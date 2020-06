Kako podaljšati obstojnost lesenih konstrukcij?

Les je zelo pomemben konstrukcijski in dekorativni element, ki notranjim in zunanjim dizajnom poda veliko topline in nenazadnje trendovskega pridiha. Les se je v sodobne arhitekturne zasnove vrnil pompozno, vendar z veliko mero nostalgične elegance. Da bodo naši leseni elementi dolgo lepi, pa je treba izbrati pravo zaščito.

. V kolikor les na prostem ni primerno zaščiten, se to najprej odrazi na propadanju površine. Foto: Getty Images

Les v svoji osnovni obliki daje svojevrsten pečat prisotnosti narave v našem domu. Lesene obloge na fasadi in v notranjih prostorih ter pohištvo iz naravnega lesa nam dajejo občutek topline in domačnosti.

V zadnjih letih se je trend pri iskanju arhitekturnih rešitev iz lesa močno spremenil. Na splošno velja trend vrnitve k naravnim materialom in prav les je tisti, ki najbolj navdušuje. Popolnoma lesene hiše ali moderne minimalistične konstrukcije z elegantnimi lesenimi oblogami in dodatki so smernice, ki izoblikujejo naše želje po sanjskem bivalnem okolju.

Najbolj izpostavljeni leseni deli naše hiše potrebujejo največ pozornosti. Foto: Getty Images

Sodobni bivalni prostori se močno spogledujejo s preprostimi rešitvami, v katerih se odlično spojita sodobnost in preteklost. To je tandem, ki se pravzaprav odraža na vseh področjih življenja.

Les, in tudi zelo priljubljeno kovino, pa je treba pravilno zaščititi, saj s tem podaljšamo njuno življenjsko dobo. S premazovanjem pa dosežemo tudi različne dekorativne lastnosti (barva, otip, sijaj …). Nikakor pa ne smemo pozabiti na pravočasno in redno obnavljanje, saj se premazi s časom izrabljajo zaradi različnih dejavnikov.

Za dobro zaščito lesa so ključni trije elementi:

Konstrukcijska zaščita: zagotovljeno mora biti hitro in varno odtekanje vode, les naj ne bo v neposrednem stiku z zemljo.

zagotovljeno mora biti hitro in varno odtekanje vode, les naj ne bo v neposrednem stiku z zemljo. Kemična zaščita: uporaba zaščitnih sredstev, ki vsebujejo aktivne snovi, ki preprečujejo razvoj lesnih škodljivcev.

uporaba zaščitnih sredstev, ki vsebujejo aktivne snovi, ki preprečujejo razvoj lesnih škodljivcev. Fizikalna zaščita: zaščita s premaznimi sredstvi, ki učinkujejo vodoodbojno in les ščitijo pred vremenskimi vplivi.

Da vam bo lepa terasa še dolgo služila, potrebuje nego z izedelki JUBIN. Foto: Getty Images

Les je izpostavljen staranju in raznim škodljivcem, zato ga je treba primerno zaščititi in negovati.

Za zaščito lesa lahko uporabimo lazurne premaze, pri katerih zaradi prosojnosti tekstura lesa ostane vidna, ali pa pokrivne barve v različnih barvnih odtenkih, ki so na voljo tudi v sistemu JUMIX.

JUBIN Lasur je lazura na vodni osnovi, ki les obarva, ker pa je transparentna, struktura lesa ostane še vedno vidna. Lazura je vodoodbojna in paroprepustna, tako da voda, ki prodre v les, iz njega izhlapi. Obnavljanje je preprosto – površino je treba le rahlo obrusiti in obrisati, da se odstranijo prah in neoprijeti delci.

JUBIN Decor universal je pokrivni premaz na vodni osnovi. Je TOP IZBIRA za dekorativno zaščito lesenih in kovinskih površin v sistemu z ustreznim temeljnim premazom: igrače in igrala, lesene strešne konstrukcije, napuščni in drugi opaži, ograje, stavbno in vrtno pohištvo, radiatorji in radiatorske cevi, ohišja strojev, konstrukcij nadstreškov. Omogoča odlično pokrivnost in UV-zaščito pred vremenskimi vplivi. Primeren je tako za zunanje kot tudi za notranje prostore. Še posebej je primeren za notranje prostore, saj je brez neprijetnega vonja, odlikuje ga dolgotrajna obstojnost. Ima zelo nizko emisijo v prostoru ter je okolju in uporabniku prijazen izdelek, kar potrjuje A+ certifikat.

Vrhunskost izdelka JUBIN Decor universal so prepoznali tudi potrošniki, saj so ga izbrali za Produkt leta 2020 v svoji kategoriji.

Tudi kovinske elemente, ki so kombinirani z lesom, je zaradi rjavenja nujno treba protikorozijsko zaščititi, obenem pa barvana površina postane prijetnejša. Med izdelki blagovne znamke JUBIN želimo posebej izpostaviti JUBIN Metal, ki je top izbira za različne kobinske površine, kot so ograje, žlebovi, stavbno pohištvo, radiatorji in radiatorske cevi. Izdelek ima odlične protikorozijske lastnosti, v sistemu z JUBIN Metal primer se lahko uporablja tudi na podlagah, kot so aluminij, cink in baker.

Foto: Getty Images

Tudi nov les je treba zaščititi Če je les popolnoma nov, priporočamo, da ga najprej premažete z osnovnimi premazom, JUBIN Decor primer – osnovni premaz za les, ki blokira vodotopne lesne substance (tanin) in tako prepreči pojav rumeno-rjavih madežev na površini zaključnega premaza. Primeren je za zaščito stavbnega pohištva, otroških igral in igrač. Da je varen tudi za zaščito izdelkov otrok, potrjuje tudi poseben certifikat.

Za popravilo površinskih napak in poškodb na lesu priporočamo JUBIN Akrilin – kit za les, ki učinkovito sanira površinske napake do enega milimetra. Napake in poškodbe popravimo pred dokončno površinsko obdelavo – finim brušenjem, nanašanjem lazur in drugih premazov.