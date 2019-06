Na kaj morate paziti pri nakupu vhodnih vrat

Oglasno sporočilo

Vhodna vrata so stavbni element, skozi katerega ljudje vsakodnevno vstopamo in izstopamo iz svojih bivališč. V tem pogledu predstavljajo nekakšno mejo med našim domačim, notranjim okoljem in zunanjim svetom, hkrati pa so osnovno varovalo naše zasebnosti. Če upoštevamo dejstvo, da prav vhodna vrata pustijo prvi vtis, ki ga naše domovanje pokaže navzven, je seveda pomembno, da si vsak posameznik izbere takšna vhodna vrata, ki kar najbolje predstavljajo njegov življenjski slog, družino in bivališče nasploh.

Vhodna vrata so del vaše osebnosti in življenjskega sloga, so neke vrste obraz vašega doma. S premišljeno izbiro vhodnih vrat tako vsak izrazi svojo individualnost, eleganco, trdnost, morda kanček predrznosti ali pa preproste tradicionalnosti.

Celostna podoba in stilska usklajenost vaših vhodnih vrat z objektom

Pri izbiri novih vhodnih vrat je najprej treba upoštevati osnovni estetski vidik. Vsak lastnik nepremičnine je odgovoren in mora poskrbeti, da se bodo njegova nova vhodna vrata ujemala z barvo in s slogom fasade ter vrsto objekta. Predvsem v večstanovanjskih stavbah je pri izbiri vhodnih vrat treba upoštevati tudi določene omejitve, ker vhodna vrata pomenijo pomemben prispevek k celotnemu videzu stavbe. Brez strahu, dandanes tudi to ni več nobena težava, saj lahko kupci izbirate med široko ponudbo različnih barv, oblik in materialov vhodnih vrat. Izbirate lahko med sodobnimi ali klasičnimi dizajni vhodnih vrat, možne pa so tudi neskončne kombinacije materialov in različnih inoks dodatkov, katerih namen je povišati funkcionalnost in hkrati polepšati videz vhodnih vrat.

Izbira materiala za vaša nova vhodna vrata

Minili so časi, ko so domovanja krasila izključno lesena vrata. Vse bolj se zavedamo, da je pri nakupu vhodnih vrat zelo pomemben dejavnik tehnična lastnost, ki jo zagotavlja osnovni material za izdelavo vhodnih vrat. Zaradi tega je na trgu kupcem na voljo veliko vhodnih vrat iz različnih vrst materialov.

Les je material, za katerega se pretežno odločajo tisti, ki bivajo v večstanovanjskih objektih. Lesena vrata so namreč manj odporna na vremenske vplive, slednje pa v večstanovanjskih stavbah načeloma ni težava, saj jim niso neposredno izpostavljena.

Med najbolje prodajanimi vrati za individualne hiše lahko izpostavimo aluminijasta vrata, ki so lahko enokrilna ali dvokrilna. Prednosti aluminijastih vhodnih vrat so številne. Odlikuje jih odlična nepropustnost, preprostost namestitve in vzdrževanja ter neštete možnosti izbire različnih oblikovalskih rešitev. Aluminij se za razliko od lesa z leti ne spreminja in ni podvržen temperaturnim nihanjem ali vlagi. Aluminij je praktično neuničljiv material, je izredno trden in obstojen, dodatna prednost pa je tudi v tem, da ga je mogoče v celoti reciklirati. Vaša nova aluminijasta vhodna vrata ne bodo potrebovala ponovnega barvanja vsakih nekaj let, kljub temu pa bodo videti kot nova. Aluminij je mogoče poljubno kombinirati tudi s steklom ali z lesom. Aluminijasta vhodna vrata so odporna na kakršnekoli deformacije, katerim so lahko podvržena lesena ali PVC-vhodna vrata, kot na primer zvijanje, povešenje, sprememba barve in drugo.

Za najbolj kakovostna in nezahtevna za vzdrževanje torej veljajo aluminijasta vhodna vrata. Investicija v takšna vrata je dolgoročna in trajna rešitev, ki je ne boste obžalovali.

