Kako do svojega vira električne energije?

Imeti svoj, obnovljivi vir energije je neprecenljivo in v teh časih še posebej koristno, saj nam lastni vir energije omogoča neodvisnost, predvsem od cen in gospodarskih dogajanj.

Vedno več je govora o pridobivanju energije iz obnovljivih virov. Eden od trajnostnih ter obnovljivih virov je sončna energija in v Sloveniji je potencial za izkoriščanje tovrstne energije izredno velik.

Hladilniki in zamrzovalniki ter pralni, sušilni in pomivalni stroji porabijo kar četrtino vse elektrike v gospodinjstvu, za ogrevanje sanitarne vode pa se porabi petina vse električne energije.

Solarni sistemi sončnih celic, ki imajo predvideno življenjsko dobo 30 let, so vaš lastni vir energije za toplotno črpalko, klimatsko napravo, hladilnik, pralni stroj in celo avto.

Električna energija, ki jo pridobimo s pomočjo sonca za različne gospodinjske naprave, ogrevanje in celo jeklenega konjička, je lahko brezplačna, in sicer s postavitvijo sončne elektrarne, ki jo lahko potem kombiniramo s toplotno črpalko za ogrevanje doma in sanitarne vode.

Akcijska ponudba: 100 evrov prihranka Ob nakupu sončne elektrarne, ogrevalne toplotne črpalke ali kombinacije sončne elektrarne in ogrevalne toplotne črpalke vam Petrol do 31. 8. na celotno končno vrednost blaga znesek še dodatno zmanjša za 100 evrov. Vse rešitve pod eno streho – pri Petrolu

Prijazno do narave

Sončne elektrarne za svoje delovanje ne potrebujejo vode in je tudi ne onesnažujejo, saj ne proizvajajo toplogrednih plinov, ogljikovega dioksida ali drugih škodljivih plinov, ki nastajajo pri izgorevanju nekaterih fosilnih goriv.

So eden najbolj čistih in okolju prijaznih načinov proizvodnje električne energije, celoten sistem pa deluje popolnoma avtomatično.

Visoki prihranki

Sončne elektrarne so trajnostna in okolju prijazna energetska rešitev, ki vam bo prinesla izjemne prihranke električne energije.

Naložba v nakup sončne elektrarne se v času njene predvidene življenjske dobe, ki znaša 30 let, povrne, saj vam omogoča prihranke v višini več deset tisoč evrov. Poleg tega je za postavitev sončne elektrarne mogoče pridobiti nepovratna sredstva Eko sklada, pri čemer pridobivanje dokumentacije uredi ponudnik. Eko sklad je objavil javni poziv 49SUB-SOOB17, na podlagi katerega občanom namenja nepovratne finančne spodbude za nove naložbe v naprave za samooskrbo z električno energijo.

Sončna elektrarna Predviden prihranek v 30 letih: 9.396 evrov Enočlansko gospodinjstvo v manjšem stanovanju se ogreva na zemeljski plin, česar ne želi spremeniti, želi pa nižji strošek električne energije, ki je sedaj 60 evrov na mesec. Z manjšo sončno elektrarno bi v 30 letih tako enočlansko gospodinjstvo prihranilo 9.396 evrov. PREJ: 60 evrov + DDV/mesec V OBDOBJU PETROL FINANCIRANJA: 96 evrov + DDV/mesec v obdobju 7 let PO KONČANEM PETROL FINANCIRANJU: 15 evrov+ DDV/mesec naslednjih 23 let

Večja površina, večji donos

Domača sončna elektrarna naj bi pokrila vse potrebe po električni energiji. Preden se odločimo za sončno elektrarno, moramo vseeno vedeti, katere porabnike bo solarna energija napajala.

Za 1 kW električne energije potrebujete od 6 do 7 kvadratnih metrov površine, zato majhne strehe za sončno elektrarno žal niso primerne. Da bo vaša naložba v lastni vir energije smotrna, strokovnjaki priporočajo sistem, ki je večji od 4 kW. Za to potrebujete vsaj 28 kvadratnih metrov strešne površine.

PRIMERNO: Večja, kot je površina strehe, večja je donosnost domače sončne elektrarne. Najbolj primerne za namestitev domače sončne elektrarne so strehe, ki so večje od 30 kvadratnih metrov in so obrnjene proti jugu ter imajo naklon med 20° in 40°.

MANJ PRIMERNO: Streha s frčadami, strešnimi okni in drugimi elementi, ki prekinjajo strešno površino, žal ni primerna za postavitev domače sončne elektrarne. Prav tako je manj primerna večja ravna streha s površino do 60 kvadratnih metrov.

Prednosti sončne elektrarne:

Pri nakupu okolju prijazne sončne elektrarne pri Petrolu imate na voljo ugodno Petrolovo financiranje, v času trajanja financiranja pa še zavarovanje, nadzor nad delovanjem sistema prek centra upravljanja Petrol in zanesljivo vzdrževanje.

Petrol projekt izvede na ključ, uredijo pa tudi vso dokumentacijo. V ceno so vključeni: dobava, dostava, montaža, priklop in zagon.

Toplotne črpalke za ogrevanje doma in sanitarne vode

Najugodnejše ogrevanje si boste zagotovili, če se boste poleg sončne elektrarne odločili tudi za ogrevanje s toplotno črpalko, za katero se odloča čedalje več gospodinjstev.

Toplotna črpalka, ki toploto iz okolice pretvarja v energijo za ogrevanje, je eden najbolj ekoloških in najsodobnejših sistemov za ogrevanje stavb in sanitarne vode. Na voljo so ogrevalne in sanitarne toplotne črpalke.

Zrak, zemlja in voda za topel dom

Ogrevalne toplotne črpalke vam omogočajo ogrevanje doma z obnovljivimi viri energije. Za delovanje uporabljajo zrak, zemljo in vodo.

Stroške ogrevanja znižajo tudi do 60 %, v poletnih mesecih pa omogočajo tudi hlajenje prostorov. So enostavne za upravljanje in uporabo, delujejo tiho in ne potrebujejo skoraj nobenega vzdrževanja.

Visoki prihranki

Pri uporabi ogrevalne toplotne črpalke s sončno elektrarno lahko veliko prihranite. Ker toplotne črpalke spadajo med tehnologije, ki uporabljajo obnovljive vire energije, lahko pri investiranju zaprosite tudi za nepovratna sredstva, ki jih vsako leto razpisuje Eko sklad.

Ogrevalna toplotna črpalka s sončno elektrarno: Predviden prihranek v 30 letih: 51.500 evrov V dvočlanskem gospodinjstvu, ki se v hiši ogreva na kurilno olje, bi za ogrevanje in elektriko, ki jo porabijo gospodinjske naprave, v povprečju plačevali 210 evrov na mesec. Z ogrevanjem s sončno elektrarno bi gospodinjstvo v 30 letih predvidoma prihranilo 51.500 evrov. PREJ: 210 evrov + DDV/mesec V OBDOBJU PETROL FINANCIRANJA: 246 evrov + DDV/mesec v obdobju 7 let PO KONČANEM PETROL FINANCIRANJU: 15 evrov + DDV/mesec naslednjih 23 let

Ohlajanje prostorov in gretje sanitarne vode

S pomočjo sanitarne toplotne črpalke lahko ogrevate sanitarno vodo ter ohlajate manjše prostore. Namenjene so segrevanju vode v gospodinjstvu, za delovanje pa uporabljajo zrak in električno energijo, s predvideno življenjsko dobo od 15 do 20 let.

Z njihovo uporabo si lahko stroške ogrevanja vode znižate tudi do 70 %, zaradi hladilnega učinka pa se pogosto uporabljajo tudi za hlajenje manjših kleti ali shramb.