Pot do sanjskega stanovanja je lahko veliko lažja

Staro stanovanje, potrebno temeljite prenove, ali novo, ki še ni povsem po vaši meri. Zasnova doma, ki vam bo resnično pisana na kožo in ki se bo popolnoma spojil z vašim okusom in potrebami po udobnem vsakdanu, je zapleten proces. Zahteva namreč veliko ustvarjalnosti, znanja, potrpežljivosti in nemalo finančne spodbude. Vse to lahko razrešite v hipu, tudi s pomočjo ugodnih kreditov pri Abanki.

V preteklih tednih smo v sodelovanju s štirimi strokovnjaki s področja arhitekture in dizajna delili nasvete na temo prenove doma. Arhitekta Nina Štajner in Uroš Špile, strokovnjaki iz biroja Prostorama in krajinska arhitektka izr. prof. dr. Valentina Schmitzer so nas vodili skozi vse faze prenove in tako olajšali pot do zasnove notranjih in zunanjih prostorov.

Ponovno preverite njihove nasvete:

Da bo res sanjsko, stopite v Abanko

Ideje imate, čas je za akcijo! Naj bo vaša prenova temeljita, zato ne odlašajte na poznejša leta – ko se enkrat odločite za rušenje, se tega lotite celostno.

Ne ustrašite se konkretnih prenov. Samo na ta način boste dosegli želeno podobo svojega doma. Foto: Getty Images

Pri prenovi ni bistven samo končni dizajn prostorov, ne smemo pozabiti tudi na zahtevnejše elemente, kot so električna in vodovodna napeljava, sanacija starih sten in po možnosti tudi menjava starih dotrajanih oken. Šele takšne spremembe bodo pripomogle k temu, da bo bivanje v vašem domu resnično udobno.

Pet korakov, ki vas ločijo od prenovljenega doma Foto: Getty Images #1 Preverite svoj slog: prelistajte kakšno revijo ali pobrskajte po spletu in poiščite slog, ki bi ga želeli vpeljati v svoj novi dom. Pravi vir idej je tudi aplikacija Pinterest. #2 Določite si proračun: to je temeljni korak, na podlagi katerega boste začeli graditi svojo prihodnosti. Kakšni so vaši prihranki, kakšni so vaši mesečni stroški, koliko kredita bi si lahko privoščili. Pri tem vam lahko pomagajo tudi strokovnjaki na Abanki. #3 Zaupajte Abanki: obiščite eno od poslovalnic Abanke ali sledite povezavi in si zagotovite ugoden potrošniški ali stanovanjski kredit. #4 Poiščite pomoč strokovnjaka: naj vam pri zasnovi vašega doma pomaga strokovnjak, poiščite pa tudi izvajalce z referenco, ki bodo uresničili vaše načrte. #5 Ne hitite: čeprav že z nestrpnostjo čakate, da bi končno zaživeli v novem domu, bodite potrpežljivi. Ne preskakujte korakov v celotnem procesu in ne iščite bližnjic. Zapomnite si, da je to naložba v bolj kakovostno življenje.

Foto: Getty Images

"Povsod je lepo, a doma bo najlepše," pravijo pri Abanki. Prav s tem namenom so pripravili posebno ponudbo stanovanjskega in potrošniškega kredita za prenovo doma, ki vam bo zelo olajšala pot do uresničitve vaših načrtov.

STANOVANJSKI KREDIT

Za temeljitejšo prenovo doma lahko najamete stanovanjski kredit, ki je namenski. Lahko ga najamete za gradbena dela, ne pa za nakup pohištva. Na voljo imate različne možnosti odplačevanja z različnimi načini zavarovanja.

Zakaj najeti stanovanjski kredit?

Doba vračila kredita je do 30 let.

Različni načini obrestovanja – fiksna in spremenljiva obrestna mera (6-mesečni euribor in fiksni pribitek).

Pri odplačilu kredita, zavarovanega s hipoteko, lahko sodeluje soplačnik brez dodatnih stroškov.

Možnost sklenitve zavarovanja za primer izgube zaposlitve.

Možnost sklenitve življenjskega zavarovanja kreditojemalca pri stanovanjskem kreditu z odplačilno dobo nad pet let.

Nižji stroški odobritve za upokojence, ki so stranke Abanke.

Doba črpanja in izplačilo gotovine za namensko porabo

Pri gradnji in adaptaciji vam do 80 % odobrenega kredita lahko pod določenimi pogoji izplačajo v gotovini.

Pri gradnji in adaptaciji kredit lahko črpate do pet mesecev po odobritvi kredita.

Pri nakupu nepremičnine vam do 10 % odobrenega kredita lahko izplačajo v gotovini, ampak ne več kot 1.500 EUR.

POTROŠNIŠKI KREDIT

Manjšo osvežitev doma ali nakup pohištva lahko financirate s potrošniškim kreditom. Izbirate lahko med gotovinskimi in namenskimi krediti z različnimi obdobji odplačila, tudi do 20 let.