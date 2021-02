Kako med proizvajalci vhodnih vrat izbrati pravega? Odgovorite si na pet vprašanj.

Oglasno sporočilo

Nakup vhodnih vrat je eden pomembnejših nakupov, saj se zgodi le nekajkrat v življenju. Zato se prepričajte, da vhodna vrata, ki so odraz vaše zgodbe, kupujete pri uveljavljenem proizvajalcu, katerega delo je nemogoče primerjati z drugimi. V pomoč smo vam pripravili pet vprašanj. Odgovorite nanje in že boste bližje odgovoru, kdo vam bo ustvaril vhodna vrata, ki bodo še dolgo navduševala vas in vse obiskovalce.

1. Je izdelava vhodnih vrat natančno in brezkompromisno ročno delo?

Neizpodbitno dejstvo je, da so arhitektura doma in vhodna vrata odraz stila, osebnosti in življenjskega sloga osebe, ki v njem biva. Čeprav so vhodna vrata raznolikih oblik, velikosti in materialov na voljo tudi v trgovinah, ki vhode izdelujejo serijsko, ni nič bolj prestižnega, bolj osebnega in navdihujočega kot izdelava vhodnih vrat z marljivostjo natančnih rok strokovnjakov.

Kateri proizvajalci vhodnih vrat to opravljajo s pomočjo najboljših strokovnjakov?

Izdelava vhodnih vrat Pirnar je vedno ročna in brezkompromisno precizna.

Običajno pa natančno ročno delo še ni dovolj. Priporočamo, da iščete kombinacijo dvojega:

ročne izdelave vhodnih vrat izkušenih mojstrov in

izkušenih mojstrov in uporabe visoke tehnologije, s katero vrata dobijo sodobno brezčasno eleganco ter vam zagotavljajo vse udobje, ki ga potrebujete.

Na ta način bo rezultat osupljiv, kakovosten in dolgotrajen vhod, izdelan z ljubeznijo. V Sloveniji po svoji ljubezni do detajlov in neprimerljivo natančnem ročnem delu slovi podjetje Pirnar, ki se vašim željam prilagodi na vsakem koraku.

2. Se vam ponudnik lahko prilagodi s personaliziranim izdelkom?

Popolna personalizacija je drugi pomemben vidik, ko iščete pravega med proizvajalci vhodnih vrat. Že ročna izdelava sama po sebi daje vedeti, da bo ponudnik vhodna vrata prilagodil vašim željam, a izdelava vhodnih vrat po meri je mnogo širši pojem.

Ročno delo je samo način izdelave, a stoodstotna prilagoditev pomeni:

prilagoditev vašim izrečenim željam,

vašemu stilu,

osebnosti,

arhitekturi doma …

Se ponudnik ne uklanja omejitvam? Potem je odličen za to, da z njim stopite na pot do sanjskega vhoda.

Pirnarjeva izdelava vhodnih vrat po meri, ki sovpada z lastnikovim značajem.

Rezultat posluha za želje posameznika je vedno neponovljiv vhod, ki je enkraten odraz lastnika. Če se odločite za sodelovanje s Pirnarjevimi kreativnimi strokovnjaki, boste zagotovo prvi z vhodom, kakršnega ste si zamislili. Pa vendar morda ne zadnji. Pirnar je namreč originalen, izstopajoč, mikaven, zato tudi vedno znova posneman.

3. So vhodna vrata zagotovo kakovostna in vam bodo služila leta in leta?

Izjemno pomembno vprašanje je tudi vprašanje kakovosti. Med proizvajalci vhodnih vrat so namreč tudi takšni, ki ponujajo vhode, kakovostne le na prvi pogled.

Zato je izjemno pomembno dvoje:

Brezkompromisna kakovost v vseh pogledih. Všeč nam je Pirnarjeva filozofija, ki pravi, da če ni popolno, še ni končano. K stranki gre namreč lahko le dovršen izdelek iz kakovostnih materialov, kakovostno izdelan in nameščen. Popolnost vidnega in nevidnega. Izberite proizvajalca vhodnih vrat, ki si prizadeva za integriteto v videzu, funkcionalnosti in obstojnosti. Naj bodo vrata prvovrstna na prvi pogled in po vzdržljivosti.

Pirnarjev vhod v dom, ki zasleduje integriteto vidne in nevidne kakovosti.

Kaj vse pravzaprav določa kakovost vhodnih vrat?

Prvovrstni materiali in s tem dolga življenjska doba,

in s tem dolga življenjska doba, energijska učinkovitost (vrednost toplotne prepustnosti za vhodna vrata naj bo do U = 1,2 W/m2K),

(vrednost toplotne prepustnosti za vhodna vrata naj bo do U = 1,2 W/m2K), vrhunska konstrukcija (kot recimo Pirnarjeva novost CarbonCore s sistemom tesnjenja Magnet WeatherSeal),

(kot recimo Pirnarjeva novost CarbonCore s sistemom tesnjenja Magnet WeatherSeal), strokovna vgradnja vrat (po možnosti po zadnjih RAL-smernicah montaže),

(po možnosti po zadnjih RAL-smernicah montaže), zagotovljena varnost z inovativnimi sistemi zaklepanja.

4. Ali podjetje prejema nagrade za svoje inovacije in dizajne?

Morda na prvi pogled vitrina, polna nagrad, za vas kot kupca še nič ne pomeni. Premislite ponovno. Nagrade za dizajn in inovacije pomenijo, da gre za proizvajalca vhodnih vrat, ki v svetu postavlja trende in trgu prvi ponudi nekaj svežega, drugačnega, izboljšanega. Tudi izdelava vhodnih vrat je lahko izjemno inovativna.

Prestižne nagrade, ki ločijo vrhunske proizvajalce od klasičnih, so:

Reddot Design Awards,

German Design Awards in

German Innovation Awards.

Pirnarjev prototip vhodne stene Theatrica, revolucije na področju vhodov

Slovenijo je na zemljevid največjih inovatorjev na področju vhodov na svetu postavil Pirnar. Njihova vitrina, napolnjena s prestižnimi nagradami za dizajn in inovacije, je plod izjemne pozornosti do detajlov in kirurške natančnosti. Še posebej so stroko in javnost navdušili s pametno tehnologijo OneTouch, prototipom vhodne stene Theatrica, s črnimi matiranimi ročaji Nero in linijami ročajev z dodatkom prestižnega stekla.

5. Lahko ponudniku zaupate, da bo njegov vhod vedno pričaral prijetne občutke?

Ne nazadnje bodo vedno najpomembnejši občutki. Ob pogledu na vhod in ob dotiku vratnega krila ter ročaja se vsak želi počutiti ponosno, samozavestno in seveda domače.

Vhod, ki ga izberete, bo z vami dolgo dolgo let, zato med proizvajalci vhodnih vrat izberite takega, ki vam bo takšne občutke znal pričarati.

Ko listate med katalogi in primeri ponudnikov in vas preplavi tisti tihi, sproščujoči "vau", je to odličen znak. Uživajte med pregledom katalogov in iskanjem svojega sanjskega vhoda.

Naročnik oglasne vsebine je Pirnar.