Vse bolj pa se uveljavljajo tudi vhodna vrata v kombinaciji lesa in aluminija, ki združujejo najboljše lastnosti obeh materialov: majhno toplotno prevodnost lesa in mehansko neuničljivost aluminija.

Energetska učinkovitost bo odvisna tudi od pravilne izbire vhodnih vrat

Zavedajte se, da imajo vhodna vrata pomembno vlogo pri tem, kako energetsko učinkovit je vaš dom. Vhodna vrata morajo biti v prvi vrsti dober izolator. Biti morajo kompaktna in pravilno vgrajena. Bolj kot so vhodna vrata izolirana, večji je vaš prihranek pri ogrevanju, hkrati pa vam to zagotavlja tudi veliko bolj prijetno bivalno klimo.

Stara in dotrajana vhodna vrata so, poleg oken, namreč eden izmed glavnih krivcev za uhajanje toplote iz vašega doma in so vzrok za veliko večje toplotne izgube kot na primer neizolirana fasada, pa čeprav večina ljudi še vedno misli, da vrata ne igrajo tako pomembne vloge. Dejstvo je, da (predvsem lesena) vhodna vrata z leti izgubljajo svojo primarno funkcijo in ne zagotavljajo več zadostne toplotne izolacije med notranjostjo in zunanjostjo. Če torej svoja stara, dotrajana vrata zamenjate z novimi, energetsko bolj učinkovitimi, lahko s tem stroške za ogrevanje znižate tudi do 10 %. Prihranek ni zanemarljiv pri razmeroma visokih cenah energentov, mar ne?

Trajnost, trpežnost in preprostost vzdrževanja vhodnih vrat

Nikakor ne gre zanemariti vidika trpežnosti, trajnosti in nezahtevnosti za vzdrževanje pri izbiri novih vhodnih vrat. Nekoliko višja cena osnovne investicije se namreč povrne, če kasneje odpadejo vsi nadaljnji stroški vzdrževanja na dolgi rok. Zato temeljito razmislite, kateri material se bo za vaša vhodna vrata v danih razmerah kar najbolje obnesel: optimalno mora izpolnjevati vse zahteve glede estetike, funkcionalnosti, varnosti, statike in toplotne izolativnosti.

Protihrupna zaščita pomembno vpliva na udobje in kakovost bivanja

Življenje v sodobnem svetu postaja iz dneva v dan bolj stresno, zato si želimo v varnem zavetju lastnega doma nekoliko oddahniti in si nabrati novih moči. Pobegniti želimo od vrveža in hrupa, zato nam morajo vhodna vrata zagotavljati maksimalno protihrupno zaščito. Visoka zvočna izolativnost sodobnih vhodnih vrat vam omogoča udobje bivanja, ki si ga zaslužite.

Kakovost in strokovnost vgradnje vhodnih vrat

Da bodo izbrana vhodna vrata lahko res dobro opravljala svojo funkcijo, je ključnega pomena seveda tudi kakovostna in strokovna vgradnja. Vhodna vrata naj vgradi izkušen strokovnjak za vgradnjo vhodnih vrat, najbolje v podjetju, kjer ste vrata tudi naročili, saj vam bo le tako tudi na samo vgradnjo veljala garancija. Tega dela se nikoli ne lotevajte sami!

Izberite sodobna, večkrat nagrajena vhodna vrata Pirnar

Prestižna vrata vodilnega slovenskega proizvajalca vhodnih vrat Pirnar sodijo med vhodna vrata najvišjega kakovostnega razreda. Pirnarjevi vhodi s svojo inovativnostjo in estetsko dovršenostjo vas bodo prepričali tudi ob pogledu in dotiku, saj veljajo za vizualno najzanimivejše in tehnološko najnaprednejše na trgu. V bogati ponudbi Pirnar vhodnih vrat boste tudi najbolj zahtevni uporabniki zlahka našli takšna, ki bodo vašemu domu zagotovila povsem edinstven pečat.

Naročnik oglasnega sporočila je Pirnar.