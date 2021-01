Najbolj zanimive zgradbe, ki bodo končane v 2021 #foto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Od kitajske knjižnice do francoske vinske kleti – če bo šlo vse po načrtu, bodo ti fascinantni arhitekturni načrti v letošnjem letu postali resničnost.

Ob začetku novega leta je arhitekturni portal Dezeen sestavil izbor najzanimivejših arhitekturnih projektov, ki naj bi bili dokončani letos.

Haikou, Kitajska

Knjižnica v kitajskem mestu Haikou na otoku Hainan je delo arhitekturnega studia MAD. Po besedah avtorjev valovite stene iz belega betona in velike okrogle odprtine spominjajo "na črvino, ki presega čas in prostor." Osrednji prostor zgradbe bo dvonadstropna čitalnica, okoli nje pa se bo ovijala knjižnica, v kateri bo prostora za deset tisoč knjig.

Niamey, Niger

V arhitekturnem studiu Adjaye Associates so avtorji spomenika mučenikom Le Mémorial des Martyrs, ki bo stal ob mestni hiši v glavni prestolnici afriške države Niger, ob predstavitvi načrtov povedali: "Z njim se poklanjamo vsem tistim, ki so izgubili svoje življenje v boju proti terorizmu na južni in zahodni meji Nigra."

Pariz, Francija

Prenova pariške veleblagovnice La Samaritaine, ki jo financira luksuzni koncern LVMH, je eden bolj kontroverznih projektov v tem izboru. Zamisel arhitekturnega studia SANAA, ki želi zgradbo iz 19. stoletja prekriti z valovito stekleno fasado, je naletela na precej kritikov, ki so želeli dela prekiniti celo s sodno odredbo. Letos naj bi bila vendarle dokončana.

New York, ZDA

Little Island oziroma "mali otok" je projekt arhitekta Thomasa Heatherwicka, gre pa za park, ki bo "lebdel" nad reko Hudson pri newyorški četrti Chelsea. Sestavlja ga 132 stebrov v obliki gob, na katerih je zasajeno zelenje, park pa bo obsegal tudi prostore za dogodke in razgledne ploščadi.

Pariz, Francija

V Parizu naj bi letos dokončali prenovo še ene zgodovinske zgradbe – to bo Bourse de Commerce, borza iz 18. stoletja, ki jo bo arhitekt Tadao Ando spremenil v galerijo sodobne umetnosti. Razstavni prostori imajo krožno zasnovo, stojijo pa neposredno pod izvirno poslikano kupolo.

Šendžen, Kitajska

Letos naj bi bila končana tudi gradnja največje sežigalnice odpadkov na svetu, ki so jo umestili na obrobje kitajskega mesta Šendžen. V njej bodo lahko sežgali do pet tisoč ton odpadkov na dan in s tem proizvajali električno energijo, prav tako pa bo električno energijo proizvajala zunanjost zgradbe – dve tretjini strehe bosta namreč prekriti s fotovoltaičnimi paneli.

Saint-Émilion, Francija

V slovitem vinskem mestecu pri Bordeauxu bo letos spomladi odprta nova vinska klet Le Dôme, projekt zvezdniškega vinarja Jonathana Maltusa in arhitekturnega studia Foster & Partners. S kupolasto obliko posnema rahlo vzpetino območja, na katerem stoji, z okolico pa se zliva tudi zaradi uporabljenih materialov: strešnikov iz terakote ter zidov iz zbite ilovice in betona.

Charlottenlund, Danska

Foto: Snøhetta

Umetnostni muzej Ordrupgaard severno od danske prestolnice Köbenhavn bo letos dobil dodatne prostore, ki jih je zasnoval arhitekturni studio Snøhetta. "Prizidek" muzeja bo v celoti pod zemljo, zunaj bo vidna le njegova jeklena streha, ki bo v vrtu muzeja dajala vtis abstraktne skulpture.

Amsterdam, Nizozemska

V amsterdamski četrti Zuidas bo letos končana gradnja kompleksa z imenom Valley (dolina). Gre za stolpnico s tremi vrhovi, zaznamovano predvsem z velikimi balkoni stanovanjskih enot, prekritimi z zelenjem, ki pod različnimi koti segajo iz zgradbe. Ob stanovanjskih bodo v stolpnici tudi poslovni in trgovski prostori.

Folkestone, Velika Britanija

V obalnem mestu v angleški grofiji Kent nameravajo letos odpreti F51, prvi večnadstropni rolkarski park. Imel bo tri nadstropja razgibanih betonskih poligonov z rampami in drugimi rolkarskimi elementi. Zgradba, ki jo je zasnoval arhitekturni biro Holloway Studio, je del revitalizacije mestnega jedra v Folkestonu, kjer želijo zaustaviti odseljevanje mladih.

Duisburg, Nemčija

Letos naj bi bila po načrtih arhitekturnega studia Herzog & de Meuron končana razširitev muzeja Küppersmühle, središča za sodobno umetnost v Duisburgu. K nekdanjemu skladišču, ki so ga leta 1999 preobrazili v muzej, bodo dodali tri opečne galerije, ki bodo vizualno nadaljevanje zgradbe.

Šardža, Združeni arabski emirati

Koncept zgradbe, v kateri bo imelo novi sedež okoljsko podjetje Bee'ah iz Združenih arabskih emiratov, je načrtovala že slavna Zaha Hadid, ki je umrla leta 2016, letos pa naj bi bil objekt vendarle dokončan. Zaobljena zunanjost zgradbe je načrtovana tako, da se zliva s puščavsko okolico, obenem pa je odporna na ekstremne vremenske vplive.