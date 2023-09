Konec letnega netmeteringa: koliko lahko družina prihrani pri računu za električno energijo?

Oddajte vlogo do 31.12.2023 in izkoristite možnost za samooskrbo po najugodnejšem scenariju

Ali tudi vi razmišljate, da bi v bližnji prihodnosti postavili sončno elektrarno na svoji strehi? Časa imate še samo do konca leta. Kdor bo začetek postopka in pridobitev soglasja prestavil v prihodnje leto, bo izgubil ogromno priložnost, ki jo imajo vsi, ki so se tega lotili še letos.

Pri nas so naravne danosti za proizvodnjo električne energije s pomočjo sonca naravnost enkratne, zanimanje za postavitev sončnih elektrarn se zato stalno povečuje. Lastniki sončnih elektrarn, ki so od elektrodistributerja prejeli soglasje za oddajanje presežkov ustvarjene električne energije v omrežje, presežke brez stroškov porabe in omrežnine črpajo nazaj iz omrežja . Po tem sistemu se poraba električne energije obračunava glede na količino ustvarjene in v omrežje oddane energije na eni strani ter porabo energije iz omrežja na drugi strani. Na koncu leta se naredi obračun in lastnik je lahko tudi popolnoma samooskrben, saj je mogoče, da za porabo elektrike elektrodistributerju ni treba plačati nič. Ta ugodnost pa se z novim letom za tiste nove uporabnike, ki bodo oddali vlogo za soglasje prepozno, žal ukinja.

Letos se bo ta zgodba končala, saj se od 1. januarja 2024 vsi tisti, ki bodo vlogo za soglasje oddali šele prihodnje leto, ne bodo imeli možnosti priključiti sončnim elektrarnam po sistemu netmeteringa. Vsi ostali, ki bodo pridobili oddali soglasje še letos, bodo potem morali do konca leta 2024 postaviti sončno elektrarno, drugače tudi oni ne bodo deležni sistema netmetering. Do konca leta 2023 namreč velja prehodno obdobje za oddajo vloge za soglasje.

Kako ugoden bo netmetering za nas po novem letu?

Po 1. januarju 2024, ko se netmetering ukinja, se bo električna energija obračunavala po pettarifnem sistemu, medtem ko zdaj velja dvotarifni. Foto: Bojan Puhek

Zdaj nam netmetering omogoča tudi stoodstotno samooskrbo samo s sončno elektrarno, brez netmeteringa pa bo mogoča le še od 30- do 65-odstotna samooskrba.

Sončna elektrarna nam bo omogočala stoodstotno samooskrbo samo, če bomo oddali vlogo za soglasje do konca leta 2023, če bomo posledično dobili delno ali polno soglasje in če bomo sončno elektrarno postavili do konca leta 2024 in s tem vstopili v sistem netmeteringa. V teh primerih smo lahko tudi do 100% samooskrbni. Zakaj ne bi izkoristili nečesa, kar je za zdaj še zastonj: energije sonca?

Za obdobje po ukinitvi netmeteringa za nove uporabnike, ko bo netmetering le še lep spomin, obstajajo vsaj trije scenariji, ki pa so zelo realistična predvidevanja.

Primer štiričlanske družine: do 2.064 evrov letnega prihranka

Zdaj je primeren trenutek, da še enkrat razmislite o naložbi in začetku postopka za izgradnjo sončne elektrarne še letos. Foto: Shutterstock

Predstavljamo primer izračuna za stanovanjsko hišo za štiričlansko družino. Pri tem smo primerjali zdajšnji netmetereniga s tremi potencialnimi scenariji, ki nas lahko doletijo v prihodnjem letu.

Parametri, ki smo jih upoštevali pri izračunu: letna poraba električne energije v objektu: 12.000 kWh,

priključna moč: 14 kW,

moč sončne elektrarne: 10,5 kWp,

omejitev izhodne moči: 11,2 kW,

letni strošek električne energije in omrežnine: 1.790 evrov.

Obstoječi sistem z netmeteringom (samo še do konca leta)

Ob zdajšnjem sistemu netmeteringa ste porabili točno toliko, kot ste proizvedli, za električno energijo ne doplačate niti evra, v nasprotnem primeru doplačate primanjkljaj po tržni vrednosti. Tega primanjkljaja načeloma ne bi smelo biti, če je bila vaša sončna elektrarna pravilno dimenzionirana.

