Kombinacija, ki že prihajajočo zimo prinaša prihranke pri ogrevanju

Poletje se je poslovilo, a sončni žarki so še dovolj močni, da za zdaj še ogrejejo naše domove. Ob misli na začetek kurilne sezone pa lahko zaradi vse višjih cen energentov marsikoga zaskrbi, kako bo zmogel vzdrževati prijetno ozračje v svojem domu. Pred prihajajočo zimo je zdaj zadnji trenutek, da se odločite za zamenjavo obstoječega sistema za ogrevanje. Najvišje prihranke in najnižje stroške ogrevanja ponuja toplotna črpalka . Hkrati ta velja za najbolj do okolja prijazen in udoben ogrevalni sistem.

Ogrevalni sistem prihodnosti

Toplotna črpalka je stroškovno učinkovit sistem ogrevanja, ki zagotavlja prijetno bivanjsko izkušnjo in dviguje kakovost življenja. Za razliko od tradicionalnih peči je popolnoma brez emisij. Za svoje delovanje potrebuje izredno malo električne energije, ima zelo velik izkoristek, je zelo zmogljiva, ne ustvarja nikakršnih izpustov, hkrati pa lastnikom ustvarja prihranke. Naložba v toplotno črpalko je primerljiva z naložbo v katerikoli drugi ogrevalni sistem, a se bo povrnila veliko prej.

Slovenski strokovnjaki so razvili toplotno črpalko Orca, ki visoko presega najstrožje evropske standarde Podjetje Orca energija je eno pomembnejših podjetij na področju razvoja in proizvodnje toplotnih črpalk na slovenskem trgu. Največji poudarek dajejo kakovosti, ki jo dokazujejo z več kot 15 tisoč zadovoljnimi strankami ter različnimi nagradami in certifikati. Kakovost njihovih izdelkov in lojalnost pa prepoznavajo tudi v tujini. Toplotne črpalke Orca z zunanjo enoto Mitsubishi Electric so visoko učinkovite tudi pri ekstremnih temperaturah. Ogrevalna toplotna črpalka zrak-voda Orca z zunanjo enoto Mitsubishi Electric pomeni najnižje stroške ogrevanja v primerjavi z drugimi viri energije. Toplotne črpalke Orca so primerne tako za novogradnje kot za obnove in radiatorsko ogrevanje. Proizvedene so v Sloveniji in narejene iz zgolj najkakovostnejših komponent evropskih proizvajalcev. Delujejo z izredno visokim izkoristkom, do kar 420 odstotkov. To pomeni, da za vsako porabljeno enoto električne energije ustvarijo kar 4,2 enote toplotne energije. Toplotna črpalka vam lahko prinese kar do 75 odstotkov prihrankov več kot drugi ogrevalni sistemi, hkrati pa za svoje delovanje uporablja obnovljive vire energije in deluje popolnoma brez emisij. Toplotne črpalke zrak-voda veljajo za najugodnejše in zaradi preproste namestitve ter vzdrževanja se zanje odloči največ uporabnikov. Upravljanje toplotne črpalke Orca je prilagojeno slovenskim razmeram, lasten razvoj pa zagotavlja optimalne prihranke in udobje ne glede na to, iz katerega konca Slovenije prihajajo.

Za toplotno črpalko Orca se je odločil tudi priljubljeni glasbenik Blaž Švab

Visoki prihranki in udobje so tisto, kar je prepričalo priljubljenega glasbenika.

Staro peč na kurilno olje je zamenjal za toplotno črpalko Orca. Že po prvi ogrevalni sezoni je bil prihranek nekaj več kot 60 odstotkov. "Ljudje me večkrat vprašajo, ali toplotna črpalka res deluje, ali se izplača. Moj odgovor je vedno enak – absolutno. Poleg visokih prihrankov je udobje tisto, ki pretehta v njen prid. Koncertiranje, delo na radiu in druge obveznosti mi vzamejo veliko časa, zato se trudim, da proste trenutke izkoristim čim bolj smotrno. Veseli me, da mi ogrevanju doma ni treba več posvečati dodatne energije in da mi ni treba skrbeti, ali so najbližji na toplem, medtem ko me ni. Zdaj vem, da so."

Se tudi vi odločate za nakup toplotne črpalke? Pošljite povpraševanje in že prihajajočo sezono znižajte stroške ogrevanja.

Vrhunsko udobje doma, ki je vedno na dosegu

Z napredno regulacijo preko oblaka, lahko spreminjate nastavitve svoje toplotne črpalke Orca s pomočjo računalnika ali pa preko pametnega mobilnega telefona in tabličnega računalnika.

