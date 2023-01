Ogrevanje, za katero se odloča vse več Slovencev

Cene življenjskih stroškov in z njimi tudi ogrevanja so se v zadnjem letu občutno zvišale. A ni enako pri vseh vrstah ogrevanja. Številni zato že razmišljajo o zamenjavi obstoječega sistema za takšnega, ki bi jim omogočil več prihranka. Vse več ljudi se v Sloveniji odloča za ogrevanje s toplotno črpalko, ki za gospodinjstva pomeni tudi najbolj ekonomičen način ogrevanja. Med njimi za najvarčnejšo različico velja geotermalna toplotna črpalka , ta je vse pogosteje tudi prva izbira. Preverili smo, zakaj.

Geotermalne toplotne črpalke so naprave, ki za ogrevanje in hlajenje prostorov uporabljajo geotermalno energijo, ki jo oddaja zemlja. So do okolja prijazna in učinkovita alternativa tradicionalnim načinom ogrevanja, saj te črpalke ne oddajajo škodljivih izpustov in so zelo učinkovite. V primerjavi s sicer najpogosteje vgrajenimi toplotnimi črpalkami zrak/voda so geotermalne dolgoročno tudi bolj ekonomične. Čeprav je začetna naložba nekoliko višja, je njihova življenjska doba občutno daljša.

Atlas je družinsko podjetje s 33-letnimi izkušnjami na področju distribucije ogrevalnih in hladilnih naprav. So eden od najbolj izkušenih partnerjev na področju ogrevanja in hlajenja z obnovljivimi viri v Sloveniji, posebej specializirani za rešitve z geotermalnimi toplotnimi črpalkami, tako za hiše kot za velike stavbe. Ponujajo sistemske rešitve dobavitelja, ki se je izkazal kot razvijalec naprednih tehnologij, in so vedno korak pred konkurenco. S pomočjo najboljšega znanja in obilico strasti do iskanja najučinkovitejših energetskih rešitev so postali zastopniki proizvajalcev, ki so pionirji razvoja geotermalne tehnologije v Evropi. Podjetje Atlas je generalni zastopnik geotermalnih toplotnih črpalk Thermia za Slovenijo. Geotermalne toplotne črpalke Thermia so z uporabo zadnjih tehnologij in najkakovostnejših sestavnih delov zasnovane, proizvedene in preizkušene na Švedskem. V njihovem raziskovalno-razvojnem oddelku delujejo nekateri izmed najvišje kvalificiranih inženirjev v Evropi. Vse komponente njihovih geotermalnih toplotnih črpalk so izdelane v Evropi pri vodilnih specialistih v svetovni industriji.

Prednosti, ki so prepričale številne uporabnike

Če so prednosti toplotnih črpalk v primerjavi s pečmi na kurilno olje ali plin že dobro poznane, pa to ne velja za primerjavo med geotermalnimi toplotnimi črpalkami in tistimi, ki delujejo po načelu zrak/voda. Prav zadnje zato po številu vgradenj za zdaj ostajajo v prednosti, a se vse več lastnikov domov že odloča za vgradnjo geotermalnih črpalk. Predstavljamo vam pet ključnih argumentov v prid geotermalnemu sistemu.

#1 Zagotavlja vso energijo, ki jo za udobno bivanje potrebuje vaš dom, pozimi in tudi poleti

Geotermalna toplotna črpalka zadosti vsem energetskim potrebam stavbe, ne glede na vremenske pogoje, ob tem pa je njeno delovanje kar najučinkovitejše. Posebnost geotermalne črpalke je namreč pametno usmerjanje energije. Tako medtem ko ogreva stavbo, greje vročo sanitarno vodo na zelo visoko temperaturo, tudi do 80 stopinj Celzija. Primerna je tako za ogrevanje doma prek radiatorjev kot tudi za talno gretje.

Poleti toplotna črpalka dodatno hladi stavbo, saj toploto iz bivalnih prostorov usmerja v ogrevanje sanitarne vode ali bazena, šele nato pa presežek shrani v zemljo in jo tako regenerira. Njena poraba je poleti nižja, kot je poraba povprečnega televizorja.

Thermia Calibra Eco. Gre za eno od najučinkovitejših toplotnih črpalk na trgu. Do uporabnika prijazna toplotna črpalka z zaslonom na dotik v slovenskem jeziku obljublja skoraj neslišno delovanje. Primerna je tako za radiatorsko kot talno ogrevanje. Na voljo je v treh razredih toplotne moči: 2–8 kW, 3–12 kW in 4–16 kW. Najbolj prodajan model geotermalnih toplotnih črpalk podjetja Atlas je. Gre za eno od najučinkovitejših toplotnih črpalk na trgu. Do uporabnika prijazna toplotna črpalka z zaslonom na dotik v slovenskem jeziku obljublja skoraj neslišno delovanje. Primerna je tako za radiatorsko kot talno ogrevanje. Na voljo je v treh razredih toplotne moči: 2–8 kW, 3–12 kW in 4–16 kW.