V tem primeru letni prihranek štiričlanske družine znaša kar 2.064 evrov.

Več informacij v infografiki:

Napoved za leto 2024: PRVI SCENARIJ (zelo optimističen)

Po prvem, zelo optimističnem scenariju, ki je odvisen od dobre volje in kalkulacij trgovcev z električno energijo, vam bodo priznali presežek električne energije, oddane v omrežje v koledarskem letu, vendar boste v trenutku ponovnega sprejema električne energije iz omrežja za vso količino plačevali omrežnino. Na ta način bo delež samooskrbe iz časa netmeteringa padel na 60 odstotkov. To pomeni, da boste za 40 odstotkov porabljene energije "v zaostanku", kar bo posegalo v vaš družinski proračun.

Na leto boste po tem scenariju prihranili "samo" še 1.722 evrov.

Sončna elektrarna je naložba za varno prihodnost vas in vaše družine. Foto: Enertec

Napoved za leto 2024: DRUGI SCENARIJ (najverjetnejši)

Drugi scenarij je malce bolj neprijeten, saj se tukaj ne predvideva letna, ampak mesečna poravnava presežkov in primanjkljajev oddane in sprejete električne energije. Če bo to še nekako smotrno v času od pozne pomladi do začetka jeseni, ko bo vaša sončna elektrarna načeloma proizvajala presežke, ki jih boste uporabljali v večernih časih tekočega meseca, ko sončna elektrarna ne deluje, pa bo zgodba mnogo manj rožnata v zimskih, kratkih dneh. Takrat sončna elektrarna ne bo dohajala vaših potreb niti podnevi, kar pomeni, da boste takrat in seveda tudi zvečer odvisni od električne energije, ki jo boste po tržni ceni morali kupovati iz omrežja. V obeh primerih se vam zaračuna tudi omrežnina za prejeto električno energijo iz omrežja. Na ta način bo vaša samooskrba padla za dodatnih 20 odstotkov in znašala samo 40 odstotkov tiste iz časa netmeteringa.

Na leto boste po tem scenariju prihranili "samo" še od 1.327 do 1.447 evrov.

Napoved za leto 2024: TRETJI SCENARIJ (najbolj pesimističen)

V primeru najslabšega scenarija se ne bodo upoštevali nobeni presežki, ki jih proizvede vaša sončna elektrarna, kar tudi pomeni, da boste morali vse primanjkljaje čez dan ali zvečer kupovati po tržni ceni skupaj z omrežnino iz električnega omrežja. Tako bo vaša 100-odstotna samooskrba padla za dodatnih deset odstotkov in se zaustavila pri komaj 30 odstotkih, kar je še komaj vzdržno glede na vso investicijo.

Po tem scenariju boste na leto prihranili 805 evrov.

Do popolne neodvisnosti s sončno elektrarno: še letos v začetek postopka

Foto: Ana Kovač

Sončna elektrarna je naložba za varno prihodnost vas in vaše družine, za brezskrbnost v trenutkih negotovosti na trgu cen energentov in željo po 100-odstotni neodvisnosti. Zato je zdaj primeren trenutek in še zadnji čas, da še enkrat razmislite o naložbi in začetku postopka za izgradnjo sončne elektrarne čimprej, v vsakem primeru pa še letos .

S postavitvijo sončne elektrarne velikosti 12 kWp boste proizvedli dovolj energije za celoletno porabo elektrike v gospodinjstvu – za ogrevanje, polnjenje električnega avtomobila in sanitarno toplotno črpalko za toplo vodo. Vaš edini mesečni strošek bo znašal približno 18 evrov za strošek priključne moči , ki je odvisen tudi od velikosti varovalk. In to še naslednjih deset, dvajset ali celo trideset let in tako dalje, ko bo vaša sončna elektrarna še vedno delovala, če boste dokupili ali zamenjali nekaj starih modulov. Računate lahko, da se vam bo naložba v sončno elektrarno povrnila v približno sedmih letih in pol.

