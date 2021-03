Kako se greje očarljivi glasbenik Blaž Švab?

Blaž se je odločil, da se znebi stare peči na kurilno olje in jo zamenja s toplotno črpalko Orca Mono v kombinaciji z zunanjo enoto Mitsubishi Electric.

Da se boste prihodnjo zimo greli bistveno ceneje in tudi bolj trajnostno, se že danes odločite za zamenjavo ogrevalnega sistema svojega doma. Odločite se za toplotno črpalko.

Blaž Švab je peč na kurilo olje zamenjal s toplotno črpalko

Blaž se je odločil, da se znebi starega in potratnega ogrevalnega sistema – peči na kurilno olje – in ga zamenja z novo, naprednejšo tehnologijo – toplotno črpalko.

V videu poglejte, kako je potekala montaža:

"Prej smo objekt ogrevali s kurilnim oljem in ga letno porabili približno med 2.500 in 3.000 litrov, kar je naneslo okrog 3.300 €. Za nami je prva ogrevalna sezona in prihranek je bil nekaj več kot 60 %, nad čemer sem naravnost navdušen. Ljudje me večkrat vprašajo, ali toplotna črpalka res deluje, ali se izplača. Moj odgovor je vedno enak – absolutno. Poleg visokih prihrankov je udobje tisto, ki pretehta v njen prid. Koncertiranje, delo na radiu in druge obveznosti mi vzamejo veliko časa, zato se trudim, da proste trenutke izkoristim čim bolj smotrno. Veseli me, da mi ogrevanju doma ni treba več posvečati dodatne energije in da mi ni treba skrbeti, ali so najbližji na toplem, medtem ko me ni, ker vem, da so."

1 / 7 2 / 7 3 / 7 4 / 7 5 / 7 6 / 7 7 / 7

Toplotne črpalke zrak-voda Orca v svoji kakovosti in delovanju visoko presegajo najstrožje evropske standarde. To dokazujejo s certifikati najpomembnejših neodvisnih strokovnih institucij v Evropski uniji. Poleg novogradenj so odlične tudi za radiatorsko ogrevanje. V prednostih Orcinih produktov uživa že več kot 15 tisoč gospodinjstev v Sloveniji, Avstriji, Švici in drugod po Evropi.

Poleg novogradenj so toplotne črpalke odlične tudi za radiatorsko ogrevanje. Foto: Getty Images

Dve glavni prednosti ogrevanja s toplotno črpalko

#1 Ogrevanje na naravi prijazen način

V zadnjih letih nas okolje vse pogosteje opozarja na naše neprijazno ravnanje z njim – vrstijo se požari, poplave, izumirajo živalske in rastlinske vrste, pojavljajo se nove bolezni, voda in zrak sta prekomerna onesnažena. Gospodinjstva veljajo za enega večjih onesnaževalcev, 70 odstotkov izpustov, ki jih ustvarijo, pa nastane ravno zaradi ogrevanja doma. Pri uporabi fosilnih goriv se ob izgorevanju v zrak sproščajo različni prašni delci, ogljikov dioksid, težke kovine ... Zato lahko veliko naredimo že s tem, da izberemo okolju prijazen način ogrevanja.

Ogrevanje s toplotno črpalko je ogrevanje brez vsakršnih emisij, saj toplotna črpalka za svoje delovanje uporablja tri najčistejše vire energije – zrak, vodo in zemljo. Toplotne črpalke za delovanje ne potrebujejo nobenih človeku nevarnih goriv. Z uporabo toplotne črpalke boste znižali koncentracije nevarnih snovi in delcev v zraku ter izpustov ogljikovega dioksida do kar 60 odstotkov.

Izberimo način ogrevanja, ki ni prijazen le do našega žepa, temveč tudi do okolja v katerem živimo.

#2 Varčno ogrevanje

Stroški ogrevanja iz leta v leto naraščajo. Če torej želite prihraniti, je smiselno razmisliti o toplotni črpalki, ki je stroškovno izjemno učinkovita. Le-ta poceni pridobiva toploto in energijo iz okolice, ki jo potem porabi za ogrevanje prostora in sanitarne vode. Visoki stroški so eden od glavnih razlogov, da so toplotne črpalke vedno pogostejša izbira. Toplotna črpalka je primerna za postavitev v skoraj vsak objekt.

Začetna investicija pri nakupu toplotne črpalke je lahko nekoliko višja, a je hkrati primerljiva s katerimkoli drugim sistemom ogrevanja. Po prvih šestih letih se vam bo investicija povrnila. Medtem ko bo toplotna črpalka ustvarjala prihranke, visoke do kar 75 odstotkov še naslednjih 20 let.

Za marsikatero slovensko gospodinjstvo ogrevanje doma predstavlja dodatno skrb, saj stroški tega velikokrat segajo v višave. Foto: Getty Images

Upravljajte toplotno črpalko prek svoje pametne naprave

Toplotne črpalke Orca lahko preprosto regulirate s pomočjo osebnega računalnika ali pametne naprave. Gre za napredno regulacijo prek oblaka. Preprostega, intuitivno zasnovanega uporabniškega vmesnika se boste hitro navadili. In nikoli več vam ne bo treba skrbeti, da bi se vrnili v hladen dom.

Upravljajte toplotno črpalko iz dnevne sobe, iz pisarne ali kar s plaže.

Pomagajte si s subvencijami!

Ker toplotne črpalke koristijo obnovljive vire in ne povzročajo emisij, njihovo montažo podpira tudi država. V okviru Evropske unije se je Slovenija zavezala, da bo zmanjšala emisije CO2. Prav zato je na voljo subvencija za toplotne črpalke, ki služijo namenu ogrevanja prostorov in pripravi sanitarne vode.

Z nakupom ustrezne toplotne črpalke in prijavo na subvencijo Eko sklada bo pot do vašega novega ogrevalnega sistema veliko lažja in cenejša, vi pa boste še dolga leta uživali v toplini z visokimi prihranki.