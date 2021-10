Kdaj prenova doma na ključ in kdaj v lastni režiji?

Prenova doma se lahko zdi strah vzbujajoča, saj obstaja veliko različnih dejavnikov, ki jih je treba upoštevati. Zlasti skriti finančni stroški pogosto povzročajo največjo jezo pri tistih, ki prenavljajo. Finančna presenečenja lahko vključujejo stroške za dodatna dela, ki jih pred prenovo nismo predvideli, ali pa razlike v ceni med ponudbo in resničnimi računi. Kako dobro se spopadamo s kompromisi, je stvar posameznika in njegove težnje po tem, da je prenova čim prej in kakovostno končana .

Naj vaš dom zaživi v povsem novi podobi. Foto: Getty Images

Prenova doma v lastni režiji se zdi odlična ideja. Ali je realna?

To je vprašanje, ki si ga zastavi vsak lastnik hiše, ki se pripravlja na prenovo: "Koliko lahko pravzaprav naredim sam?" Če ste si pripravljeni umazati roke, je to morda več, kot si mislite.

Kadar se lotite obsežnejše prenove svojega doma in začnete pri seznamu, kaj vse želite zamenjati in prenoviti, upoštevajte predvidene stroške in želene časovne okvire. Preden začnete, naredite načrt.

Pri prenovi sten lahko sodeluje vsa družina. Foto: Getty Images

Manjših prenov se lotite sami

Če znate veliko postoriti sami, se manjših prenov lahko lotite na lastno pest. Lažja rušitvena dela vsekakor lahko opravite, odstranite dotrajano pohištvo in naprave ter ploščice in stare pode. A bodite pripravljeni na vsa presenečenja pri delu s staro hišo ali stanovanjem. Težko je z gotovostjo vedeti, kaj boste našli za zidovi. Karkoli odkrijete, bo zahtevalo več strokovne pomoči. Za vse obsežnejše rušitve in prenove je bolje zbrati ekipo, saj boste sami porabili veliko več časa, kot bi ga potrebovala profesionalna ekipa.

Pomembna stvar, ki se je zlahka lotite, je nakup materiala, opreme in aparatov. Obstaja veliko stvari, ki jih lahko izberete sami, med njimi so ploščice, omare, kopalniške in kuhinjske napeljave, vrata ... O količinah in velikostih se je vredno posvetovati s strokovnjakom, saj je pogosta napaka lastnikov, da ne naročijo dovolj ali material naročijo, preden je pripravljen za vgradnjo v dom.

Lastniki stanovanj, ki delajo sami, so običajno pri prenovah najbolj prožni. Kozmetične spremembe ne potrebujejo dovoljenja, na spletu pa je na voljo veliko virov za lastno ročno izdelavo. Sami lahko prenovite stene, položite pode, postavite na novo kupljeno opremo ... Za obsežne prenove, ko se na novo lotite zasnove prostorov, pa bo treba poiskati podizvajalce, ki bodo preverili sisteme v vašem domu, in zaupanja vrednega arhitekta, ki bo razumel vaše želje in vam pomagal pri postavitvi prostorov, razporeditvi pohištva in dekoracije. Ko imate načrt, pa se lahko dogovarjate z obrtniki, ki bodo izvedli dela.

Ko izbirate obrtnike, dobro preverite njihova priporočila. Foto: Getty Images

Organizacija in koordinacija z obrtniki prinaša nemalo stresa

Slabost prenove v lastni režiji je iskanje kakovostnih in zanesljivih obrtnikov ter dogovarjanje z njimi. Velikokrat so zasedeni, sami pa ne znate predvideti natančnega datuma, ko bi ga potrebovali, saj je ta pogosto odvisen od drugih obrtnikov, ki bodo dela opravljali prej. Tako se prenova prepogosto zavleče. Dogovarjanje z obrtniki je stresno, k temu spadajo skrbi in tudi nejevolja. Poleg tega pogosto delajo brez nadzora, kar v praksi lahko pripelje do nezadovoljstva, ko na koncu delo ni narejeno, kot ste si želeli.

Tovrstna prenova je cenovno ugodnejša, kot če bi najeli strokovnjaka, ki bi poskrbel za prenovo na ključ. A je dolgotrajnejša in stresna. Prednost je, da vedno lahko ustavite svoj projekt in pokličete nekoga, da odpravi napake ter poskrbi, da delo steče naprej.

Ko prenovo svojega doma zaupate nekomu, ki strateško razmišlja o vsem projektu

Če želite dom, prilagojen svojim potrebam, vendar ne želite težav, povezanih z izvajanjem lastnega gradbenega projekta, bi bila rešitev na ključ prava rešitev za vas. Vsak posameznik bo imel pri prenovi hiše svoje zahteve, vendar bo razumevanje prednosti prenove na ključ lahko pomagalo pri premišljeni odločitvi.

Glavna prednost je zagotovo fiksna cena. Priprava proračuna za prenovo doma je lahko težka. Različni izvajalci imajo različne cene. Prenova doma na ključ pa ublaži stres neznanega, kar vam prinese mir in gotovost z zagotovljenimi cenami in jasno dokumentacijo. Ponudniki na ključ zagotovijo nabor risb, da vsi natančno vedo, kaj se od njih pričakuje, in da lahko izvajalec predvidi stroške, preden začnete prenavljati.

Pri prenovi na ključ boste prihranili čas in energijo. Foto: Getty Images

Izvajalci na ključ prisluhnejo vašim željam po slogu opremljanja

Oblikovalci na ključ vam oblikujejo rešitve, ki ustrezajo vašemu načinu življenja, tlorisu vaše hiše in razpoložljivemu proračunu. Prednost oblikovanja na ključ je, da bo najbolje izkoriščen prostor oziroma tloris vašega doma. Vsak centimeter je dragocen in si zasluži predano razmišljanje.

Vsak projekt ima različne potrebe, vendar je seznam strokovnjakov, ki bodo morda potrebni za vaš projekt, daljši, kot si morda mislite na prvi pogled. Od arhitekta, oblikovalca notranjih prostorov, raznih podizvajalcev del ... Ponudniki na ključ bodo v tem primeru delovali kot vodja projekta. Ugotoviti, koga in kdaj potrebujete, ter jih ustrezno obvestiti, da boste ob pravem času dobili pravo storitev, ni preprosto. Če poiščete ponudnika na ključ, boste imeli eno kontaktno osebo in eno odgovornost (in veliko manj glavobolov).

Čeprav izvajalcu na ključ dajete vse pravice za obnovo vašega doma, boste kljub vsemu vključeni v vse faze načrtovanja. Delo pa lahko mirno prepustite njim. Foto: Getty Images

Iskanje najboljših podizvajalcev naj opravijo strokovnjaki

Ponudnik na ključ bo sam stopil v stik s podizvajalci za različna dela, ki so predvidena za prenovo doma, in se z njimi pogajal za ceno. Njegova prednost je, da ima izkušnje z različnimi podizvajalci in bo znal poiskati kakovostnega, primernega za vaše želje in proračun. Ponudnik na ključ pa naj bi se po končanem delu prepričal, da je delo pred vsakim plačilom zadovoljivo opravljeno. Izbira partnerja na ključ, ki bo z vami na vsakem koraku, pomeni, da imajo veliko odgovornost, vi pa imate večjo stopnjo zaupanja.

Slabost prenove na ključ je v proračunu, saj vas bo stalo več, kot če bi se lotili prenove v lastni režiji.

