotno črpalko lažji, varnejši in ugodnejši. Njihova misija Ogrejmo Slovenijo! izhaja iz prepričanja, da je najboljša investicija za boj proti inflaciji toplotna črpalka skupaj s sončno elektrarno, zato si želijo, da se boljši jutri zgodi že danes.

"Pred tridesetimi leti si nihče ni upal pomisliti, da bodo toplotne črpalke postale strateška tehnologija in rešitev do energetske neodvisnosti Evrope, pa nas poglejte danes," pravi pomočnik generalnega direktorja Danijel Vuk.

Plačujte svojo investicijo kar s prihranki

Čeprav se zdi začetna investicija v toplotno črpalko visoka, se na dolgi rok izplača, kajti vloženi denar se vam bo povrnil že v roku od petih do sedmih let, kar pomeni, da boste preostalo življenjsko dobo toplotne črpalke, ki je lahko tudi 20 let ali več, ustvarjali samo prihranke. Seveda pa na vaš prihranek ne bo treba čakati več let, ampak boste lahko na računu za ogrevanje in elektriko že prej opazili manjši strošek. Poleg tega se boste izognili odvisnosti od nihanja cen na trgu oz. ga zmanjšali – v primerjavi z npr. ogrevanjem na fosilna goriva.

Kdaj investirati v toplotno črpalko, da nam bo pozimi toplo?

Pravilen odgovor je takoj, kajti če se boste za toplotno črpalko odločili v poletnih mesecih, boste hitreje prišli na vrsto za montažo in vas tako ne bo strah, če se bo nepričakovano ohladilo že v začetku jeseni. Prav tako pa boste v novo ogrevalno sezono vstopili pripravljeni, brezskrbni, predvsem pa polni ugodja. Izkoristili boste lahko celotno sezono ogrevanja ter dosegli največje prihranke, ki jih prinaša ogrevanje s toplotno črpalko.

Njihova obljuba = vaša varnost

Ker v Termo Shopu zelo močno verjamejo v zgodbo energetske neodvisnosti in si želijo, da bi lahko čim več gospodinjstev postalo samozadostnih, so se odločili, da strankam ponudijo dodatne ugodnosti in pripomorejo k nižji začetni investiciji v času inflacije, tako da podarijo to, kar delajo najboljše – montažo! Zakaj ravno montažo? Več kot 60 odstotkov težav na ogrevalnih sistemih se pojavlja zaradi slabe montaže. Ker pa ima Termo Shop lastno ekipo monterjev in serviserjev, vas čaka samo najboljše. Ekipa strokovnjakov za montažo in servis se redno izobražuje in pri vsakem posegu na toplotni črpalki, pa naj bo to montaža ali servis, sledi vnaprej določenim standardom.

Ob nakupu toplotne črpalke vam tako podarijo montažo v vrednosti do 2.200 evrov!* Poleg tega pa je še vedno na voljo tudi subvencija za Eko sklad, s katero si dodatno zmanjšate začetne stroške investicije, oni pa vam uredijo potrebno dokumentacijo. Če bi vseeno potrebovali pomoč pri financiranju, imajo za vas pripravljen tudi partnerski kredit, ki vam zagotavlja financiranje za zelene rešitve.

Zakaj je v teh časih najpomembnejša izbira, kdo bo vaš energetski partner?

Da bi se izognili težavam, je danes, ko je novih ponudnikov vsak dan več ter strokovnost in zanesljivost nista več samoumevni, postalo še bolj pomembno, komu lahko zaupate. Kajti ne izbirate samo izvajalca, ampak izbirate partnerja na daljši rok, ki vam bo vedno stal ob strani. Poleg 30-letne tradicije, velike ekipe in dovolj zaloge je podjetje Termo Shop vredno vašega zaupanja, saj:

"Stranke verjamejo v nas, mi pa smo zaradi njih vsak dan boljši," zaključi pomočnik generalnega direktorja Danijel Vuk.