#2 Zagotavlja najnižje stroške ogrevanja in hlajenja

Prednost toplotnih črpalk je, da ne ustvarjajo energije, temveč jo zgolj prenašajo z ene strani na drugo, iz vira v stavbo. V primeru ogrevanja z geotermalno toplotno črpalko gre torej za prenos toplote iz zemlje, dvigovanje temperature na uporabno raven in oddajanje toplote v ogrevalni sistem. Stabilnejši ko je vir energije, boljše bo črpalka delovala dolgoročno. Povedano drugače, višja ko je temperatura vira, višja bo energetska učinkovitost sistema.

Najstabilnejši vir energije za toplotno črpalko je prav geotermalni vir, saj je njegova temperatura relativno visoka, zato je prihranek pri uporabi takšne črpalke v primerjavi s konvencionalnimi sistemi gretja, kot sta kurilno olje in plin, izjemen. Opazen pa je tudi v primerjavi z drugimi vrstami toplotnih črpalk. Poleg tega zagotavlja skoraj brezplačno hlajenje v vročih mesecih in veliko količino vroče sanitarne vode, ki doseže temperaturo tudi do 80 stopinj Celzija.

Ekonomičnost odločitve za geotermalno toplotno črpalko dokazujejo tudi spodnji graf, primerjalni izračun letnega stroška energije ter celotni strošek življenjskega cikla, ki vključuje tudi začetno naložbo in stroške vzdrževanja. V izračunu so vsi stroški, upoštevani za 20-letno lastništvo, ob čemer je treba vedeti, da imajo različni sistemi ogrevanja različno dolgo življenjsko dobo, kar je v tem grafu že upoštevano. Primerjava velja za povprečno stanovanjsko hišo z letno potrebo po toploti 20 tisoč kilovatnih ur, kar je na primer enakovredno porabi 2.200 litrov olja in dva tisoč kubičnih metrov zemeljskega plina.

#3 Dolgotrajno delovanje, ki ne zahteva vzdrževanja

Geotermalna toplotna črpalka deluje v tako imenovanem zaprtem sistemu. To pomeni, da je na eni strani geosonda, po kateri kroži praktično sterilna tekočina, alkohol. Na drugi strani pa je že razvod ogrevanja, v katerem je ustrezno pripravljena voda. Kompresor deluje v hermetično zaprtem hladilnem krogu in skoraj nespremenljivih delovnih pogojih.

Takšno delovanje geotermalnim toplotnim črpalkam omogoča dolgo življenjsko dobo in skoraj zanemarljivo možnost okvare. Uporabnik mora le redno spremljati stanje tekočin v sistemih in pravilno delovanje komponent.

#4 Tiha in neopazna toplotna črpalka

Sistem ogrevanja pri geotermalni toplotni črpalki je sestavljen iz geosonde in toplotne črpalke. Zadnja ima videz hladilnika, zavzema pol kvadratnega metra vašega doma. Vgrajena je lahko celo v omaro in je med delovanjem skoraj neslišna.

Geosonda je po končanem vrtanju in vstavitvi v zemljo popolnoma nevidna. Nad njo so lahko stavba, terasa, parkirišče, vrt ali greda. Omejitev praktično ni. Nanjo lahko po namestitvi preprosto pozabite.

#5 Ogrevalni sistem z najdaljšo življenjsko dobo

Trajnost sistema ogrevanja z geotermalno toplotno črpalko je prav zaradi uporabe geosonde najdaljša med vsemi alternativnimi sistemi ogrevanja in hlajenja doma. Geosonda je skoraj večna, geotermalna toplotna črpalka pa ima dvakrat daljšo življenjsko dobo v primerjavi s toplotnimi črpalkami zrak/voda in v času življenjske dobe ne izgublja učinkovitosti ali zmogljivosti doseganja moči in temperatur, kar je značilno za druge sisteme, predvsem za zračne toplotne črpalke.

Ceno naložbe je treba pogledati skozi prizmo življenjske dobe naprave

Geotermalna toplotna črpalka ima številne prednosti, na katere je treba gledati celostno in jih je treba upoštevati, ko se začnemo pogovarjati o ceni začetne naložbe. Približno polovica sredstev gre namreč za vrtanje in vstavitev geosonde, ki pa ima življenjsko dobo kar do 100 let in več. Drugi del naložbe je strojnica, katere življenjska doba je do 30 let.

Tako je treba začetni finančni vložek za ogrevanje z geosondo pred primerjavo z naložbo v na primer toplotno črpalko zrak/voda postaviti na skupni imenovalec. Nujno je namreč upoštevati, koliko časa vam bo posamezna naprava služila, kakšni bodo stroški obratovanja in vzdrževanja. Primerjavo dobro pokaže zgornji graf, ki prikazuje, da je sistem z geosondo najbolj ekonomična rešitev za vsako stavbo.