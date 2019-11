Kako izbrati pravo barvo za svoje stene?

Barve so ogledalo našega razpoloženja in so hkrati tisti dodatek v našem domu, ki lahko konkretno spremeni celoten outfit prostorov. Prepogosto pa se ravno pri izbiri barv zatakne, saj lahko napačna odločitev vodi do dizajnerskega poloma.

Foto: Getty Images

Izberite pravo barvo za vaš dom. Preverite široko ponudbo na spletni strani kupibarve.si

Barve na stenah so ključen element našega doma, saj bodo tista prava pika na i končnemu videzu prostorov in bodo nedvomno prispevale tudi k našemu boljšemu počutju.

Jesen je pravi čas, da se lotimo prenove prostorov in poživitev zimskega razpoloženja, ki se pogosto lahko prevesi v otožnost. Z barvami bomo lahko starejše stanovanje v hipu osvežili in mu dodali kanček mladostniškega temperamenta in hkrati z malo truda naredili velik učinek.

Vendar, kako izbrati barvo, ki nam ne bo pokvarila celotnega vzdušja, ampak bo nasprotno naš dom spremenila v sproščujoč ambient? Izbrali smo nekaj nasvetov za lažjo izbiro in kombinacijo barv.

Foto: Getty Images

#Velikost prostora

Naj bo pri izbiri barvnih odtenkov eno od vodil tudi velikost posameznih prostorov in nenazadnje tudi količina naravne svetlobe. Pravilo je potem preprosto: manjše prostore pleskamo z belo oziroma v svetlejše in nežne tone, pri večjih prostorih si lahko vzamemo malo več umetniške svobode in izberemo malo temnejše in udarne barve. Pri tem pa moramo še vedno paziti tudi na barvo pohištva in drugega dekorja. Končni učinek mora biti v popolnem sožitju.

Če imamo zelo visok strop, ga lahko pobarvamo v temnejši ton ali pa ga optično znižamo tako, da stranskih sten ne pobarvamo do konca, ampak zgornji del pobarvamo v isti barvi kot strop.

#Poudarjena stena

Barvni trend zadnjih let je poudarek ene stene, torej da izbrano steno poudarimo z močnejšim tonom. Takšna barvna izbira pride v poštev predvsem za stene za televizijskim regalom ali recimo za stene, na katerih imamo večje število slik. Pri tem si lahko pomagamo z barvnimi paletami, ki jih dobite pri ponudnikih barv. Na voljo imate tako kontrastne kot dopolnjujoče barvne nianse.

Foto: Getty Images

#Spalnica in otroška soba

V spalnih prostorih velja posebno pravilo, saj moramo izbrati barve, ki bodo na nas delovale pomirjujoče. Zato izbiramo med različnimi nežnimi odtenki zelene in modre, v delovnem kotičku otroške sobe pa lahko dodamo nekaj odtenkov rumene, ki zelo dobro vpliva na razmišljanje in koncentracijo.

Foto: Getty Images





Barva Dulux EasyCare je za vse prostore, kjer prihaja do velikih "obremenitev" na stene, med drugim kuhinja in hodniki. Z mokro krpo preprosto izbrišemo madeže, s tem pa ne odstranimo barve iz sten.



Izbirate lahko med kar 48 različnimi odtenki. Za barve svojih spalnih prostorov preverite linijo barv Dulux EasyCare , ki jih odlikuje predvsem odpornost na madeže, torej so izjemna izbira za prostore, kjer bivajo manjši otroci.Barva Dulux EasyCare je za vse prostore, kjer prihaja do velikih "obremenitev" na stene, med drugim kuhinja in hodniki. Z mokro krpo preprosto izbrišemo madeže, s tem pa ne odstranimo barve iz sten.Izbirate lahko med kar 48 različnimi odtenki.

#Osrednji prostor

V osrednjem bivalnem prostoru barvni odtenki skorajda nimajo meja, lahko se odločimo za različne barvne nianse, tako da eno steno bolj poudarimo ali na njej celo uporabimo različne tehnike. V ta namen predlagamo uporabo specialnih akrilnih barv, ki so namenjene dekoraciji notranjih zidnih površin, to je nekakšna briljantna struktura, ki izhaja iz svetlečih kristalov, ki daje polni učinek barve, vse te površine pa so odporne na mokro brisanje.

Če se boste odločili za močnejše odtenke, bodite vseeno zmerni, torej pazite, da močnejša barva ne bo prevladujoča.

#Izberite naj barvo leta 2020

Naj vas pri izbiri nove barve vodijo tudi trendi. Barva nove sezone je namreč Tranquil Dawn, ki je našla svoj navdih v pomirjajočih tonih jutranjega neba.

Izbrana barva leta predstavlja popoln spokoj in je nekakšna mešanica zelene, modre in sive. Njen kontrast se spremeni tudi glede na pohištvo in druge barve, s katerimi jo boste kombinirali. Je pravi kameleon med barvami, ki se bo znašel v vsakem prostoru in prav povsod ustvaril edinstven učinek.

Barva Tranquil Dawn se odlično znajde z najrazličnejšimi odtenki, ki so jih združili v štiri osupljive barvne palete.

Letos je zelo popularno večbarvno barvanje stene, ko nanjo nanesemo različne barve palete. Preverite, kako je to enostavno in kakšen neverjeten učinek lahko dosežete s takšno tehniko barvanja: