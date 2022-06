Kako do izolacije ostrešja z najmanj energetskih izgub?

Ureditev bivalnega prostora v mansardi še zdaleč ni zgolj finančno ugodnejša rešitev za mlade družine, ki se v iskanju namestitve odločijo za rešitev stanovanjske problematike s pomočjo prilagoditve podstrešja družinske hiše v novi dom. Mansarde so priljubljene tudi zaradi čarobnosti, ki jo bivalnemu prostoru daje nagib strehe, še posebej v prostorih, ki imajo odprt tloris vse do slemena strehe. Da pa bo bivanje v mansardnem domu kar najbolj prijetno ter ekonomsko in okoljsko čim manj potratno, je treba poskrbeti za ustrezno izolacijo ostrešja. Sistemska rešitev Knauf Insulation bo izpolnila vaša pričakovanja, vašemu ostrešju pa omogočila daljšo življenjsko dobo.

Prednosti dobro izoliranega ostrešja

Prostor pod streho lahko uporabite za bivanje ali zgolj za shranjevanje. V vsakem primeru je izjemnega pomena, da ga dobro izolirate. Streha brez izolacije bo morda še zadržala vodo, a bo prepuščala zimski mraz in poletno vročino. Če boste v mansardi na primer uredili tudi bivalne prostore, je dobra izolacija še toliko bolj nujna, piko na i pa bo postavila sistemska rešitev s pravilno izbiro in vgradnjo folij – tako sekundarne kritine na zunanji strani, ki bo preprečila zamakanje kot tudi parne ovire oziroma zapore na notranji strani, ki bodo preprečile nastanek vlage in trohnenje konstrukcije.

1. Energetski prihranek na položnici, ki pozitivno vpliva tudi na okolje

Ste vedeli, da pri slabo izoliranih objektih toplota, ki uhaja iz stanovanja, predstavlja kar do 40 odstotkov položnice za ogrevanje? Z izbiro ustrezne izolacije boste občutno prihranili pri plačevanju računov za energetsko oskrbo objekta, saj vam z njo toplota pozimi ne bo uhajala iz doma, medtem ko bo poletna vročina ostala zunaj vašega stanovanja. Tako boste za ogrevanje oziroma hlajenja porabili manj energentov, vaše položnice pa bodo, tako kot vaš ogljični odtis, nižje.

Kaj je prava izolacija? Glavni razlog za izolacijo je seveda zmanjševanje energijskih izgub, zato je prvi cilj, da je izolacija visoko toplotno izolativna (npr. 0,032 ali vsaj 0,035). Ker so ostrešja običajno lesena, je izjemnega pomena tudi požarna varnost konstrukcije, izolacija mora biti torej tudi negorljiva. Zlasti v zvočno bolj obremenjenih urbanih okoljih je pomemben tudi zvočno izolativni vidik izolacije. Nezanemarljiv pa ni niti zdravstveni vidik, zaradi katerega je priporočljivo, da je vsa izolacija v notranjosti objekta vezana z naravnim vezivom (npr. ECOSE). Ne nazadnje pa moremo vsi gledati tudi na trajnostne vidike vgrajenih materialov. S tem v mislih je še posebej priporočljiva izolacija, narejena pretežno iz recikliranega materiala. Le malo je izolacijskih materialov, ki bi izpolnjevali vsa zgoraj našteta pričakovanja. Eden redkih je steklena volna Knauf Insulation ECOSE (npr. Unifit 032 ali Unifit 035). Kakšno debelino izolacije je treba vgraditi? Debelina je seveda močno odvisna od same konstrukcije in morebitne že obstoječe izolacije. Če pogledamo zahteve subvencije Eko sklada, je predvidena debelina: Unifit 032 – 24 cm ali Unifit 035 – 25 cm.

2. Dvig vrednosti nepremičnine

Dobra energetska izkaznica objekta je že nekaj časa pomemben element pri prodaji nepremičnin. Boljša, ko je energetska ocena, več je nepremičnina vredna, saj daje kupcu zagotovilo, da bo vsak mesec občutno prihranil pri stroških ogrevanja oziroma hlajenja.

3. Daljša življenjska doba strehe

Menjava strehe zahteva večjo investicijo, zato je želja vsakega lastnika hiše, da je življenjska doba strehe čim daljša. Izolacija bo zaščitila lesene dele vaše strehe pred temperaturnimi ekstremi, hkrati pa bo preprečila kondenziranje, ki lahko sicer še bolj uniči strešne elemente in povzroča tudi razvoj zdravju škodljivih plesni.

Do daljše življenjske dobe strehe s sistemsko rešitvijo Za dobro strešno konstrukcijo, ki bo zdržala vrsto let, so bistvenega pomena štirje osnovni sloji, tipični za vsako pravilno sestavo strehe. To so: zračni kanal pod kritino, ki zagotavlja prezračevanje konstrukcije, sekundarna kritina, ki dodatno preprečuje vdor vode v konstrukcijo, izolacija, ki toplotno, zvočno in požarno izolira objekt, ter parna zapora ali ovira, ki uravnava prehod vodne pare. Podjetje Knauf Insulation ima v svojem prodajnem programu prav vse potrebne materiale za sistemsko rešitev celotnega sestava, vključno s potrebnimi lepilnimi trakovi. Kako vam lahko pomaga primerna sistemska rešitev oziroma kaj se zgodi z ostrešjem v primeru slabe izvedbe tesnjenja, si oglejte v spodnjem videu:

4. Naj hrup ostane zunaj

Streha je odličen prevodnik zvoka, seveda le, če ni ustrezno izolirana. Tako pogovor na ulici kot tudi pranje sosedovega avtomobila − vse zvoke lahko v mansardnem stanovanju slišite, kot bi se dogajali poleg vas. Dobra izolacija bo poskrbela, da bodo nadležni zvoki ostali tam, kamor spadajo, zunaj vašega doma.