Ljubljanska montažna lepotica

Sogovornik si je od nekdaj želel svojo lastno hišo. "Leta 2019 sem se odločil, da poskusim poiskati primerno zemljišče za gradnjo. Ko sem našel zemljišče, ki mi je bilo všeč, sem začel razmišljati, kakšne vrste hiša bi ustrezala zemljišču, parceli, ki ni pravokotne oblike, pač pa nekoliko zamaknjena v L. Seveda sem povsem na začetku tudi sam sebe vprašal, ali želim klasično gradnjo. Tudi moji starši, domači so me prepričevali, naj zidam, ker je tudi doma zidana hiša, a sem hitro spoznal, da sem bom raje odločil za montažno hišo (smeh, op. p.). Po začetnem iskanju primernih ponudnikov sta se v finale uvrstila dva, ki sta imela že v svoji siceršnji ponudbi gabarite hiš, ki so nekako ustrezale zemljišču, ki smo ga kupili," uvodoma pove Primož Petrovčič.

Žiher, d. o. o., je družinsko podjetje, katerega začetki segajo v leto 1983. Žiher hiše so ekipa profesionalnih, prilagodljivih in vsestranskih strokovnjakov na vseh ravneh gradnje vašega sanjskega doma prihodnosti – od načrtovanja do primopredaje objekta. Podjetje odlikujejo kakovost gradnje, pravočasnost izvedbe in 30-letno jamstvo na hiše. Ob tem je treba vsekakor omeniti strokovno znanje zaposlenih, korekten odnos podjetja, najboljše razmerje med kakovostjo uporabljenih materialov in ceno, varnost, zanesljivost, zrakotesnost objektov, svetlost prostorov, optimalni tloris, povezanost z naravo, sestavo sten in napredno tehnologijo, ki omogočajo očitne energetske prihranke. Njihovo delo sega tudi mimo slovenskih meja in zelo so ponosni na prisotnost Žiher objektov v kar nekaj evropskih državah.

Časovna dimenzija gradnje

"Jaz nisem najmlajši. Ponavadi se ljudje odločajo za nov dom precej mlajši, ko si star 25, 30 let. Želel sem si imeti hišo čim prej narejeno. Poleg tega so danes časi precej drugačni kot takrat, ko so zidali naši starši, ko se je veliko stvari delalo skozi daljše časovno obdobje, več let. Sam tega časa enostavno nisem imel, nimam, niti ga nisem želel izgubljati. Zato sem se odločil za montažno gradnjo, ki gotovo ponuja najhitrejšo gradnjo. Na podlagi osnovnih želja, dimenzij parcele sem pridobil dve ponudbi in se začel posvečati detajlom. Kaj hitro sem ugotovil, da se cene hiše na ključ pri ponudnikih precej razlikujejo, tudi glede želja po spreminjanju tlorisov tipskih hiš. Po okoli pol leta odločanja sem se na koncu odločil za Žiher hiše," razlaga Primož Petrovčič.

Na koncu so se v družini Petrovčič odločili za nekoliko prilagojeno različico tipske hiše Cubus Classic. "Hiša je v obliki črke L, kar je ustrezalo našemu zemljišču, razlog za to odločitev pa je bila tudi želja po sodobnejši arhitekturi. Želel sem si hišo z ravno streho, kar v okolju, kjer je hiša postavljena, ni ravno običaj, a pogoji so dovoljevali tovrsten način gradnje," je povedal sogovornik.

Minimalizem in prestižen videz Tipsko izvedenko hiše Cubus Classic odlikujejo minimalizem, estetika in urejenost. Značilna moderna arhitektura in jasne linije dajejo hiši sodoben in prestižen videz. V neverjetnem udobju velikih in svetlih prostorov je počutje v hiši prijetno, varno in nekaj posebnega. Zasnovana je za družinske dogodivščine. Premišljena razporeditev V spodnji etaži je v tipski različici velik in svetel dnevni prostor povezan s kuhinjo in jedilnico. V pritličju so še garderoba, spalnica in kopalnica, tehnični prostor, WC za goste in velik predprostor. V zgornji etaži so kabinet, kopalnica, garderoba, dve veliki spalnici in prostoren hodnik. Premišljena razporeditev prostorov bo zagotavljala udobno bivanje vsem družinskim članom.

Trije razlogi za

"Kot sem že omenil, smo se odločili za hišo na ključ, ki je že vključevala tudi super moderno tehnologijo ogrevanja, prezračevanja in sončne elektrarne. Hiša je pasivna z dobrim izolacijskim ovojem, kar je bil med drugim tudi eden izmed ključnih dejavnikov pri odločanju za Žiher hiše, saj je bil njihov osnovni ovoj že bistveno boljši kot pa najcenejši pri drugih ponudnikih. S tem sem dosegel tudi dobre pogoje za pridobitev subvencije iz EKO sklada. V hiši zdaj živimo več kot pol leta in moram reči, da so moja pričakovanja dosežena. Hiša je to, kar sem pričakoval. Kakovost bivanja v hiši je zelo dobra, stroški so zelo nizki, ker je hiša samooskrbovana s sončno elektrarno, položnica za elektriko znaša okoli 20 evrov, kar so stroški omrežnine," je povedal Primož Petrovčič.

Pa bi Žiher hiše priporočil tudi drugim? "Da. Obstajajo trije razlogi, tri ključne stvari, zakaj sem se odločil zanje in zakaj bi podjetje nenazadnje priporočil tudi drugim. Prvič: vgrajeni materiali so res vrhunski, tehnološko je hiša dovršena z nemško tehnologijo podjetja Viesmnann. Drugič: izpostavil bi ceno in fleksibilnost podjetja. To, da so bili celotna arhitektura, celoten projekt, pridobivanje dokumentacije vključeni v ceno hiše, je bilo ključnega pomena. Pa tudi to, da sprememba tlorisov tipske izvedenke te cene ni spreminjala. Če se je karkoli spremenilo na tlorisu in si ostal znotraj dimenzij hiše, je cena ostala enaka – cena na kvadratni meter hiše je bila jasno določena. Pri upoštevanju sprememb tlorisov je razlika v ceni v primerjavi s konkurenčnim ponudnikom znesla okoli deset odstotkov. Tretjič: odnos podjetja in celotne ekipe od začetka do konca. Gradnja je potekala praktično brez večjih zapletov, zamud ni bilo, hiša je bila zgrajena v šestih ali sedmih mesecih. Ne rečem, da tu in tam niso nastopili kakšni izzivi, a vse te stvari je Žiher ekipa korektno rešila. Na koncu lahko samo rečem, da sem zelo zadovoljen z odločitvijo in bivanjem v objektu," je sklenil Primož Petrovčič.