Upravljanje toplotne črpalke Orca je udobno in enostavno ter prinaša dodatne prednosti. Z napredno regulacijo namreč lahko spreminjate nastavitve toplotne črpalke s pomočjo vašega telefona ali računalnika na daljavo, vse, kar potrebujete, je internetna povezava. Pozabite torej na ročno delo, na pripravo drv, na pravočasno naročilo kurilnega olja. Le pritisk na gumb je dovolj, da se iz službe nikoli več ne vrnete v mrzel dom. Ko enkrat nastavite želeno temperaturo, jo bo nadziral termostat ali sobno tipalo, ni dodatnega prilagajanja, saj to stori toplotna črpalka samodejno, ko je treba. Napredna regulacija tako omogoča nastavitev temperature, nastavitev dnevnega in nočnega intervala ogrevanja in pregled trenutnega stanja. Topel dom je le klik stran.

Montaža toplotne črpalke je mogoča tudi ob nizkih temperaturah.

V videu preverite, zakaj sta sončna elektrarna in toplotna črpalka popoln energetski krogotok in dolgoročno edina prava energetska strategija.

Pozimi je pomembno tudi dobro prezračevanje

Za vzdrževanje udobnega ozračja v domovih v zimskih mesecih ne smemo pozabiti na ustrezno prezračevanje prostorov. Novejši domovi so vedno bolj zatesnjeni, kar je vsekakor dobro za energetsko učinkovitost, a lahko povzroča slabši zrak. Z odpiranjem oken pozimi povzročamo velike toplotne izgube, kar pa viša stroške ogrevanja. Z ustreznim prezračevalnim sistemom boste poskrbeli za kakovosten zrak ves čas, ne da bi pri tem izgubljali toploto. Poleg tega pa bo prezračevalni sistem poskrbel tudi za odstranjevanje odvečne vlage, ki bi lahko vodila v razrast plesni.

Zračenje zgolj z odpiranjem oken lahko povzroči prevelike stroške energije, pozimi predvsem zaradi toplotnih izgub. Poleg tega pa predstavlja velik izziv pri uravnavanju vlažnosti. S prezračevalnim sistemom Orca bodo poleg svežine v vašem domu, manjši tudi stroški ogrevanja. Zidna plesen, s katero ste morda imeli težave, pa bo postala preteklost.

Nekakovosten zrak v notranjih prostorih je kombinacija različnih delcev, vključno s hišnim in cvetnim prahom, plesnijo, morebitno dlako hišnih ljubljenčkov … Zrak onesnažujemo tudi s kuhanjem in sušenjem perila v notranjih prostorih, kar je pozimi pogosta praksa, in z drugimi aktivnostmi. Zato je prezračevalni sistem jasen odgovor na vprašanje, kako imeti v lastnem domu svež zrak tudi pozimi, s čimer boste poskrbeli tudi za zdravje sebe in svoje družine.

Lokalni prezračevalni sistemi Orca lahko delujejo v reverzibilnem načinu z rekuperacijo toplote ali pa samo v načinu prezračevanja brez rekuperacije. Preklop na dovajanje in odvajanje zraka se ponovi na vsakih 70 sekund.

Prezračevalni sistem deluje na način izmenjave toplote. Onesnažen topel zrak iz prostora potuje prek keramičnega toplotnega prenosnika, v katerem nase prenese toploto. Po 70 sekundah, ko se toplotni rekuperator segreje, lokalni prezračevalni sistem Orca avtomatsko preklopi na dovajanje svežega zraka. Svež, a hladen zrak od zunaj potuje prek keramičnega toplotnega prenosnika in absorbira to zbrano toploto. V vaše prostore tako pride svež, a topel zrak. Po 70 sekundah, ko se toplotni prenosnik ohladi, lokalni prezračevalni sistem avtomatsko preklopi na odvajanje odpadnega zraka.

Oglejte si, kako enostavna in hitra je montaža in kako enostavno je upravljanje:

Zakaj prezračevalni sistem in ne odpiranje oken?

Vsem lokalnim prezračevalnim sistemom Orca je skupen visoko učinkovit toplotni prenosnik, ki poskrbi za prenos toplote iz odpadnega postanega zraka na vstopen hladen svež zrak.

Najenostavnejši način prezračevanja doma je odpiranje oken in vrat. Če v mrzlih zimskih mesecih vsak dan za nekaj minut odprete okna, boste poskrbeli, da svež zrak delno nadomesti zatohlega. A če bi želeli svež zrak ohranjati skozi ves dan, bi morali okna odpreti večkrat na dan, vsakič za nekaj minut. S tem bi povzročili velike toplotne izgube in zvišali stroške ogrevanja.

V ponudbi podjetja Orca najdete dva modela lokalnega prezračevanja. Orca Pico 50+ in Orca Flexi 50, ki ustvarjata udobno in zdravju prijazno bivanjsko okolje ter dvigujejo kakovost življenja. Skupno jima je učinkovito, varčno in tiho delovanje, ključna razlika pa je v upravljanju. Modelu Orca Pico 50+ sta priložena stenski in daljinski upravljalnik, pri Orca Flexi 50 pa je na voljo še upravljanje na daljavo. S pomočjo aplikacije lahko ne glede na lokacijo spreminjate način delovanja in poskrbite, da se vedno vrnete v svež dom.